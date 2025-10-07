Spis treści: Skąd pochodzą figi i dlaczego są tak cenione od wieków? Wartości odżywcze - co kryje w sobie ten niepozorny owoc? Figi świeże a suszone - które wybrać i kiedy? Właściwości zdrowotne - dlaczego dietetycy je polecają? Jak jeść figi na co dzień? Proste pomysły i inspiracje kulinarne Dla kogo figi mogą być niewskazane? Ile kosztują figi i gdzie je kupić?

Skąd pochodzą figi i dlaczego są tak cenione od wieków?

Ich historia sięga ponad 5 tysięcy lat wstecz. Pierwsze wzmianki o uprawie fig pojawiają się w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były cenione w kulturze greckiej - Platon miał zwyczaj codziennie zjadać kilka fig, a Hipokrates pisał o ich leczniczych właściwościach. W Biblii figowiec wymieniany jest wielokrotnie, a jego liść stał się jednym z najbardziej symbolicznych elementów ikonografii chrześcijańskiej.

Z czasem figi rozprzestrzeniły się po całym basenie Morza Śródziemnego, a dziś uprawia się je m.in. w Hiszpanii, Grecji, Turcji, Włoszech, na Bliskim Wschodzie oraz w Kalifornii. To właśnie tam spotkamy najlepsze odmiany fig świeżych i suszonych, które trafiają na półki w całej Europie.

Figi to owoce, które oferują soczysty smak, ale także szybko uzupełniają niedobory witamin 123RF/PICSEL

Wartości odżywcze - co kryje w sobie ten niepozorny owoc?

Nie bez powodu figi nazywane są naturalnym "energetykiem" i jednocześnie "lekarstwem z sadu". W ich wnętrzu znajdziemy imponującą listę składników odżywczych:

błonnik pokarmowy - poprawia trawienie, reguluje pracę jelit i daje uczucie sytości,

witaminy - szczególnie witamina K (ważna dla krzepliwości krwi), witaminy z grupy B (energia i układ nerwowy) oraz witamina A (dla oczu i skóry),

minerały - figi to skarbnica potasu, magnezu, wapnia i żelaza. Szczególnie wapnia mają zaskakująco dużo - porcja 100 g fig dostarcza go niemal tyle, co szklanka mleka,

polifenole i antyoksydanty - działają ochronnie na komórki, spowalniają starzenie i wspierają odporność.

Kaloryczność? Świeże figi mają tylko ok. 70 kcal w 100 g, co czyni je świetną przekąską. Suszone - ze względu na skoncentrowane cukry - to już ok. 250-300 kcal, ale i tak pozostają zdrowszą alternatywą dla słodyczy.

Figi świeże a suszone - które wybrać i kiedy?

Świeże figi to prawdziwy rarytas - delikatne, soczyste i pełne naturalnej słodyczy. Są dostępne w Polsce głównie późnym latem i jesienią. Warto je jeść prosto z ręki, dodawać do sałatek czy deserów. Mają mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny, więc świetnie sprawdzają się w codziennej diecie.

Suszone figi to natomiast produkt całoroczny, łatwo dostępny i trwały. Dzięki procesowi suszenia stają się skoncentrowanym źródłem energii i minerałów. To doskonała przekąska przed treningiem, dodatek do musli czy wypieków.

Krótko mówiąc:

świeże figi → lekka, orzeźwiająca przekąska,

suszone figi → szybki zastrzyk energii i minerałów, idealne "zdrowe słodycze".

Właściwości zdrowotne - dlaczego dietetycy je polecają?

Lista korzyści zdrowotnych fig jest naprawdę długa:

wspierają serce - dzięki dużej zawartości potasu obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko nadciśnienia,

dbają o kości - wapń i magnez wzmacniają układ kostny i chronią przed osteoporozą.

regulują trawienie - błonnik działa niczym naturalna szczotka jelit,

pomagają przy anemii - zawartość żelaza wspiera produkcję hemoglobiny,

wzmacniają odporność - antyoksydanty neutralizują wolne rodniki,

naturalny afrodyzjak - w wielu kulturach uważane są za symbol płodności i energii życiowej.

Nie bez powodu figi trafiają na listę produktów polecanych w dietach prozdrowotnych i odchudzających.

Jak jeść figi na co dzień?

To pytanie, które często pojawia się przy tych owocach. Odpowiedź brzmi: tak, jak lubisz - na słodko i na słono. Optymalna porcja dzienna to 2-3 świeże figi lub kilka suszonych. Można jeść je o każdej porze dnia, choć dietetycy polecają figi szczególnie rano (dają energię) lub jako zdrową przekąskę zamiast słodyczy. Suszone figi zjedzone rano z wodą lub kefirem świetnie pobudzają jelita do pracy.

Sałatka z figami to wspaniały sposób, aby podkręcić smak sałatek 123RF/PICSEL

Proste pomysły i inspiracje kulinarne

Figi są wszechstronne i pasują zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Oto kilka prostych pomysłów:

świeże figi z jogurtem i orzechami - szybkie, zdrowe śniadanie,

sałatka z rukolą, figami i serem pleśniowym - klasyczne połączenie słodyczy i wyrazistego smaku,

tarta z figami i ricottą - elegancki deser na specjalne okazje,

kurczak pieczony z figami i miodem - idealne połączenie kuchni śródziemnomorskiej,

chlebek bakaliowy z suszonymi figami - świetny do kawy zamiast ciasta.

Dla kogo figi mogą być niewskazane?

Choć figi są zdrowe, nie każdy powinien się nimi zajadać bez ograniczeń.

wysoki indeks glikemiczny , więc należy je jeść z umiarem. Osoby z cukrzycą - suszone figi mają, więc należy je jeść z umiarem.

Alergicy - u niektórych mogą wywoływać reakcje uczuleniowe , zwłaszcza w połączeniu z pyłkami brzozy.

Osoby z kamicą nerkową - zawierają szczawiany, które mogą sprzyjać tworzeniu się kamieni .

Problemy trawienne - nadmiar suszonych fig działa przeczyszczająco.

Ile kosztują figi i gdzie je kupić?

Ceny fig zależą od formy i sezonu:

Świeże figi - w sezonie (sierpień-październik) kosztują zazwyczaj 25-40 zł/kg. Poza sezonem bywają droższe.

Suszone figi - opakowanie 200 g kupisz za 6-12 zł, w zależności od jakości i miejsca zakupu.

Dostępne są w marketach, sklepach ze zdrową żywnością, na bazarach oraz - coraz częściej - w sklepach internetowych. Warto wybierać figi bez dodatku cukru i siarki, szczególnie przy suszonych owocach.

