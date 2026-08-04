Spis treści: Czym różnią się ogórki kanapkowe od konserwowych? Jakie ogórki wybrać? Przepis na ogórki kanapkowe Jak przygotować ogórki krok po kroku?

Czym różnią się ogórki kanapkowe od konserwowych?

Ogórki kanapkowe przede wszystkim różnią się kształtem. Przed umieszczeniem w słoikach ogórki kroi się w cienkie plastry, dzięki czemu zaraz po wyjęciu ich są gotowe do użycia. Świetnie sprawdzają się w domowych kanapkach, burgerach czy hot dogach. Możesz dodać je na zapiekanki, pizzę czy do sałatki.

Ogórki kanapkowe przypominają konserwowe ze względu na octową zalewę. Często jednak dodaje się do nich dodatki i przyprawy. Wiele osób do ogórków kanapkowych dodaje kurkumę lub curry. Bardzo popularne są również ogórki kanapkowe w zalewie słodko-kwaśnej.

Jakie ogórki wybrać?

Do przygotowania ogórków kanapkowych najlepiej nadają się świeże, jędrne ogórki gruntowe. Lepiej unikać przerośniętych sztuk, które mają duże nasiona i zazwyczaj zawierają więcej wody. Po pasteryzacji mogą stracić jędrność. Do piklowania nie nadają się ogórki uszkodzone lub długo przechowywanych po zerwaniu. Warto piklować je zaraz po zebraniu z krzaków.

Kupując ogórki gruntowe do przetworów na straganach, zwróć uwagę na ich końcówki. Powinny być twarde i jędrne. Zwiędnięte końcówki oznaczają, że warzywa długo już leżały w skrzynkach po zerwaniu. Takie sztuki niekorzystnie wpłyną na gotowe pikle. Najlepiej wybierać także ogórki proste i niezbyt duże. Dzięki temu plastry ogórków można spokojnie ustawić pionowo w słoiku i zalać zalewą.

Przepis na ogórki kanapkowe

Przepisów na ogórki kanapkowe jest wiele. Można dodawać do nich najróżniejsze przyprawy i dodatki, które zupełnie odmienią ich smak. Ten przepis na ogórki kanapkowe z curry zachwyca nie tylko smakiem, ale też kruchością pikli. Warzywa po konserwacji pozostają jędrne i chrupkie.

Podstawą zalewy do ogórków kanapkowych jest ocet, woda, sól i cukier - podobnie jak w ogórkach konserwowych. Dodaje się do nich także gorczycę, pieprz czarny, koper, czosnek i ziele angielskie. Na tym jednak koniec podobieństw.

W tym przepisie dużą rolę odgrywa curry - mieszanka przyprawowa, która nie tylko delikatnie zmienia kolor ogórków, ale także nadaje im orientalnego smaku. Jeśli lubisz ostre przetwory, możesz zamiast słodkiej papryki dać ostrą.

Aby zachować kruchość ogórków, warto do słoiczka włożyć liść dębu, winorośli, malin czy porzeczki. Zawarte w nich garbniki sprawią, że ogórki zachowają kruchość i jędrność.

Ogórki kanapkowe liudmilachernetska 123RF/PICSEL

Jak przygotować ogórki krok po kroku?

Przygotowanie ogórków kanapkowych nie jest trudne. Spędzisz jednak nieco więcej czasu na samym przygotowaniu ogórków, które przed włożeniem do słoika należy pokroić wzdłuż lub wszerz na cienkie plastry. Do przygotowania ogórków kanapkowych potrzebujesz:

ogórków gruntowych - 1 kg,

wody - 1,5 l,

octu spirytusowego 10 proc. - 375 ml,

cukru - 200 g,

soli - 2 łyżki,

curry - 2 łyżki,

słodkiej papryki - 1 łyżeczka.

Do każdego słoika dodaj:

gorczycę - 1 łyżeczkę,

czosnek - 2 ząbki,

czarny pieprz - 5 ziaren,

ziele angielskie - 3 ziarna,

jeden baldach kopru,

jeden liść wiśni/porzeczki/maliny/dębu.

Jak przygotować ogórki krok po kroku?

Krok 1. Umyj ogórki i pokrój je w cienkie plastry o grubości 3-5 mm.

Krok 2. Słoiki na ogórki umyj i wyparz wraz z nakrętkami.

Krok 3. Układaj plastry ogórków w słoikach pionowo. Nie upychaj ich, pamiętając, że w słoikach muszą znaleźć się dodatki.

Krok 4. Do słoików dodaj liść winorośli, koper, gorczycę, pieprz, ziele angielskie, czosnek.

Krok 5. Przygotuj zalewę. Zagotuj wodę i dodaj do niej ocet, cukier, sól, curry i słodką paprykę.

Krok 6. Zalej ogórki zalewą, tak, aby pokryła je całe, zachowując jeden centymetr przestrzeni pomiędzy pokrywką. Zakręć słoiki.

Tak przygotowane słoiki nie wymagają pasteryzacji. Jeśli jednak pokrywki nie złapały, na wszelki wypadek możesz je pasteryzować w wodzie. Pamiętaj, aby nie robić tego zbyt długo, ponieważ ogórki staną się miękkie i stracą jędrność.



