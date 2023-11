Dlaczego warto jeść zielone ogórki?

Jeśli jesteśmy na diecie, zależy nam na pozbyciu się zbędnych kilogramów, to śmiało możemy sięgać po zielone ogórki, które zaliczają się do grupy najmniej kalorycznych warzyw. W 100 gramach ogórka mamy jedynie 15 kcal. Zielone ogórki to także dobre źródło wapnia, fosforu oraz potasu, ale to oczywiście nie wszystko. Zielone warzywo w ponad 90 proc. składa się z wody, a poza nią znajdziemy w nim:

witaminy: C, A, B i E,

kwasy organiczne,

sole mineralne,

cukry.

Zielone ogórki odkwaszają i odtruwają organizm, mają też działanie moczopędne. Kojące i chłodzące właściwości ogórków są doceniane w branży kosmetycznej. Wyciągi z zielonych warzywo to częsty składnik mleczek, kremów czy toników. Sok ze świeżego ogórka oczyszcza skórę, a jednocześnie ją wzmacnia i wybiela. Opryszczkę lub miejsce po ukąszeniu owadów warto (w celu złagodzenia bólu) posmarować sokiem z ogórka.

Zdjęcie Ogórki są mało kaloryczne / 123RF/PICSEL

Po czym poznać świeżego ogórka?

Szukając dobrych, świeżych ogórków, powinniśmy zwrócić uwagę, czy:

są dość twarde (nie mogą mieć miękkich końców),

nie mają żadnych przebarwień na skórce,

szypułki są świeże ,

czy mają na końcach pozostałość kwiatu,

skórka jest lśniąca (matowa oznacza, że tracą świeżość).

Po zakupie ogórków sprawdźmy, jak wygląda miąższ. Jeśli jest gąbczasty, miękki, z przebarwieniami - to nic z nimi już nie zrobimy. Ogórki nie są już świeże i nie będą dobre w smaku. Pamiętajmy również, że świeże ogórki można przechowywać w lodówce przez około 5 dni, po tym czasie tracą swoją jędrność.

Przepis na pastę do kanapek z ogórka od Ewy Wachowicz

A teraz czas na przygotowanie smacznego smarowidła do chleba. Przepis na pastę z zielonych ogórków zdradza znana restauratorka Ewa Wachowicz.

Składniki na pastę z ogórków:

2 ogórki gruntowe,

2 jajka,

150 g serka śmietankowego,

sól,

pieprz,

garść listków mięty.

Przygotowanie pasty z ogórków:

Jajka ugotować na twardo, obrać i zetrzeć na tarce warzywnej o grubych oczkach. Ogórki obrać i także zetrzeć na tarce. Miętę drobno posiekać. Wszystkie składniki przełożyć do miski doprawić solą i pieprzem. Wymieszać.

