Spis treści: Nowe fakty o zdrowym tłuszczu Zaskakujący związek oliwy z poprawą pamięci Dodawaj do posiłków "płynne złoto"

Nowe fakty o zdrowym tłuszczu

Nie zawsze wielkie zmiany robią największą różnicę dla naszego zdrowia i długowieczności, czasem to z pozoru nic nie znacząca zmiana rodzaju używanych przez nas codziennie produktów. W tym kontekście oliwa extra virgin przestaje być jedynie dodatkiem do sałatek, a zaczyna być traktowana jako element świadomego dbania o siebie i dołącza do grona tzw. "superfood". Jej regularne spożywanie kojarzone jest z działaniem przeciwzapalnym, obniżaniem złego cholesterolu i stabilizacją poziomu cukru we krwi. Teraz do tej listy dołączają nowe spektakularne działania, dotyczące jej potencjalnego wpływu na długowieczność.

Zaskakujący związek oliwy z poprawą pamięci

Warto włączyć oliwę extra virgin do codziennej diety

Nowe badanie z Hiszpanii to jedno z pierwszych, które tak dokładnie pokazuje, jak oliwa działa na mózg "od środka". Naukowcy przez dwa lata obserwowali 656 osób w wieku 55-75 lat i analizowali nie tylko ich dietę, ale też skład mikrobioty jelitowej oraz wyniki testów poznawczych.

Okazało się, że osoby regularnie sięgające po oliwę extra virgin miały lepszą pamięć i koncentrację oraz bardziej zróżnicowaną mikrobiotę jelitową. Co ważne, u osób używających oliwy rafinowanej obserwowano dokładnie odwrotne działanie, czyli spadek różnorodności bakterii w jelitach i gorsze wyniki poznawcze. Kluczem jest więc wybór tłuszczu z pierwszego tłoczenia na zimno.

Badacze wskazali też mechanizm: korzystne bakterie jelitowe (m.in. z rodzaju Adlercreutzia) mogą pośredniczyć między dietą, a pracą mózgu. To oznacza, że jakość tłuszczu, realnie wpływa na procesy starzenia się mózgu.

Dodawaj do posiłków "płynne złoto"

Oliwa świetnie sprawdzi się do sałatek, można nią nawet zastąpić masło

Dodanie dobrej oliwy do codziennych posiłków to prosty rytuał, który wspiera nie tylko ciało, ale i umysł. W świecie pełnym skomplikowanych rozwiązań takie podejście działa odświeżająco - zamiast szukać kolejnych "cudownych" metod, warto postawić na konsekwencję i sprawdzone, naturalne składniki.

Badanie: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/04/260417224527.htm

