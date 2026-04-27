Oliwa extra virgine okazuje się być "płynnym złotem". Naukowcy odkryli nowe działanie

Karolina Woźniak

Kilka prostych zmian w kuchni może zrobić więcej dla twojego mózgu niż drogie suplementy. Najnowsze badania pokazują, że oliwa extra virgine, po którą sięgamy na co dzień, może realnie wspierać pamięć, koncentrację i długowieczność.

Łyżka z oliwą extra virgin polewana cienkim strumieniem na świeże warzywa sałatki.
Naukowcy odkryli nowy, spektakularny wpływ oliwy na funkcje poznawcze i jelita

Spis treści:

  1. Nowe fakty o zdrowym tłuszczu
  2. Zaskakujący związek oliwy z poprawą pamięci
  3. Dodawaj do posiłków "płynne złoto"

Nowe fakty o zdrowym tłuszczu

Nie zawsze wielkie zmiany robią największą różnicę dla naszego zdrowia i długowieczności, czasem to z pozoru nic nie znacząca zmiana rodzaju używanych przez nas codziennie produktów. W tym kontekście oliwa extra virgin przestaje być jedynie dodatkiem do sałatek, a zaczyna być traktowana jako element świadomego dbania o siebie i dołącza do grona tzw. "superfood". Jej regularne spożywanie kojarzone jest z działaniem przeciwzapalnym, obniżaniem złego cholesterolu i stabilizacją poziomu cukru we krwi. Teraz do tej listy dołączają nowe spektakularne działania, dotyczące jej potencjalnego wpływu na długowieczność.

Zaskakujący związek oliwy z poprawą pamięci

Szklane karafki z oliwą ustawione na białych talerzykach na drewnianej półce, w tle jasna ściana i inne butelki z przyprawami.
Warto włączyć oliwę extra virgin do codziennej diety

Nowe badanie z Hiszpanii to jedno z pierwszych, które tak dokładnie pokazuje, jak oliwa działa na mózg "od środka". Naukowcy przez dwa lata obserwowali 656 osób w wieku 55-75 lat i analizowali nie tylko ich dietę, ale też skład mikrobioty jelitowej oraz wyniki testów poznawczych.

Okazało się, że osoby regularnie sięgające po oliwę extra virgin miały lepszą pamięć i koncentrację oraz bardziej zróżnicowaną mikrobiotę jelitową. Co ważne, u osób używających oliwy rafinowanej obserwowano dokładnie odwrotne działanie, czyli spadek różnorodności bakterii w jelitach i gorsze wyniki poznawcze. Kluczem jest więc wybór tłuszczu z pierwszego tłoczenia na zimno.

Badacze wskazali też mechanizm: korzystne bakterie jelitowe (m.in. z rodzaju Adlercreutzia) mogą pośredniczyć między dietą, a pracą mózgu. To oznacza, że jakość tłuszczu, realnie wpływa na procesy starzenia się mózgu.

Dodawaj do posiłków "płynne złoto"

Kolorowa sałatka z sałatą, pomidorami, czarnymi oliwkami i kostkami sera feta, polewana świeżo tłoczonym oliwą z oliwek z dużej karafki.
Oliwa świetnie sprawdzi się do sałatek, można nią nawet zastąpić masło

Dodanie dobrej oliwy do codziennych posiłków to prosty rytuał, który wspiera nie tylko ciało, ale i umysł. W świecie pełnym skomplikowanych rozwiązań takie podejście działa odświeżająco - zamiast szukać kolejnych "cudownych" metod, warto postawić na konsekwencję i sprawdzone, naturalne składniki.

Badanie: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/04/260417224527.htm

