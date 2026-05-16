Omlet: prosty przepis na idealne śniadanie. Zdrowy i sycący

Idealny puszysty omlet zrobisz bez mąki. To świetny pomysł na śniadanie, zwłaszcza że jajka to źródło pełnowartościowego białka. Lekkości dodadzą mu z kolei warzywa, które są świetnym źródłem witamin, błonnika, składników mineralnych i antyoksydantów. Wzmacniają odporność, poprawiają trawienie, a do tego są niskokaloryczne. Papryka, rukola, pomidorki koktajlowe, cebula świetnie uzupełnią pierwszy posiłek dnia.

Jajka z kolei dostarczą m.in. białko i kwas omega-3. Są bogate w aminokwasy, proteiny, witaminy: A, D,E, K, B1, B12 i składniki mineralne: cynk, fosfor, miedź, selen, żelazo, magnez.

Omlet z mąką czy bez?

Tak brzmi więc przepis na posiłek idealny. Do przygotowania omletu dość często stosuje się mąkę, chociaż nie jest to konieczne. Ma ona na celu nadanie puszystości i sprawia, że omlet jest bardziej zwarty. Wzmacnia też masę jajeczną, dzięki czemu łatwiej złożyć go na pół. Dzięki mące omlet jest też bardziej sycący.

Niektóre osoby wolą jednak unikać tego dodatku. Zwłaszcza te, które chcą ograniczyć węglowodany, nie mogą spożywać glutenu i dbają o to, by każdy posiłek dostarczał określonej liczby kalorii. Brak mąki nie oznacza, że omlet będzie mniej smaczny. Warzywa będą więc świetnym i smakowitym dodatkiem.

Omlet bez mąki z warzywami. Lekkie śniadanie bogate w białko

Składniki 4 jajka,

pół papryki,

1/3 czerwonej cebuli,

garść rukoli,

kilka pomidorków koktajlowych,

kilka listków bazylii,

szczypta papryki wędzonej,

sól i pieprz,

olej lub oliwa z oliwek,

1/3 łyżeczki czarnuszki.

Sposób przygotowania:

Drobno pokrój cebulę, a paprykę w nieregularne kawałki. Rozbij jajka i roztrzep w miseczce, Dodaj szczyptę soli, pieprzu i wędzonej papryki. Do jajek dodaj pokrojoną paprykę i czarnuszkę. Na małej patelni rozgrzej olej, a następnie wrzuć cebulę i dodaj szczyptę soli. Podsmaż przez minutę i wlej jajka. Patelnię przykryj i odczekaj ok. 2 minut, aż omlet się zetnie i zyska rumiany kolor. Przerzuć na drugą stronę i podsmażaj przez minutę. Gotowy omlet przełóż na talerz, podaj z rukolą, pomidorkami i bazylią.

