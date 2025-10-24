Osłodzi ponurą jesień. Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem
Brak pomysłu na prosty deser? Trafiliście idealnie. Jesienią, zamiast tradycyjnych cynamonek, wypróbuj przepis na ciasto czekoladowe z owocami. Jest pyszne, a do tego przygotujesz je bez pomocy miksera. Do dzieła!
Spis treści:
- Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem
- Czekoladowe ciasto z owocami. Nie potrzebujesz miksera
Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem
To będzie słodka, jesienna uczta. Wcale nie mamy na myśli cynamonek, które o tej porze roku to już w zasadzie punkt obowiązkowy pomysłów na wypieki. Zamiast tego wypróbuj czekoladowe ciasto z owocami. Smakuje równie wybornie, a do tego przygotujesz je bez pomocy miksera. Sprawdzi się idealnie jako dodatek do kawy czy herbaty.
Puszyste ciasto, kakao, soczyste wiśnie, płatki migdałów, czekoladowa polewa - brzmi jak deser idealny na jesień? Oczywiście. Efekt? Z pewnością nie skończy się na jednym kawałku, a rodzina i przyjaciele z pewnością zapytają o przepis.
Czekoladowe ciasto z owocami. Nie potrzebujesz miksera
Do przygotowania ciasta będziesz potrzebować m.in. mąki pszennej, kakao, cukru, ale i kefiru, konfitury z wiśni i wydrylowanych wiśni. Do polewy będziesz potrzebować ciemną czekoladę, śmietankę kremówkę i płatki migdałów.
Wszystkie składniki do ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Pamiętaj o wyjęciu jajek i kefiru z lodówki na godzinę przed rozpoczęciem pracy. Do listy potrzebnych rzeczy dodaj z kolei blaszkę o wymiarach 18 x 28 cm.
Składniki
- Ciasto:
- 280 g mąki pszennej,
- 40 g ciemnego kakao,
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
- 200 g drobnego białego cukru,
- 250 g kefiru,
- 2 duże jajka,
- 125 g oleju rzepakowego,
- 100 g konfitury wiśniowej,
- 350 g wydrylowanych wiśni (możesz użyć owoców świeżych lub z kompotu).
- Polewa i dekoracja:
- 150 g ciemnej czekolady (72 proc.),
- 150 g śmietanki kremówki,
- płatki migdałów
- 280 g mąki pszennej, 40 ciemnego kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i sodę oczyszczoną przesiej do dużej miski.
- Następnie, po pozbyciu się grudek, dodaj 200 g cukru. Wymieszaj całość tak, aby dodatki do mąki były równo rozprowadzone.
- Do składników suchych dodaj 250 g kefiru, 125 g oleju rzepakowego, dwa duże jajka i 100 g kwaśnej konfitury. Zamiast kefiru możesz użyć jogurtu naturalnego albo maślanki. Wszystko wymieszaj. Następnie oczyść ściany miski przy pomocy szpatułki z silikonu i sprawdź, czy na dnie nie pozostała nierozmieszana mąka.
- Ciasto przelej do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Rozprowadź je równomiernie po powierzchni. Na górze ułóż wydrylowane wiśnie.
- Formę z ciastem wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piecz przy pomocy funkcji góra-dół przez ok. 50 minut. Po tym czasie wykonaj test patyczkiem - wbij w najgrubsze miejsce ciasta i sprawdź, czy nie pozostają na nim resztki.
- Gotowe ciasto wyjmij z piekarnika i pozostaw w blaszce na dwie godziny do wystudzenia.
- Czas na polewę. Możesz ją wykonać w kąpieli wodnej lub przy pomocy mikrofali. Do miski przełóż 150 g posiekanej drobno czekolady i dodaj do niej śmietankę kremówkę. Wstaw do mikrofali na 20 sekund, wyjmij, wymieszaj i odstaw do mikrofali na kolejne 20 sekund. Działaj tak do momentu uzyskania gładkiej konsystencji polewy.
- Rozprowadź polewę po górze wystudzonego ciasta. Na koniec udekoruj migdałami. Odczekaj godzinę, aż ciasto ponownie się schłodzi.