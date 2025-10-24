Osłodzi ponurą jesień. Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Brak pomysłu na prosty deser? Trafiliście idealnie. Jesienią, zamiast tradycyjnych cynamonek, wypróbuj przepis na ciasto czekoladowe z owocami. Jest pyszne, a do tego przygotujesz je bez pomocy miksera. Do dzieła!

Ciasto czekoladowe z owocami osłodzi niejeden pochmurny, jesienny dzień (zdj. ilustracyjne)
Ciasto czekoladowe z owocami osłodzi niejeden pochmurny, jesienny dzień (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem
  2. Czekoladowe ciasto z owocami. Nie potrzebujesz miksera

Zrób to ciasto zamiast cynamonek. Prosty deser zachwyca smakiem

To będzie słodka, jesienna uczta. Wcale nie mamy na myśli cynamonek, które o tej porze roku to już w zasadzie punkt obowiązkowy pomysłów na wypieki. Zamiast tego wypróbuj czekoladowe ciasto z owocami. Smakuje równie wybornie, a do tego przygotujesz je bez pomocy miksera. Sprawdzi się idealnie jako dodatek do kawy czy herbaty.

Puszyste ciasto, kakao, soczyste wiśnie, płatki migdałów, czekoladowa polewa - brzmi jak deser idealny na jesień? Oczywiście. Efekt? Z pewnością nie skończy się na jednym kawałku, a rodzina i przyjaciele z pewnością zapytają o przepis.

Ciasto na walentynki
Czekoladowe ciasto idealne na jesień (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

Czekoladowe ciasto z owocami. Nie potrzebujesz miksera

Do przygotowania ciasta będziesz potrzebować m.in. mąki pszennej, kakao, cukru, ale i kefiru, konfitury z wiśni i wydrylowanych wiśni. Do polewy będziesz potrzebować ciemną czekoladę, śmietankę kremówkę i płatki migdałów.

Wszystkie składniki do ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Pamiętaj o wyjęciu jajek i kefiru z lodówki na godzinę przed rozpoczęciem pracy. Do listy potrzebnych rzeczy dodaj z kolei blaszkę o wymiarach 18 x 28 cm.

Składniki

  • Ciasto:
  • 280 g mąki pszennej,
  • 40 g ciemnego kakao,
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
  • 200 g drobnego białego cukru,
  • 250 g kefiru,
  • 2 duże jajka,
  • 125 g oleju rzepakowego,
  • 100 g konfitury wiśniowej,
  • 350 g wydrylowanych wiśni (możesz użyć owoców świeżych lub z kompotu).
  • Polewa i dekoracja:
  • 150 g ciemnej czekolady (72 proc.),
  • 150 g śmietanki kremówki,
  • płatki migdałów
1 godz. 15 min
5-6
Sposób przygotowania:
  1. 280 g mąki pszennej, 40 ciemnego kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i sodę oczyszczoną przesiej do dużej miski.
  2. Następnie, po pozbyciu się grudek, dodaj 200 g cukru. Wymieszaj całość tak, aby dodatki do mąki były równo rozprowadzone.
  3. Do składników suchych dodaj 250 g kefiru, 125 g oleju rzepakowego, dwa duże jajka i 100 g kwaśnej konfitury. Zamiast kefiru możesz użyć jogurtu naturalnego albo maślanki. Wszystko wymieszaj. Następnie oczyść ściany miski przy pomocy szpatułki z silikonu i sprawdź, czy na dnie nie pozostała nierozmieszana mąka.
  4. Ciasto przelej do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Rozprowadź je równomiernie po powierzchni. Na górze ułóż wydrylowane wiśnie.
  5. Formę z ciastem wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piecz przy pomocy funkcji góra-dół przez ok. 50 minut. Po tym czasie wykonaj test patyczkiem - wbij w najgrubsze miejsce ciasta i sprawdź, czy nie pozostają na nim resztki.
  6. Gotowe ciasto wyjmij z piekarnika i pozostaw w blaszce na dwie godziny do wystudzenia.
  7. Czas na polewę. Możesz ją wykonać w kąpieli wodnej lub przy pomocy mikrofali. Do miski przełóż 150 g posiekanej drobno czekolady i dodaj do niej śmietankę kremówkę. Wstaw do mikrofali na 20 sekund, wyjmij, wymieszaj i odstaw do mikrofali na kolejne 20 sekund. Działaj tak do momentu uzyskania gładkiej konsystencji polewy.
  8. Rozprowadź polewę po górze wystudzonego ciasta. Na koniec udekoruj migdałami. Odczekaj godzinę, aż ciasto ponownie się schłodzi.

Jesienne wypieki. Wypróbuj te przepisy:

Ciasto z masą budyniową to idealna propozycja na jesień
Kuchnia

Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto bez pieczenia idealne na październik

Karolina Woźniak
Kuchnia wypełnia się zapachem cynamonu, pieczonych jabłek i prażonych orzechów – to znak, że nadeszła jesień, pora roku, która sprzyja prostym, rozgrzewającym daniommateriały promocyjne
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze