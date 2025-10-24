280 g mąki pszennej, 40 ciemnego kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i sodę oczyszczoną przesiej do dużej miski.

Następnie, po pozbyciu się grudek, dodaj 200 g cukru. Wymieszaj całość tak, aby dodatki do mąki były równo rozprowadzone.

Do składników suchych dodaj 250 g kefiru, 125 g oleju rzepakowego, dwa duże jajka i 100 g kwaśnej konfitury. Zamiast kefiru możesz użyć jogurtu naturalnego albo maślanki. Wszystko wymieszaj. Następnie oczyść ściany miski przy pomocy szpatułki z silikonu i sprawdź, czy na dnie nie pozostała nierozmieszana mąka.

Ciasto przelej do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Rozprowadź je równomiernie po powierzchni. Na górze ułóż wydrylowane wiśnie.

Formę z ciastem wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Piecz przy pomocy funkcji góra-dół przez ok. 50 minut. Po tym czasie wykonaj test patyczkiem - wbij w najgrubsze miejsce ciasta i sprawdź, czy nie pozostają na nim resztki.

Gotowe ciasto wyjmij z piekarnika i pozostaw w blaszce na dwie godziny do wystudzenia.

Czas na polewę. Możesz ją wykonać w kąpieli wodnej lub przy pomocy mikrofali. Do miski przełóż 150 g posiekanej drobno czekolady i dodaj do niej śmietankę kremówkę. Wstaw do mikrofali na 20 sekund, wyjmij, wymieszaj i odstaw do mikrofali na kolejne 20 sekund. Działaj tak do momentu uzyskania gładkiej konsystencji polewy.