Oto idealne zestawienie sosu i jajek na twardo. Dodaj ziemniaki i masz obiad
Sos chrzanowy doskonale komponuje się z jajkami ugotowanymi na twardo i bardzo często podawany jest jako danie główne, zwłaszcza jeśli całość serwujemy z sycącymi ziemniakami. Zatem jak przygotować taki sos, by był aromatyczny i smaczny?
Jajka w sosie chrzanowym to bez wątpienia klasyczny, ale i sprawdzony sposób na przystawkę. Jeśli jednak zaserwujemy taki posiłek z ziemniakami, z powodzeniem uzyskamy smaczny i sycący obiad. Ponadto ten przepis nie wymaga eksperckich, kulinarnych umiejętności i poradzi sobie z nim nawet amator gotowania.
Jajka z sosem chrzanowym - składniki
Do przygotowania jajek z sosem chrzanowym potrzebujesz:
2 łyżki startego chrzanu,
1 łyżeczka octu winnego,
2 łyżki majonezu,
1 natka pietruszki,
100 g śmietany,
sól i pieprz,
6 jajek ugotowanych na twardo,
1 kg ziemniaków.
Jajka z sosem chrzanowym - przepis
Do naczynia przekładamy majonez, ocet winny, śmietanę i starty chrzan. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i łączymy. Doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Po dokładnym wymieszaniu sos chowamy na godzinę do lodówki.
W tym czasie jajka gotujemy na twardo. Ziemniaki obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy w posolonej wodzie. Na koniec ziemniaki odcedzamy, jajka obieramy ze skorupek i kroimy na połówki. Jajka i ziemniaki przekładamy do talerza i polewamy sosem chrzanowym.