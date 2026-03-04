Jajka w sosie chrzanowym to bez wątpienia klasyczny, ale i sprawdzony sposób na przystawkę. Jeśli jednak zaserwujemy taki posiłek z ziemniakami, z powodzeniem uzyskamy smaczny i sycący obiad. Ponadto ten przepis nie wymaga eksperckich, kulinarnych umiejętności i poradzi sobie z nim nawet amator gotowania.

Jajka z sosem chrzanowym - składniki

Do przygotowania jajek z sosem chrzanowym potrzebujesz:

2 łyżki startego chrzanu,

1 łyżeczka octu winnego,

2 łyżki majonezu,

1 natka pietruszki,

100 g śmietany,

sól i pieprz,

6 jajek ugotowanych na twardo,

1 kg ziemniaków.

Jajka z sosem chrzanowym - przepis

Do naczynia przekładamy majonez, ocet winny, śmietanę i starty chrzan. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i łączymy. Doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Po dokładnym wymieszaniu sos chowamy na godzinę do lodówki.

W tym czasie jajka gotujemy na twardo. Ziemniaki obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy w posolonej wodzie. Na koniec ziemniaki odcedzamy, jajka obieramy ze skorupek i kroimy na połówki. Jajka i ziemniaki przekładamy do talerza i polewamy sosem chrzanowym.

