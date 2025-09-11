Tradycyjny, węgierski gulasz powinien mieć konsystencję gęstej zupy, a bazą takiego posiłku jest papryka. Rzecz jasna, z klasycznym, węgierskim gulaszem jest tak, jak w przypadku polskiego bigosu - istnieje wiele różnych przepisów, w związku z tym niemożliwe jest wskazanie, który z nich jest najlepszy.

Przygotowując węgierski gulasz, warto jednak sugerować się przepisami, którymi posiłkują się kucharze w tym kraju, zwracając uwagę na konkretne składniki i proporcje. Istotny jest również rodzaj mięsa. W tym przepisie użyjemy wołowiny i polecamy, by była to karkówka, udziec, goleń, pręga lub łopatka.

Gulasz węgierski z wołowiną - składniki

1,5-2 kg,

100 g smalcu,

1,5 szklanki czerwonego wytrawnego wina,

4 duże papryki czerwone,

1 duża papryka zielona,

8 cebul,

4 ząbki czosnku,

3 łyżki mielonej słodkiej papryki,

3 łyżki mielonej wędzonej, słodkiej papryki,

2 łyżeczki mielonej ostrej papryki,

1 łyżeczka mielonego kminku,

1 łyżka suszonego majeranku,

sól i pieprz.

Gulasz węgierski z wołowiną - przepis

Zaczynamy od posiekania cebuli w piórka, natomiast paprykę kroimy w kostkę. Mięso kroimy w mniejsze kawałki. Na patelni rozgrzewamy smalec i smażymy mięso na średniej mocy palnika. Podsmażone mięso przekładamy do garnka, w którym będziemy dusić nasz gulasz.

Na patelni po wołowinie ląduje cebula, którą należy delikatnie zeszklić, ale nie przypalić. Cebulę przekładamy do garnka z mięsem. Na patelnię ponownie wykładamy smalec i przesmażamy mieloną paprykę - słodką, ostrą i wędzoną, regularnie mieszając. Nie można dopuścić do przypalenia się papryki mielonej. Paprykę wraz z tłuszczem przekładamy do garnka z mięsem i cebulą.

Na patelnię wlewamy trochę wody i zbieramy z niej resztę smaków. Całość przelewamy do garnka z mięsem i resztą składników. Do garnka wlewamy również czerwone, wytrawne wino, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, majeranek oraz mielony kminek.

Na średniej mocy palnika doprowadzamy zawartość garnka do wrzenia, co jakiś czas mieszając. Następnie zmniejszamy moc palnika i dusimy gulasz do momentu, aż mięso zmięknie. Nie zapominajmy co kilkanaście minut zamieszać w garnku.

Po ok. dwóch godzinach duszenia, gdy mięso będzie już miękkie, dodajemy pokrojoną w kostkę paprykę. Od tego momentu nasz gulasz powinien się dusić jeszcze przez ok. 30-40 minut. Na koniec doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

