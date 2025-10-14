Spis treści: Egzotyczny owoc o wyjątkowym smaku Pyszny i dobry dla zdrowia Jak jeść i gdzie kupić flaszowiec łuskowaty?

Egzotyczny owoc o wyjątkowym smaku

Flaszowiec łuskowaty (Annona squamosa), znany także jako custard apple lub sitaphal, pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Meksyku. Stamtąd rozprzestrzenił się dalej, trafiając do Azji i innych stref klimatycznych o ciepłym klimacie. W krajach tropikalnych uprawia się go szeroko i traktuje jako codzienny owoc.

Flaszowiec pokryty jest łuską, a kształtem może przypominać serce Canva Pro INTERIA.PL

Flaszowce mają kulisty lub lekko sercowaty kształt. Ich powierzchnia jest pokryta wypukłymi łuskami, które w miarę dojrzewania delikatnie się rozchylają, co staje się wskazówką, że owoc jest dojrzały. Wnętrze skrywa biały, miękki i kremowy miąższ o słodkim smaku i przyjemnej konsystencji. Niektórzy porównują jego konsystencję do budyniu. Dojrzały owoc łatwo się otwiera, a miąższ oddziela się od łupiny i pestek bez większych trudności. Wiele osób po przekrojeniu owocu zjada jego miękkie wnętrze łyżeczką, bo wyjątkowy smak nie potrzebuje żadnych dodatków. Połączenie truskawki i ananasa budzi zachwyt każdego, kto spróbował tego wyjątkowego owocu.

Pyszny i dobry dla zdrowia

Flaszowiec łuskowaty to prawdziwe bogactwo składników odżywczych:

Witaminę C wspierającą odporność i chroniącą komórki przed stresem oksydacyjnym

Witaminy z grupy B, zwłaszcza B6 , korzystne dla układu nerwowego i nastroju

Potas i magnez ważne dla serca, mięśni i równowagi elektrolitowej

Błonnik wspomagający trawienie i dający uczucie sytości

Umiarkowana kaloryczność flaszowca sprawia, że z powodzeniem można go spożywać nawet podczas diet odchudzających.

Wyjątkowy smak flaszowca sprawia, że wielu uważa go za najsmaczniejszy owoc świata 123 rf 123RF/PICSEL

W medycynie ajurwedyjskiej flaszowiec łuskowaty bywa kojarzony z właściwościami pobudzającymi energię i poprawiającymi trawienie. Dzięki zawartości witaminy C i antyoksydantów wspiera odporność i pomaga w walce ze stresem oksydacyjnym. Potas zawarty w owocu sprzyja regulacji ciśnienia krwi, a witaminy z grupy B wspierają funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają w syntezie neuroprzekaźników i mogą wpływać na dobry nastrój oraz poprawę koncentracji.

Jak jeść i gdzie kupić flaszowiec łuskowaty?

Warto "polować" na flaszowca w sklepach internetowych Canva Pro INTERIA.PL

Dojrzały owoc można z łatwością rozpoznać po miękkiej skórce i lekko rozchylonych łuskach. Wystarczy przeciąć go wzdłuż, a potem łyżeczką wydobyć kremowy miąższ, oddzielając pestki. Najczęściej spożywa się go na surowo, bo wtedy najbardziej czuć jego naturalną słodycz i aromat. Świetnie sprawdza się również jako składnik deserów, koktajli lub lodów. W Indiach popularne są mleczne szejki z flaszowcem, a na Filipinach miąższ łączy się z innymi owocami w kolorowych sałatkach.

W Polsce owoc ten jest raczej egzotyką, bo świeży flaszowiec bywa trudno dostępny, ponieważ ma delikatną strukturę i krótki termin przydatności do spożycia. Warto jednak zaglądać na dział z owocami w ulubionym markecie, bowiem zdarza się, że gości na sklepowych półkach.

Częściej spotyka się go jako mrożony miąższ lub w postaci proszku, choć te formy nie oddają w pełni smaku świeżego owocu. Warto sprawdzać regularnie sklepy internetowe z egzotycznymi owocami, bo flaszowce pojawiają się tam co pewien czas, kosztując ok. 20 zł za sztukę. Warto sprawić sobie wtedy prezent w postaci smaku, który trudno zapomnieć.

Spróbujesz flaszowca?

