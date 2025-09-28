Spis treści: Ciasto dyniowe - hit jesieni czy przereklamowana moda? Dynia zamiast masła - sekret lżejszego ciasta Czy ciasto dyniowe jest zdrowsze od zwykłego? Czy dyniowe wypieki są droższe? Dynia lubi towarzystwo przypraw Przepis na jesienne ciasto dyniowe z orzechami

Ciasto dyniowe - hit jesieni czy przereklamowana moda?

W Stanach Zjednoczonych pumpkin pie i pumpkin bread to niemal symbole jesieni. W Polsce dynia kojarzy się raczej z zupą-krem niż z deserem, ale moda na ciasto dyniowe wkracza i do naszych kuchni. Pytanie brzmi: czy to tylko trend, czy może faktycznie coś, co warto wprowadzić na stałe do repertuaru wypieków?

Dynia zamiast masła - sekret lżejszego ciasta

Największa zaleta ciasta dyniowego tkwi w… puree z dyni. To właśnie ono nadaje wilgotność, miękkość i konsystencję, dzięki czemu można ograniczyć ilość tłuszczu w przepisie. Dynia sama w sobie ma bardzo mało kalorii. W praktyce oznacza to, że taki wypiek bywa lżejszy od klasycznego ucieranego ciasta czy drożdżówki.

Czy ciasto dyniowe jest zdrowsze od zwykłego?

Nie oszukujmy się, ciasto zawsze pozostaje ciastem. To nie sałatka. Ale w porównaniu do klasycznych słodkości, dyniowe wypada całkiem nieźle:

zawiera więcej błonnika (dzięki dyni i orzechom)

ma naturalnie mniej cukru - dynia jest lekko słodka sama z siebie

dostarcza antyoksydantów

witamina A - dynia to źródło dużej ilości beta-karotenu, który w organizmie zamienia się w witaminę A. Działa świetnie na wzrok, skórę i odporność

witamina C - wspiera układ odpornościowy, a przy okazji pomaga wchłaniać żelazo

witaminy z grupy B - szczególnie B6 i kwas foliowy, ważne dla pracy układu nerwowego i produkcji energii

witamina E - działa antyoksydacyjnie i wspiera skórę

potas - pomaga regulować ciśnienie krwi i równowagę wodną

magnez - wspiera mięśnie, kości i układ nerwowy (czyli mniej skurczów i lepszy nastrój)

żelazo - szczególnie ważne dla osób, które jedzą mało mięsa

cynk - wspiera odporność i zdrową skórę

mangan - bierze udział w metabolizmie i działa jak naturalny przeciwutleniacz

Do tego, jeśli w cieście są orzechy włoskie, pekan czy laskowe, dochodzi jeszcze solidna porcja kwasów omega-3, wapnia i dodatkowego magnezu.

Jeśli więc ktoś pyta, czy jest zdrowsze - odpowiedź brzmi: może nie dietetyczne, ale na pewno korzystniejsze niż klasyczne ciasto ucierane czy biszkopt z bitą śmietaną.

Możesz ciasto dyniowe polać cienko lukrem i posypać cynamonem, żeby zachwycało również wyglądem. Ogranicz wtedy ilość cukru w samym wypieku

Czy dyniowe wypieki są droższe?

Wbrew pozorom - niekoniecznie. Dynia to jedno z tańszych warzyw jesieni, zwłaszcza jeśli kupujesz ją w kawałkach na bazarku. Puree z dyni robi się banalnie: wystarczy ją upiec i zmiksować.

Jedyny "luksusowy" dodatek to orzechy (pekany czy włoskie), ale spokojnie możesz zastąpić je tańszymi laskowymi albo nawet słonecznikiem. Koszt całej blachy ciasta dyniowego jest zbliżony do jabłecznika - a smakuje jak coś, co mogłoby się znaleźć w kawiarni za 20 zł kawałek.

Dynia lubi towarzystwo przypraw

To właśnie przyprawy sprawiają, że ciasto dyniowe smakuje tak obłędnie. Cynamon, imbir, gałka muszkatołowa i odrobina goździków - to miks, który w Stanach ma nawet swoją nazwę: pumpkin spice. W duecie z orzechami sprawia, że ciasto jest pachnące, wilgotne i pełne charakteru.

Przepis na jesienne ciasto dyniowe z orzechami

Masz ochotę na ciasto? Jesienią postaw na dyniowe wypieki, które dostarczą ci dużej ilości beta-karotenu

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka puree z pieczonej dyni (ok. 300 g)

3/4 szklanki cukru trzcinowego (można dać mniej)

1/2 szklanki oleju roślinnego lub roztopionego masła

3 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody

szczypta soli

2 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

1/2 łyżeczki imbiru w proszku

garść orzechów pekan, włoskich albo laskowych (posiekanych)

Przygotowanie:

Dynię pokrój w kawałki, upiecz (ok. 30 min w 200°C), obierz i zblenduj na gładkie puree. W misce wymieszaj mąkę, proszek, sodę, sól i przyprawy. W drugiej misce połącz puree z dyni, cukier, jajka i olej. Dodaj suche składniki do mokrych, krótko wymieszaj - tylko do połączenia. Dorzuć orzechy i delikatnie wymieszaj. Przełóż ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz ok. 50-55 minut w 180°C.

Efekt? Wilgotne, miękkie, pachnące korzennymi przyprawami ciasto, które świetnie smakuje zarówno do porannej kawy czy popołudniowej herbaty.

