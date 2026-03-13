Pachnie na cały dom i rozpływa się w ustach. Takiej chałki nie kupisz w piekarni

Smak dzieciństwa, który udało się odtworzyć

Niby najprostsza na świecie, a jednak dla wielu uchodzi za zbyt skomplikowaną do zrobienia w domu. Chałkę każdy z nas z pewnością kojarzy z dzieciństwem. Pachnąca, miękka i pulchna wręcz rozpływała się w ustach. W wielu domach maczana w mleku lub jedzona z konfiturą na słodko i popijana kakao. Niestety dziś, jak zresztą podobnie z pozostałymi rodzajami pieczywa, trudno znaleźć chałkę "jak dawniej", bowiem przez dodatki przedłużające świeżość, aromaty itd nie smakuje już jak kiedyś.

Dlatego postanowiłam raz na jakiś czas robić ją sama. Fakt, że proces kilkukrotnego wyrastania ciasta może wydawać się długi, ale efekt wart jest poświęcenia czasu. Potrzeba tylko kilku składników, a gwarantuję, że poczujecie w ustach smak dokładnie taki, jak kilka dekad temu. Chałka pięknie wyrasta, jest złocista z wierzchu, pulchna i idealnie "rwąca się" w środku. Do jej przygotowania potrzeba zaledwie paru składników.

Mój sprawdzony przepis na chałkę

Moja chałka zaraz po wyjęciu z piekarnika archiwum prywatne

Składniki 1 szklanka ciepłej wody

25 g świeżych drożdży (lub 8 g suszonych)

5 średnich lub dużych żółtek (w temperaturze pokojowej)

2 łyżki oleju roślinnego

3 - 5 łyżek cukru (lub 2 - 3 łyżki miodu)

1 cukier wanilinowy lub 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii - opcjonalnie

3 i 3/4 szklanki mąki pszennej (tortowej, do wypieków drożdżowych lub białej chlebowej)

1 płaska łyżeczka soli

jajko do posmarowania

mak i sezam do posypania (lub tylko jeden z nich) 2 godz. 0 min 1-2

Przygotowanie:

Wszystkie składniki ocieplić przez noc do temperatury pokojowej.

W większej misce wymieszać ciepłą wodę z drożdżami. Dodać żółtka, olej, cukier i cukier wanilinowy.

Dodać przesianą mąkę oraz sól. Mieszać składniki łyżką. Odstawić na 10 minut aby ciasto odpoczęło. Potem znowu mieszać przez kilka minut.

Wyłożyć ciasto na podsypaną mąką stolnicę, posypać z wierzchu mąką i powygniatać. Ciasto powinno finalnie nie kleić się do rąk. Uformować kulkę i włożyć ją do posmarowanej olejem dużej miski. Przykryć folią i wstawić do lodówki na na noc .

Ciasto wyjąć z lodówki i wyłożyć na blat/stolnicę. Przekroić na 2 bochenki, każdą część podzielić na 5 równych części. Każdą z części rozwałkować w dłoniach na wałeczek o długości około 20 cm .

Zlepić wałki przy jednym końcu i zacząć zaplatać je w warkocz.

Gotowy warkocz przełożyć na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. Wierzch bułki posmarować roztrzepanym jajkiem i odstawić na godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Jeszcze raz posmarować jajkiem i posypać mieszanką maku i sezamu jeśli używamy. Odstawić do ponownego wyrośnięcia na pół godziny - do godziny. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wstawić chałki i piec przez około 30-40 minut aż wierzch i spód będą lekko zrumienione.

Smacznego!

