W Tłusty Czwartek rokrocznie zgodnie z tradycją, można bezkarnie zajadać się ociekającymi tłuszczem, słodkimi przysmakami. Najczęściej są to pulchne, smażone pączki, kruche faworki czy serowe oponki. Jeśli chodzi o te pierwsze, w cukierkach dostępne są z przeróżnymi nadzieniami, jednak zdecydowana większość osób wybiera te tradycyjne, z nadzieniem różanym, posypane cukrem pudrem lub polane lukrem. Kto nie uwielbia smaku świeżego, jeszcze delikatnie ciepłego, wprost rozpływających się w ustach pączka zjedzonego do porannej kawy? Mimo iż są prawdziwą bombą kaloryczną, w Tłusty Czwartek mało kto sobie ich odmawia. Niektórzy jednak z powodów zdrowotnych nie mogą pozwolić sobie na taki rarytas nawet "od święta". I właśnie dla takich osób stworzono patenty na mniej kaloryczne pączki w wersji "light", które robi się błyskawicznie. Możesz jeść je bez obaw o sylwetkę czy złe samopoczucie. Nie są bowiem smażone na głębokim tłuszczu, a pieczone - w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej. Jak zatem je zrobić? Przestawiamy przepis krok po kroku.