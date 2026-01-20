Pączki w wersji "light" są hitem. Pulchne, mięciutkie i przepyszne
Tłusty Czwartek coraz bliżej. Jeśli w tym roku nie planujesz świętować go w tradycyjny sposób, bo walczysz z nadprogramowymi kilogramami lub obawiasz się o złe samopoczucie, mamy doskonały przepis na zdrowszą wersję klasycznych pączków. Mają zdecydowanie mniej kalorii i robi się je bardzo prosto. Posiadacze frytkownicy beztłuszczowej będą jeszcze bardziej zadowoleni, bo właśnie w tym urządzeniu robi się je błyskawicznie.
Spis treści:
- Tłusty Czwartek w wersji light. Co przygotować?
- Pączki z Air Fryera. Przepis
Tłusty Czwartek w wersji light. Co przygotować?
W Tłusty Czwartek rokrocznie zgodnie z tradycją, można bezkarnie zajadać się ociekającymi tłuszczem, słodkimi przysmakami. Najczęściej są to pulchne, smażone pączki, kruche faworki czy serowe oponki. Jeśli chodzi o te pierwsze, w cukierkach dostępne są z przeróżnymi nadzieniami, jednak zdecydowana większość osób wybiera te tradycyjne, z nadzieniem różanym, posypane cukrem pudrem lub polane lukrem. Kto nie uwielbia smaku świeżego, jeszcze delikatnie ciepłego, wprost rozpływających się w ustach pączka zjedzonego do porannej kawy? Mimo iż są prawdziwą bombą kaloryczną, w Tłusty Czwartek mało kto sobie ich odmawia. Niektórzy jednak z powodów zdrowotnych nie mogą pozwolić sobie na taki rarytas nawet "od święta". I właśnie dla takich osób stworzono patenty na mniej kaloryczne pączki w wersji "light", które robi się błyskawicznie. Możesz jeść je bez obaw o sylwetkę czy złe samopoczucie. Nie są bowiem smażone na głębokim tłuszczu, a pieczone - w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej. Jak zatem je zrobić? Przestawiamy przepis krok po kroku.
Pączki z Air Fryera. Przepis
Mimo iż do Tłustego Czwartku zostało jeszcze trochę czasu, w sieci już pojawia się masa przepisów na przeróżne przysmaki. Poza tradycyjnymi recepturami, dużą popularnością cieszą się również te w wersji "fit". Pieczone pączki to coś, co zdecydowanie warto przygotować, jeśli w tym roku nie zamierzasz serwować sobie tych tradycyjnie smażonych. Warto zrobić je w Air Fryerze, ale jeśli nie posiadasz tego urządzenia, możesz wykorzystać piekarnik. Na instagramowym profilu infuencerki Julii Muller już od jakiegoś czasu można znaleźć rolkę z przepisem na taki przysmak. Oto czego będziesz potrzebować, aby go przygotować.
Składniki
- 20 g drożdży
- łyżeczka cukru
- 40 ml letniego mleka
- 300 g mąki
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1/4 łyżeczki sody
- 2 łyżki cukru
- 1/2 łyżeczki soli
- 30 g masła (w temperaturze pokojowej)
- 100 ml maślanki
Sposób przygotowania:
- Do miski dodaj ciepłe mleko, drożdże i cukier. Wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia.
- W dużej misce połącz razem mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól i cukier.
- Dodaj masło (pokrojone na kawałki) do połączonych razem składników.
- Dodaj maślankę i wyrośnięte drożdże i formuj tak długo, aż uzyskasz konsystencję ciasta.
- Posyp dłonie mąką i ugniataj ciasto do momentu gdy będzie jednolite i elastyczne.
- Następnie odstaw na 30 min do ponownego wyrośnięcia.
- Rozwałkuj ciasto i wytnij z niego kształty przypominające koła i uformuj małe pączki, do środka dodaj co lubisz (ja dałam powidła śliwkowe). Pamiętaj, aby nie przesadzić bo będzie się wylewać.
- Posmaruj pączusie masłem i następnie wstaw do rozgrzanego wcześniej AirFryera na 5-8min.
- Następnie udekoruj dowolnie! - czytamy na profilu Julii Muller.
Smacznego!