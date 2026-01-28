Spis treści: Matcha & truskawka Jagoda z budyniem Lotus, czyli korzenna słodkość Pistacja - nadal na szczycie Wanilia, ale w nowym wydaniu

Matcha & truskawka

O matchy było głośno, jest głośno i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Zielona herbata w wersji sproszkowanej już dawno wyszła poza świat ceremonii i kawiarni specialty. Dziś trafia także do pączków - i bardzo dobrze. Połączenie matchy z truskawką to idealny balans między lekko gorzkim, roślinnym smakiem a owocową słodyczą. To pączek dla tych, którzy lubią słodkości, ale w nieoczywistych połączeniach.

Jagoda z budyniem

Jeśli miałabym wskazać miejsce w Warszawie, w którym zjecie najlepszego pączka o smaku jagody z budyniem, bez wahania poleciłabym kawiarnię: Ciastko z Dziurką. Pączek jest nadziany po brzegi, bez oszczędzania i liczenia kalorii. Śmiało mogę powiedzieć, że to bardziej krem z pączkiem niż pączek z kremem - i mówię to w najbardziej pozytywnym znaczeniu. Idealnie wyważona słodycz, kremowa konsystencja i owocowy akcent sprawiają, że jeden absolutnie nie wystarcza.

Lotus, czyli korzenna słodkość

Smak Lotus w ostatnim czasie stał się tak popularny, że można odnieść wrażenie, że dosłownie wychodzi z lodówki. Jest wszędzie. Jogurty, kremy, desery. Ostatnio szczególnie głośno o greckim jogurcie z ciastkami Lotus, który rzekomo ma być zamiennikiem japońskiego sernika. Uprzedzam: nie jest. Przynajmniej dla mnie. Ale jedno muszę przyznać - smak Lotus uwielbiam. A pączek wypełniony tym kremem to czysta bajka. Słodka, karmelowa i uzależniająca. Jeśli będziecie niedaleko Trójmiasta, to koniecznie spróbujcie tych z Cakeaway!

Pistacja - nadal na szczycie

Jeśli ktoś liczył, że moda na pistację już minęła, musi pogodzić się z rzeczywistością. Pistacja trzyma się mocno i ma się świetnie. W pączkach pojawia się w wersji luksusowej: gęsty krem, czasem z białą czekoladą, czasem z maliną dla kontrastu. To niezwykle apetyczny smak, który zachwyci najbardziej wymagających smakoszy.

Najlepsze smaki pączków na tłusty czwartek ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Wanilia, ale w nowym wydaniu

Wanilia wraca, ale nie jako nudna klasyka. Teraz jest głęboka, prawdziwa, często w formie kremu pâtissière albo z dodatkiem mascarpone. To pączek dla tych, którzy nie potrzebują fajerwerków, tylko perfekcyjnego smaku. Subtelny, elegancki i bardzo "comfort food". Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze - zwłaszcza gdy są dobrze zrobione.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Szlakami kultowych filmów w Europie INTERIA.PL