Panierka odpada podczas smażenia? Oto co musisz zrobić

Mimo iż smażenie ryby wydaje się czynnością dziecinnie prostą, bywa problematyczne. Nieumiejętnie przygotowana może bowiem w trakcie obróbki termicznej rozpaść się na mniejsze kawałki, a chrupiąca panierka odpaść. Jak temu zapobiec? Pamiętaj o tych wskazówkach, a ryba zawsze będzie smakować jak z najlepszej restauracji.

Dwa panierowane kotlety smażone na patelni w rozgrzanym oleju, widoczna złocista chrupiąca skórka oraz apetyczny wygląd smażonych potraw.
Na smak i konsystencję panierowanej ryby mają wpływ jej przygotowanie, temperatura oleju oraz jego ilość123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić?
  2. Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia?
  3. Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby?
  4. O czym pamiętać podczas smażenia ryby?

Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić?

Nawet jeśli ryba została idealnie pokryta panierką, może się okazać, że w czasie smażenia zrobi się mało apetyczna. Przyczyną są zazwyczaj często błędy popełniane w czasie jej przygotowywania. Na chrupkość, zwartość, soczystość i smak ryby ma bowiem wpływ kilka istotnych czynników. Co zatem zrobić, aby były doskonała w każdym calu? Wykorzystaj triki, które stosują najbardziej doświadczeni kucharze, a przekonasz się, jak dobrze może smakować panierowana ryba.

Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia?

Problematyczne bywa najczęściej przygotowywanie do smażenia ryby mrożonej. To w jej przypadku panierka najczęściej odchodzi na etapie smażenia. Aby temu zapobiec należy:

  • wyjąć ją z zamrażarki poprzedniego dnia wieczorem i schować do lodówki
  • następnego dnia wyjąć z chłodziarki na 30 minut przed smażeniem (dzięki temu "złapie" odpowiednią temperaturę)
  • dobrze rozmrożone filety przed panierowaniem należy dokładnie osuszyć przy pomocy ręcznika papierowego
Ręka obtacza kawałek surowej ryby w mące na głębokim talerzu, w tle widoczna miska z roztrzepanym jajkiem oraz talerz z bułką tartą. Proces przygotowania do panierowania kolejnych składników.
Do panierowania wykorzystaj mąkę pszenną i kukurydzianą123RF/PICSEL

Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby?

Jakość panierki i kolejność poszczególnych etapów jest równie ważna. Jak zatem należy panierować rybę?

Najpierw obtocz ją w mące, następnie w roztrzepanym na talerzu jajku, a na samym końcu użyj bułki tartej. Aby jednak mieć pewność, że panierka będzie wyjątkowo chrupiąca i złocista, najlepiej będzie wymieszać ze sobą dwa rodzaje mąki - pszenną krupczatkę oraz kukurydzianą w stosunku 1:5. Ten stary, babciny trik zapewni nie tylko doskonałą w smaku i konsystencji panierkę, ale także sprawi, że będzie ona doskonale przylegać do mięsa.

O czym pamiętać podczas smażenia ryby?

W przyrządzaniu ryby istotny jest również sam proces smażenia. Pamiętaj, aby:

  • wlej na patelnię tyle tłuszczu, żeby poziom sięgał mniej więcej do połowy fileta i dobrze rozgrzej
  • umieść rybę na porządnie rozgrzanym tłuszczu (najlepiej używać do tego oleju rzepakowego lub masła klarowanego)
  • unikać wielokrotnego przewracania ryby - zrób to tylko raz, kiedy jedna strona już się zarumieni
