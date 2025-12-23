Spis treści: Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić? Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia? Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby? O czym pamiętać podczas smażenia ryby?

Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić?

Nawet jeśli ryba została idealnie pokryta panierką, może się okazać, że w czasie smażenia zrobi się mało apetyczna. Przyczyną są zazwyczaj często błędy popełniane w czasie jej przygotowywania. Na chrupkość, zwartość, soczystość i smak ryby ma bowiem wpływ kilka istotnych czynników. Co zatem zrobić, aby były doskonała w każdym calu? Wykorzystaj triki, które stosują najbardziej doświadczeni kucharze, a przekonasz się, jak dobrze może smakować panierowana ryba.

Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia?

Problematyczne bywa najczęściej przygotowywanie do smażenia ryby mrożonej. To w jej przypadku panierka najczęściej odchodzi na etapie smażenia. Aby temu zapobiec należy:

wyjąć ją z zamrażarki poprzedniego dnia wieczorem i schować do lodówki

następnego dnia wyjąć z chłodziarki na 30 minut przed smażeniem (dzięki temu "złapie" odpowiednią temperaturę)

dobrze rozmrożone filety przed panierowaniem należy dokładnie osuszyć przy pomocy ręcznika papierowego

Do panierowania wykorzystaj mąkę pszenną i kukurydzianą 123RF/PICSEL

Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby?

Jakość panierki i kolejność poszczególnych etapów jest równie ważna. Jak zatem należy panierować rybę?

Najpierw obtocz ją w mące, następnie w roztrzepanym na talerzu jajku, a na samym końcu użyj bułki tartej. Aby jednak mieć pewność, że panierka będzie wyjątkowo chrupiąca i złocista, najlepiej będzie wymieszać ze sobą dwa rodzaje mąki - pszenną krupczatkę oraz kukurydzianą w stosunku 1:5. Ten stary, babciny trik zapewni nie tylko doskonałą w smaku i konsystencji panierkę, ale także sprawi, że będzie ona doskonale przylegać do mięsa.

O czym pamiętać podczas smażenia ryby?

W przyrządzaniu ryby istotny jest również sam proces smażenia. Pamiętaj, aby:

wlej na patelnię tyle tłuszczu, żeby poziom sięgał mniej więcej do połowy fileta i dobrze rozgrzej

umieść rybę na porządnie rozgrzanym tłuszczu (najlepiej używać do tego oleju rzepakowego lub masła klarowanego)

unikać wielokrotnego przewracania ryby - zrób to tylko raz, kiedy jedna strona już się zarumieni

Poznaj małego renifera, który myśli, że jest… psem © 2025 Associated Press