Panierka odpada podczas smażenia? Oto co musisz zrobić
Mimo iż smażenie ryby wydaje się czynnością dziecinnie prostą, bywa problematyczne. Nieumiejętnie przygotowana może bowiem w trakcie obróbki termicznej rozpaść się na mniejsze kawałki, a chrupiąca panierka odpaść. Jak temu zapobiec? Pamiętaj o tych wskazówkach, a ryba zawsze będzie smakować jak z najlepszej restauracji.
Spis treści:
- Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić?
- Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia?
- Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby?
- O czym pamiętać podczas smażenia ryby?
Panierowana ryba. Jak ją przyrządzić?
Nawet jeśli ryba została idealnie pokryta panierką, może się okazać, że w czasie smażenia zrobi się mało apetyczna. Przyczyną są zazwyczaj często błędy popełniane w czasie jej przygotowywania. Na chrupkość, zwartość, soczystość i smak ryby ma bowiem wpływ kilka istotnych czynników. Co zatem zrobić, aby były doskonała w każdym calu? Wykorzystaj triki, które stosują najbardziej doświadczeni kucharze, a przekonasz się, jak dobrze może smakować panierowana ryba.
Jak przygotować mrożoną rybę do smażenia?
Problematyczne bywa najczęściej przygotowywanie do smażenia ryby mrożonej. To w jej przypadku panierka najczęściej odchodzi na etapie smażenia. Aby temu zapobiec należy:
- wyjąć ją z zamrażarki poprzedniego dnia wieczorem i schować do lodówki
- następnego dnia wyjąć z chłodziarki na 30 minut przed smażeniem (dzięki temu "złapie" odpowiednią temperaturę)
- dobrze rozmrożone filety przed panierowaniem należy dokładnie osuszyć przy pomocy ręcznika papierowego
Jak zrobić chrupiącą panierkę do ryby?
Jakość panierki i kolejność poszczególnych etapów jest równie ważna. Jak zatem należy panierować rybę?
Najpierw obtocz ją w mące, następnie w roztrzepanym na talerzu jajku, a na samym końcu użyj bułki tartej. Aby jednak mieć pewność, że panierka będzie wyjątkowo chrupiąca i złocista, najlepiej będzie wymieszać ze sobą dwa rodzaje mąki - pszenną krupczatkę oraz kukurydzianą w stosunku 1:5. Ten stary, babciny trik zapewni nie tylko doskonałą w smaku i konsystencji panierkę, ale także sprawi, że będzie ona doskonale przylegać do mięsa.
O czym pamiętać podczas smażenia ryby?
W przyrządzaniu ryby istotny jest również sam proces smażenia. Pamiętaj, aby:
- wlej na patelnię tyle tłuszczu, żeby poziom sięgał mniej więcej do połowy fileta i dobrze rozgrzej
- umieść rybę na porządnie rozgrzanym tłuszczu (najlepiej używać do tego oleju rzepakowego lub masła klarowanego)
- unikać wielokrotnego przewracania ryby - zrób to tylko raz, kiedy jedna strona już się zarumieni