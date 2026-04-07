Pizza na redukcji bez wyrzutów sumienia. Tę z serka wiejskiego zrobisz w 25 minut
Uwielbiam jeść, ale w swojej diecie zawsze staram się szukać "zdrowszych" alternatyw. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli już się da - czemu z tego nie skorzystać? Nie uznaję nazywania skyru z biszkoptami tiramisu, ale ta pizza z serka wiejskiego naprawdę wygląda i smakuje obłędnie! Możesz jeść ją nawet codziennie (tak, również na redukcji), a przygotujesz ją w 25 minut.
Wysokobiałkowa pizza z serka wiejskiego
Przepis na tę wysokobiałkową pizzę znalazłam kiedyś na TikToku. Po kilkunastu próbach dopracowałam go do perfekcji - do tego stopnia, że stał się moją małą obsesją. Samo ciasto przygotujesz dosłownie w dwie minuty. Dodatki możesz dowolnie modyfikować, ale zdecydowanie polecam spróbować tej wersji - jest naprawdę genialna!
Składniki na ciasto:
- serek wiejski
- 2 łyżki mąki
- 1 jajko
- ulubione przyprawy (u mnie: bazylia, pieprz ziołowy i szczypta soli)
Dodatki:
- 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
- ½ mozzarelli light
- podsmażona cebulka z pieczarkami
- szynka z indyka
- łyżeczka parmezanu
Sposób przygotowania:
Serek wiejski połącz z mąką, jajkiem i przyprawami, a następnie dokładnie wymieszaj. Powstałą masę rozprowadź na papierze do pieczenia, formując kształt pizzy. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około 20 minut.
W międzyczasie przygotuj farsz: cebulę podsmaż na łyżeczce oliwy, a gdy się zarumieni, dodaj pokrojone pieczarki. Smaż do momentu, aż odparuje z nich woda.
Gdy spód pizzy będzie lekko zarumieniony, wyjmij go z piekarnika i dodaj kolejno: koncentrat pomidorowy, farsz z pieczarek i cebuli, szynkę z indyka, mozzarellę oraz parmezan. Wstaw całość jeszcze na około 5 minut do piekarnika.
I proszę - pyszna, wysokobiałkowa pizza gotowa! Na koniec możesz udekorować ją świeżą bazylią.
Wartości odżywcze
To danie to świetna opcja dla osób na redukcji - jest sycące, bogate w białko i zdecydowanie lżejsze niż klasyczna pizza. Przy użyciu standardowych składników (ok. 200 g serka wiejskiego, 2 łyżki mąki, 1 jajko, ½ mozzarelli light, szynka z indyka, pieczarki, cebula, koncentrat pomidorowy i odrobina parmezanu) cała pizza ma około:
- kalorie: ok. 550 - 600 kcal
- białko: ok. 45 - 50 g
- tłuszcze: ok. 20 - 25 g
- węglowodany: ok. 40 - 45 g
To oznacza, że jedna porcja dostarcza naprawdę solidną ilość białka, dzięki czemu świetnie syci i sprawdzi się zarówno na redukcji, jak i w diecie nastawionej na budowę sylwetki. Warto jednak pamiętać, że dokładne makro może się różnić w zależności od użytych produktów i ich gramatury.
