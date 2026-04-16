Spis treści: Jak zrobić placki z batatów krok po kroku? Jak sprawić, żeby placki z batatów były chrupiące? Z czym podawać placki z batatów?

Jak zrobić placki z batatów krok po kroku?

Przygotowanie placków z batatów nie różni się za bardzo od wersji tradycyjnej. Potrzebujesz:

Składniki 2 średnie bataty (ok. 800 g).

2 jajka,

4 łyżki mąki (pszennej, ryżowej lub owsianej),

sól, pieprz,

opcjonalnie: czosnek, cebula, przyprawy (papryka, curry).

Pierwszym krokiem jest dokładne umycie batatów i starcie ich na tarce o średnich lub małych oczkach. Można je także zblendować, jeśli masz mocne urządzenie, ponieważ warzywa te na surowo są twardsze od ziemniaków.

Drugim krokiem jest przygotowanie ciasta. Do startych batatów dodaj mąkę, przyprawy i jajka. Za pomocą łyżki wymieszaj ze sobą składniki.

Ostatnim krokiem jest smażenie. Warto robić to na dobrze rozgrzanym oleju. Za pomocą łyżki nakładaj porcję ciasta na patelnie i uformuj z niego małe placki. Smaż z obu stron po kilka minut i gotowe.

Bataty zawierają większą ilość cennych przeciwutleniaczy 123RF/PICSEL

Jak sprawić, żeby placki z batatów były chrupiące?

Placki z batatów mogą chrupać jak chipsy. Wystarczy, że zastosujesz kilka sprawdzonych metod, które podkręcą chrupkość gotowego dania.

Ze startych batatów odsącz trochę wody. Im jest jej więcej, tym placki są bardziej miękkie. Aby to zrobić, wystarczy dłonią wycisnąć nieco soku z batatów. Uważaj, aby nie oddzielić go zbyt dużo, ponieważ placki wyjdą wówczas suche.

Innym sposobem na uzyskanie chrupkich placków z batatów jest dodanie do ciasta mąki ziemniaczanej. Wystarczą trzy łyżki, aby ciasto nabrało nieco gęstszej konsystencji i nie piło tak dużo oleju na patelni. Do ciasta możesz dodać także parmezanu. Dodatek sera lepiej zwiąże składniki i stworzy chrupiącą skórkę.

Im cieńsze placki smażysz na patelni, tym będą one bardziej chrupkie. W wersji fit możesz spróbować upiec je w piekarniku. Wystarczy wówczas rozłożyć cienkie placki na papierze do pieczenia i smażyć w piekarniku nagrzanym do 200 st. Celsjusza z termoobiegiem. Piecz, aż placki nabiorą złocistego koloru.

Z czym podawać placki z batatów?

Placki z batatów są bardzo uniwersalnym daniem, które możesz podawać z najróżniejszymi dodatkami zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnej.

Jeśli chcesz uzyskać słodką wersję dania - placki podaj z masłem orzechowym i bananami bądź miodem i cynamonem. W wersji wytrawnej najlepiej smakują z jogurtem naturalnym lub sosem czosnkowym. Do wersji fit placków z batatów możesz dodać guacamole lub serek kremowy z łososiem.

Smacznego!

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

