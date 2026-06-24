Placki z cukinii są lżejsze od ziemniaczanych. Znikają z talerzy w kilka minut

InteriaKobieta Redakcja

Czy wiedzieliście, że placki ziemniaczane mają swoją mnie kaloryczną i lepiej strawną wersję? Nie robi się ich co prawda z ziemniaków, jednak wiele osób uważa je za równie smaczne. Aby przygotować taką potrawę potrzebne będą warzywa, na które właśnie trwa sezon, a mianowicie cukinie. Jak zrobić pyszne cukiniowe placuszki w dosłownie kilka chwil?

Placki cukiniowe na białym talerzu, podane ze śmietaną i zieloną dekoracją.
Placki cukiniowe są smaczne i bardzo pożywne. Idealne na letni obiad123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść cukinie?
  2. Lekkie placki cukiniowe na obiad. Przepis krok po kroku

Dlaczego warto jeść cukinie?

Okres wiosenno-letni to czas, kiedy wiele osób zamienia typowe, polskie dania na ich lżejsze, mniej kaloryczne opcje. Zamiast smażonego mięsa wybieramy pieczone lub grillowane filety, rezygnujemy z "ciężkich" śmietanowych sosów, jak również innych tłustych potraw - w tym z uwielbianych placków ziemniaczanych.

Jeśli za nimi przepadasz, ale nie chcesz serwować ich sobie zbyt często, dużo lepszą, mniej kaloryczną i zdrowszą opcją będą pyszne placuszki cukiniowe. Odpowiednio doprawione, podane z jogurtowym sosem staną się prawdziwym rarytasem, którym będzie ze smakiem zajadać się cała rodzina. Dlaczego warto? Bowiem cukinie to niezwykle zdrowe, niskokaloryczne, lekkostrawne i uniwersalne warzywa, które w kuchni można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Są bogate w potas, magnez i witaminę C. Mają ponadto niski indeks glikemiczny, posiadają właściwości alkalizujące i są polecane szczególnie w diecie cukrzyków, osób z zespołem jelita drażliwego oraz refluksem.

Zobacz także:

Osoba miesza widelcem masę z utartej cukinii w białej misce, obok której leżą jajka oraz kawałek świeżej cukinii.
Ważne, aby pozbyć się nadmiaru wody po starciu cukinii. Wówczas placki będą mieć lepszą konsystencję123RF/PICSEL

Lekkie placki cukiniowe na obiad. Przepis krok po kroku

Placki cukiniowe robi się bardzo podobnie do ziemniaczanych. Wystarczy zetrzeć cukinię na tarce i wymieszać razem z kilkoma dodatkami. Usmażone świetnie smakują w towarzystwie jogurtowego sosu. Aby je przygotować potrzebować będziesz:

  • 1 większą cukinię - około 400-500 g,
  • 2 jajka,
  • 5 płaskich łyżek mąki pszennej,
  • 1 ząbek czosnku,
  • 1 łyżkę,
  • 2 łyżki posiekanego drobno szczypiorku,
  • sól, pieprz.
  1. Cukinię umyć i zetrzeć na tarce na grubych oczkach (nie ma konieczności obierania), następnie odcisnąć, aby pozbyć się nadmiaru wody.
  2. Dodać jajka, mąkę, śmietanę, szczypiorek oraz przyprawy. Wymieszać.
  3. Niezbyt grube placki cukiniowe smażyć na dobrze rozgrzanej, nieprzywierającej patelni na odrobinie tłuszczu, z obu stron na lekko złocisty kolor.
  4. Układać na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Jeszcze ciepłe podawać z ulubionym sosem lub śmietaną.

Zobacz również:

Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków
Kuchnia

Jak zrobić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków? Prosty trik, dzięki któremu wyjdą pyszne i chrupiące

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak
"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat

Najnowsze