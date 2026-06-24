Dlaczego warto jeść cukinie?

Okres wiosenno-letni to czas, kiedy wiele osób zamienia typowe, polskie dania na ich lżejsze, mniej kaloryczne opcje. Zamiast smażonego mięsa wybieramy pieczone lub grillowane filety, rezygnujemy z "ciężkich" śmietanowych sosów, jak również innych tłustych potraw - w tym z uwielbianych placków ziemniaczanych.

Jeśli za nimi przepadasz, ale nie chcesz serwować ich sobie zbyt często, dużo lepszą, mniej kaloryczną i zdrowszą opcją będą pyszne placuszki cukiniowe. Odpowiednio doprawione, podane z jogurtowym sosem staną się prawdziwym rarytasem, którym będzie ze smakiem zajadać się cała rodzina. Dlaczego warto? Bowiem cukinie to niezwykle zdrowe, niskokaloryczne, lekkostrawne i uniwersalne warzywa, które w kuchni można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Są bogate w potas, magnez i witaminę C. Mają ponadto niski indeks glikemiczny, posiadają właściwości alkalizujące i są polecane szczególnie w diecie cukrzyków, osób z zespołem jelita drażliwego oraz refluksem.