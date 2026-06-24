Placki z cukinii są lżejsze od ziemniaczanych. Znikają z talerzy w kilka minut
Czy wiedzieliście, że placki ziemniaczane mają swoją mnie kaloryczną i lepiej strawną wersję? Nie robi się ich co prawda z ziemniaków, jednak wiele osób uważa je za równie smaczne. Aby przygotować taką potrawę potrzebne będą warzywa, na które właśnie trwa sezon, a mianowicie cukinie. Jak zrobić pyszne cukiniowe placuszki w dosłownie kilka chwil?
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść cukinie?
- Lekkie placki cukiniowe na obiad. Przepis krok po kroku
Dlaczego warto jeść cukinie?
Okres wiosenno-letni to czas, kiedy wiele osób zamienia typowe, polskie dania na ich lżejsze, mniej kaloryczne opcje. Zamiast smażonego mięsa wybieramy pieczone lub grillowane filety, rezygnujemy z "ciężkich" śmietanowych sosów, jak również innych tłustych potraw - w tym z uwielbianych placków ziemniaczanych.
Jeśli za nimi przepadasz, ale nie chcesz serwować ich sobie zbyt często, dużo lepszą, mniej kaloryczną i zdrowszą opcją będą pyszne placuszki cukiniowe. Odpowiednio doprawione, podane z jogurtowym sosem staną się prawdziwym rarytasem, którym będzie ze smakiem zajadać się cała rodzina. Dlaczego warto? Bowiem cukinie to niezwykle zdrowe, niskokaloryczne, lekkostrawne i uniwersalne warzywa, które w kuchni można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Są bogate w potas, magnez i witaminę C. Mają ponadto niski indeks glikemiczny, posiadają właściwości alkalizujące i są polecane szczególnie w diecie cukrzyków, osób z zespołem jelita drażliwego oraz refluksem.
Zobacz także:
Lekkie placki cukiniowe na obiad. Przepis krok po kroku
Placki cukiniowe robi się bardzo podobnie do ziemniaczanych. Wystarczy zetrzeć cukinię na tarce i wymieszać razem z kilkoma dodatkami. Usmażone świetnie smakują w towarzystwie jogurtowego sosu. Aby je przygotować potrzebować będziesz:
- 1 większą cukinię - około 400-500 g,
- 2 jajka,
- 5 płaskich łyżek mąki pszennej,
- 1 ząbek czosnku,
- 1 łyżkę,
- 2 łyżki posiekanego drobno szczypiorku,
- sól, pieprz.
- Cukinię umyć i zetrzeć na tarce na grubych oczkach (nie ma konieczności obierania), następnie odcisnąć, aby pozbyć się nadmiaru wody.
- Dodać jajka, mąkę, śmietanę, szczypiorek oraz przyprawy. Wymieszać.
- Niezbyt grube placki cukiniowe smażyć na dobrze rozgrzanej, nieprzywierającej patelni na odrobinie tłuszczu, z obu stron na lekko złocisty kolor.
- Układać na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Jeszcze ciepłe podawać z ulubionym sosem lub śmietaną.