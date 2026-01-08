Spis treści: Jakie ziemniaki na placki wybierać? Tego etapu nie pomijaj, jeśli chcesz zrobić chrupiące placki Nadmiar jednego składnika sprawia, że placki smakują jak podeszwa Jak smażyć placki ziemniaczane, żeby były złociste?

Jakie ziemniaki na placki wybierać?

Praca nad potrawą zaczyna się znacznie wcześniej niż w momencie uruchomienia kuchenki. Podstawą udanych placków ziemniaczanych jest wybór odpowiednich kartofli. Najlepsze są odmiany mączyste, bogate w skrobię, które po starciu nie puszczają nadmiernej ilości wody. Trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, że to nadmiar wilgoci jest jednym z najczęstszych powodów, przez które masa staje się rzadka, a placki podczas smażenia chłoną tłuszcz jak gąbka i rozpadają się.

Do placków świetnie nadają się ziemniaki typu C lub B/C, często sprzedawane jako idealne do purée oraz klusek. Ich miąższ po obróbce staje się delikatny, a jednocześnie pozwala uzyskać chrupiącą, złocistą skórkę.

Tego etapu nie pomijaj, jeśli chcesz zrobić chrupiące placki

Równie ważny jak wybór ziemniaków jest sposób ich przygotowania. Po starciu warzyw na drobnych lub średnich oczkach masa ziemniaczana powinna zostać dokładnie odciśnięta. To najważniejszy moment, który decyduje o tym, czy placki będą smaczne.

Pozbycie się nadmiaru soku ogranicza wchłanianie tłuszczu podczas smażenia. Zapobiega to również rozpadaniu się placków na patelni. Starte ziemniaki przełóż do czystej gazy, zwiąż jej końce i wyciskaj do momentu, aż przestanie z nich kapać woda.

Nadmiar jednego składnika sprawia, że placki smakują jak podeszwa

Konsystencja masy ziemniaczanej to kolejny element, który wymaga uważności. Zbyt duża ilość mąki sprawi, że placki będą ciężkie. Jeśli ziemniaki są dobrej jakości i zawierają dużo skrobi, wystarczy niewielki dodatek mąki lub jej całkowite pominięcie. Z umiarem należy dodawać także jajka - ich nadmiar może skutkować tym, że danie stanie się gumowate.

Jak smażyć placki ziemniaczane, żeby były złociste?

Częstym błędem podczas smażenia placków ziemniaczanych jest zbyt niska temperatura tłuszczu. Nie idź na skróty, niecierpliwość w tym kontekście nie popłaca. Jeśli olej jest zimny, placki na potęgę chłoną tłuszcz. W efekcie stają się ciężkie i niesmaczne. Nie ma co liczyć na chrupiący wierzch i miękki, rozpływający się w ustach środek.

Nie potrzebujesz specjalistycznego termometru. Wystarczy, że po chwili rozgrzewania oleju na patelni umieścisz małą porcję masy ziemniaczanej. Gdy zacznie skwierczeć, możesz przystąpić do właściwego smażenia. Najlepiej sprawdzają się produkty o wysokim punkcie dymienia, np. olej rzepakowy lub słonecznikowy.

