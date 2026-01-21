Spis treści: Dlaczego białko jest niezbędne po wysiłku fizycznym? Placuszki białkowe - szybki posiłek po treningu Puszyste placuszki z patelni. Druga wersja prostego dania

Dlaczego białko jest niezbędne po wysiłku fizycznym?

Regularna aktywność fizyczna powinna iść w parze ze zbilansowaną dietą. Ćwicząc, nie tylko wzmacniamy mięśnie, ale też zwiększamy zapotrzebowanie organizmu na białko. Podczas intensywnego treningu we włóknach mięśniowych dochodzi do mikrouszkodzeń, a aminokwasy dostarczane wraz z białkiem umożliwiają ich odbudowę i nadbudowę mięśni, co bezpośrednio przekłada się na poprawę wydolności oraz siły.

Odpowiednia ilość protein w diecie niesie ze sobą także szereg dodatkowych korzyści. Białko przyspiesza regenerację, zmniejszając zmęczenie i bolesność potreningową, poprawia efektywność treningów, pozwalając ćwiczyć częściej i intensywniej, a także sprzyja kontroli apetytu, zapewniając długotrwałe uczucie sytości.

Jest również istotne podczas redukcji masy ciała, ponieważ pomaga chronić wypracowaną tkankę mięśniową przy deficycie kalorycznym. Ponadto białko odgrywa kluczową rolę w produkcji hormonów i enzymów, wspiera prawidłowy metabolizm, stabilizuje poziom cukru we krwi oraz umożliwia sprawną regenerację tkanek po wysiłku fizycznym.

Placuszki białkowe - szybki posiłek po treningu

Po treningu zazwyczaj nie mam ani ochoty, ani energii na długie gotowanie. Nie zawsze też sięgam po mięso, dlatego prawdziwym odkryciem okazał się dla mnie bardzo prosty przepis na placuszki z serka wiejskiego. To szybkie, sycące i wysokobiałkowe danie, które świetnie sprawdza się zarówno jako śniadanie, przekąska potreningowa, jak i lekka kolacja.

Placki można podawać na wiele sposobów - w wersji wytrawnej, np. z boczkiem lub warzywami, albo na słodko, z dodatkiem miodu czy owoców. Sam przepis jest niezwykle prosty i opiera się na zaledwie dwóch składnikach: serku wiejskim (najlepiej chudym) oraz jajkach. Wystarczy wymieszać dwa jajka z połową szklanki serka, doprawić solą i pieprzem, a następnie formować niewielkie placuszki.

Najczęściej przygotowuję je w air fryerze, ale równie dobrze sprawdzi się piekarnik. Ważne, aby masę wykładać na papier do pieczenia - dzięki temu placuszki zachowają kształt i nie przywrą do blachy. Piekę je w temperaturze 180-200 st. C. do lekkiego zarumienienia, a po około 5-8 minutach przewracam na drugą stronę. Efekt? Proste, szybkie i idealne danie po treningu.

Wystarczą nam dwa składniki - jajko i serek wiejski 123RF/PICSEL

Puszyste placuszki z patelni. Druga wersja prostego dania

Jeśli wolimy wersję z patelni i zależy nam na wyjątkowo puszystych placuszkach, warto sięgnąć po nieco bardziej rozbudowany przepis. Nadal jest on prosty, a efekt zdecydowanie wart kilku dodatkowych minut.

Składniki:

małe opakowanie serka wiejskiego (ok. 200 g),

pół szklanki mąki pszennej,

2 jajka,

1 łyżka cukru (np. waniliowego),

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżka oliwy lub oleju do smażenia.

Przygotowanie:

Do miski wbij jajka i dodaj cukier. Całość delikatnie ubij, np. za pomocą rózgi kuchennej, aż masa lekko się napuszy. Następnie wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia oraz dodaj serek wiejski. Wszystkie składniki dokładnie, ale krótko wymieszaj łyżką.

Rozgrzej patelnię na średniej mocy palnika - warto dać jej chwilę, by dobrze się nagrzała. Następnie dodaj odrobinę masła klarowanego lub ulubionego oleju roślinnego i smaż placuszki na złoty kolor z obu stron. Dzięki temu będą miękkie w środku i przyjemnie puszyste.

