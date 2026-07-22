Uwielbiam zajadać je na śniadanie lub po treningu, ale sprawdzą się też na kolację lub podwieczorek.

Aby były jak najsmaczniejsze wybierz odpowiedni twaróg. Im bardziej suchy, tym mniej mąki będzie potrzebne, a placuszki będą delikatniejsze. Jeśli dodamy zbyt dużo mąki, placuszki mogą wyjść twarde.

Placuszki można zajadać na ciepło lub na zimno, same lub z dodatkami.

Aby uzyskać smaczny i pełnowartościowy zestaw warto je serwować z:

świeżymi owocami (np. borówkami, truskawkami),

jogurtem naturalnym lub skyrem

niewielką ilością miodu,

garścią orzechów lub pestek.

Placuszki z twarogu

Składniki 500 g tłustego lub półtłustego twarogu

1 jajko

3–4 łyżki mąki pszennej + trochę do obtoczenia

2 łyżki cukru (lub do smaku)

1 łyżeczka cukru wanilinowego (opcjonalnie)

szczypta soli

olej lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie

Rozgnieć twaróg widelcem lub przetrzyj przez sito, aby masa była bardziej jednolita. Dodaj jajko, cukier, cukier wanilinowy i sól. Wymieszaj.

Wsyp mąkę i połącz składniki. Masa powinna być miękka, ale dać się formować. Jeśli jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze 1-2 łyżki mąki.

Zwilżonymi dłońmi uformuj niewielkie kulki, spłaszcz je do grubości około 1,5-2 cm i lekko obtocz w mące.

Rozgrzej patelnię z niewielką ilością tłuszczu. Smaż placuszki na średnim ogniu po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą złocistobrązowe i chrupiące z zewnątrz.

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