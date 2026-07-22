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Placuszki z twarogu zajadam na śniadanie lub po treningu. Potężna porcja białka i pyszny smak

InteriaKobieta Redakcja

To jeden z moich ulubionych przepisów. Wszystko dla tego, że ma same zalety: łatwość wykonania, świetny smak a do tego wysoką wartość odżywcza. Ten przepis przyda się wszystkim, którzy mają wysokie zapotrzebowanie na białko. Będzie świetny dla osób aktywnych, seniorów, a także mam, które chcą przemycić białko do diety niejadków.

Złociste placuszki z twarogu w drewnianej misce, posypane świeżym szczypiorkiem.
Placuszki z twarogu dostarczą sporo białka123RF/PICSEL

Uwielbiam zajadać je na śniadanie lub po treningu, ale sprawdzą się też na kolację lub podwieczorek.

Aby były jak najsmaczniejsze wybierz odpowiedni twaróg. Im bardziej suchy, tym mniej mąki będzie potrzebne, a placuszki będą delikatniejsze. Jeśli dodamy zbyt dużo mąki, placuszki mogą wyjść twarde.

Placuszki można zajadać na ciepło lub na zimno, same lub z dodatkami.

Aby uzyskać smaczny i pełnowartościowy zestaw warto je serwować z:

  • świeżymi owocami (np. borówkami, truskawkami),
  • jogurtem naturalnym lub skyrem,
  • niewielką ilością miodu,
  • garścią orzechów lub pestek.

Placuszki z twarogu

Składniki

  • 500 g tłustego lub półtłustego twarogu
  • 1 jajko
  • 3–4 łyżki mąki pszennej + trochę do obtoczenia
  • 2 łyżki cukru (lub do smaku)
  • 1 łyżeczka cukru wanilinowego (opcjonalnie)
  • szczypta soli
  • olej lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie

Rozgnieć twaróg widelcem lub przetrzyj przez sito, aby masa była bardziej jednolita. Dodaj jajko, cukier, cukier wanilinowy i sól. Wymieszaj.

Wsyp mąkę i połącz składniki. Masa powinna być miękka, ale dać się formować. Jeśli jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze 1-2 łyżki mąki.

Zwilżonymi dłońmi uformuj niewielkie kulki, spłaszcz je do grubości około 1,5-2 cm i lekko obtocz w mące.

Rozgrzej patelnię z niewielką ilością tłuszczu. Smaż placuszki na średnim ogniu po 3-4 minuty z każdej strony, aż będą złocistobrązowe i chrupiące z zewnątrz.

Czy zwracasz uwagę na ilość białka w swojej diecie?
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