Owsianka "overnight oats", czyli płatki owsiane namaczane przez noc w lodówce w mleku, napoju roślinnym lub jogurcie, w ostatnich latach zyskała ogromną popularność. W mediach społecznościowych można znaleźć setki inspiracji, od klasycznych wersji z owocami i masłem orzechowym, po warianty deserowe z kakao czy pistacjami. Estetyczne słoiczki stały się wręcz symbolem zdrowego stylu życia.

Jest niezwykle prosta i szybka do przygotowania, co daje zaoszczędzenie cennego czasu rano, gdy spieszymy się do pracy lub szkoły. Ale to nie są jej jedyne zalety. Proces moczenia płatków przez kilka godzin powoduje częściowy rozkład skrobi i zmniejszenie zawartości kwasu fitynowego, który może ograniczać wchłanianie niektórych minerałów (np. żelaza). Dzięki temu składniki odżywcze mogą być łatwiej przyswajane.

Co więcej, podczas chłodzenia dochodzi do tzw. retrogradacji skrobi - część z niej przekształca się w skrobię oporną. Jest to rodzaj węglowodanu, który nie ulega trawieniu w jelicie cienkim, lecz stanowi pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych. W efekcie może wspierać mikrobiotę i sprzyjać zdrowiu przewodu pokarmowego.

Klasyczna owsianka na ciepło. Komfort i wsparcie serca

W opozycji do nowoczesnej, nocnej owsianki na zimno, stoi ta klasyczna. Gotowana owsianka to śniadaniowy hit od lat. Ciepła, kremowa, sycąca, dla wielu osób nie ma sobie równych, zwłaszcza jesienią i zimą.

Podczas gotowania uwalnia się więcej rozpuszczalnego błonnika, w tym beta-glukanu - kluczowego składnika owsa. Tworzy on w jelitach żelową substancję, która pomaga obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL oraz stabilizować poziom glukozy we krwi. Choć zarówno owsianka nocna, jak i gotowana zawierają beta-glukan, obróbka cieplna może sprzyjać jego lepszemu uwalnianiu. To niewielka, ale istotna przewaga wersji na ciepło w kontekście profilaktyki chorób serca.

Do aspektów czysto fizycznych, dochodzi ten psychologiczny. Zwłaszcza jesienią i zimą, po prostu przyjemnie jest zjeść ciepłe śniadanie na początek dnia. Psychologiczny aspekt jedzenia bywa niedoceniany. Ciepły posiłek daje poczucie komfortu i stabilizacji.

Nie ma jednego najlepszego wyboru

Warto też pamiętać, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na wygodzie i wsparciu mikrobioty jelitowej - owsianka na noc będzie świetnym rozwiązaniem. Jeśli cenimy sobie ciepło, kremową konsystencję i maksymalne wykorzystanie beta-glukanu, warto wtedy postawić na klasyczną wersję gotowaną.

