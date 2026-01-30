Podano tegoroczne ceny pączków u Gessler. Tyle trzeba zapłacić za jedną sztukę
W jednej z najbardziej popularnych w Polsce cukierni, której właścicielką jest Magda Gessler rozpoczyna się powoli tłustoczwartkowe szaleństwo. Przedstawiono ofertę na rozmaite słodkości, na które już przyjmowane są zamówienia. Ile trzeba będzie zapłacić za jednego pączka od królowej polskiej gastronomii? Tegoroczne ceny wielu mogą zaskoczyć.
Spis treści:
- Tłusty czwartek u Magdy Gessler. Klienci będą przyjeżdżać z różnych stron Polski
- Ile kosztuje pączek u Magdy Gessler?
W cukierki Magdy Gessler zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 trwają pełną parą przygotowania do jednego z najgorętszych dni w roku - tłustego czwartku. "Słodki słony" jak zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów. W cukierni przygotowano bogatą ofertę na pączki z wieloma nadzieniami i dodatkami - te standardowej wielkości, w wersji mini, jak również faworki i inne słodkości. W mediach społecznościowych już od kilku tygodni prezentowane są apetycznie prezentujące się przekąski, na które cały czas można składać zamówienia. Z komentarzy wiemy, że nie tylko mieszkańcy Warszawy udadzą się w tłusty czwartek po słynne pączki od Magdy Gessler. Są też tacy, którzy planują przemierzyć wiele kilometrów, aby doświadczyć tych jedynych w swoim rodzaju przysmaków.
- Kupiłam już bilet na pociąg do Warszawy na tłusty czwartek żeby zjeść waszego pączka z różą - napisała pewna internautka na Instagramie.
Poza tym, że oferta na pączki i faworki w "Słodki Słony" jest jak zawsze bardzo bogata, "kipiące luksusem" są także ceny. Jesteście ciekawi, ile kosztują tłustoczwartkowe rarytasy w lokalu prowadzonym przez królową polskiej gastronomii?
Za jednego pączka od Gessler trzeba zapłacić więcej niż 20 zł, w zależności od nadzienia. Te najbardziej popularne z różą i maliną kosztują 25 zł za sztukę, natomiast z czekoladą, śliwką i adwokatem złotówkę więcej.
Jak wiemy również z komentarzy pod postami zamieszczanymi w mediach społecznościowych, sprzedawane są także faworki w dużych kartonowych pudełkach - cena za opakowanie to 130 zł.
Dla wielu osób takie ceny mogą wydawać się kosmicznie wysokie. W innych cukierniach jednego pączka można dostać bowiem już za kilka złotych. Z czego więc wynika tak wygórowany cennik?
Według córki Magdy Gessler - Lary, która już jakiś czas temu wypowiedziała się w tym temacie, nie tylko renoma cukierni ma wpływ na koszt przysmaków. "Słodki Słony" i inne, sygnowane jej nazwiskiem restauracje, oferują wypieki oraz potrawy przyrządzane z najwyższej jakości surowców. Pączki jak i faworki wyrabia się ręcznie, z najwyższą starannością, bez zbędnych uproszczeń, a do tego są bogato nadziewane. Innymi słowy słodkości, które można kupić u Gessler są wyjątkowe w każdym calu i jak wielu twierdzi - nie do podrobienia.