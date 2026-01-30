Spis treści: Tłusty czwartek u Magdy Gessler. Klienci będą przyjeżdżać z różnych stron Polski Ile kosztuje pączek u Magdy Gessler?

Tłusty czwartek u Magdy Gessler. Klienci będą przyjeżdżać z różnych stron Polski

W cukierki Magdy Gessler zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 trwają pełną parą przygotowania do jednego z najgorętszych dni w roku - tłustego czwartku. "Słodki słony" jak zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów. W cukierni przygotowano bogatą ofertę na pączki z wieloma nadzieniami i dodatkami - te standardowej wielkości, w wersji mini, jak również faworki i inne słodkości. W mediach społecznościowych już od kilku tygodni prezentowane są apetycznie prezentujące się przekąski, na które cały czas można składać zamówienia. Z komentarzy wiemy, że nie tylko mieszkańcy Warszawy udadzą się w tłusty czwartek po słynne pączki od Magdy Gessler. Są też tacy, którzy planują przemierzyć wiele kilometrów, aby doświadczyć tych jedynych w swoim rodzaju przysmaków.

- Kupiłam już bilet na pociąg do Warszawy na tłusty czwartek żeby zjeść waszego pączka z różą - napisała pewna internautka na Instagramie.

12 lutego klienci ruszą szturmem na cukiernie. U Magdy Gessler z pewnością będą ustawiać się długie kolejki Wojciech Strozyk East News

Ile kosztuje pączek u Magdy Gessler?

Poza tym, że oferta na pączki i faworki w "Słodki Słony" jest jak zawsze bardzo bogata, "kipiące luksusem" są także ceny. Jesteście ciekawi, ile kosztują tłustoczwartkowe rarytasy w lokalu prowadzonym przez królową polskiej gastronomii?

Za jednego pączka od Gessler trzeba zapłacić więcej niż 20 zł, w zależności od nadzienia. Te najbardziej popularne z różą i maliną kosztują 25 zł za sztukę, natomiast z czekoladą, śliwką i adwokatem złotówkę więcej.

Jak wiemy również z komentarzy pod postami zamieszczanymi w mediach społecznościowych, sprzedawane są także faworki w dużych kartonowych pudełkach - cena za opakowanie to 130 zł.

Dla wielu osób takie ceny mogą wydawać się kosmicznie wysokie. W innych cukierniach jednego pączka można dostać bowiem już za kilka złotych. Z czego więc wynika tak wygórowany cennik?

Według córki Magdy Gessler - Lary, która już jakiś czas temu wypowiedziała się w tym temacie, nie tylko renoma cukierni ma wpływ na koszt przysmaków. "Słodki Słony" i inne, sygnowane jej nazwiskiem restauracje, oferują wypieki oraz potrawy przyrządzane z najwyższej jakości surowców. Pączki jak i faworki wyrabia się ręcznie, z najwyższą starannością, bez zbędnych uproszczeń, a do tego są bogato nadziewane. Innymi słowy słodkości, które można kupić u Gessler są wyjątkowe w każdym calu i jak wielu twierdzi - nie do podrobienia.

