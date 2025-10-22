Spis treści: Jak smakuje dżem cebulowy? Przepis na dżem z cebuli Uniwersalny dodatek. Do czego pasuje dżem z cebuli?

Jak smakuje dżem cebulowy?

Jeśli lubisz nieoczywiste przepisy i szukasz nowych inspiracji w kuchni, dżem z cebuli to strzał w dziesiątkę. Jego złożony smak zaskoczy nawet największych smakoszy i okaże się kapitalnym uzupełnieniem jadłospisu. Zwłaszcza gdy masz wrażenie, że od pewnego czasu wszystkie twoje dania wydają się takie same.

Dżem z czerwonej cebuli to niezwykłe połączenie słodyczy i delikatnej kwasowości. Ma głęboki aromat, a cebula duszona powoli z odpowiednio dobranymi dodatkami i przyprawami zamienia się w gęstą, aksamitną konfiturę o karmelowym posmaku. Bez obaw, w tym specjale nie czuć typowej ostrości cebuli. Jej przeznaczeniem nie są desery, ale stanie się doskonałym uzupełnieniem serów czy mięs.

Cebula to kulinarny kameleon 123RF/PICSEL

Przepis na dżem z cebuli

Czas przejść do działania, by odkryć nieoczywistą formę zastosowania popularnego i łatwo dostępnego warzywa.

Składniki

1 kg czerwonej cebuli

3 łyżki oleju

200 g brązowego cukru

180 ml octu słodowego (można zastąpić go np. octem winnym lub jabłkowym)

2 łyżki musztardy

1 łyżeczka startej skórki pomarańczowej

3 rozgniecione ziarna jałowca

Sposób przygotowania

Cebulę obierz i pokrój w cienkie piórka. W dużym rondlu z grubym dnem rozgrzej olej - używaj małej mocy palnika. Wrzuć cebulę i duś 35-45 minut, często mieszając - do czasu pełnej karmelizacji. Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj. Całość duś jeszcze przez 30 minut. Masa powinna być gęsta i kleista. Gorący dżem przełóż do szklanych słoików i szczelnie zamknij. Odstaw na noc do schłodzenia. W tym czasie wszystkie smaki stworzą spójną kompozycję.

Uniwersalny dodatek. Do czego pasuje dżem z cebuli?

Uprzyjemni codzienne posiłki, ale nada też wykwintności daniom, które serwujemy podczas ważnych uroczystości. Dżem cebulowy jest na tyle uniwersalny, że łatwo znaleźć dla niego zastosowanie. Doskonałe łączy się z potrawami, w których pierwsze skrzypce gra mięso. Będzie pasować do pieczonej wołowiny i kaczki, podkreśli smak steków i grillowanej wieprzowiny.

Cebulowe przetwory podawać warto także do serów - parmezanu czy cheddaru. Pełnię elegancji zaprezentuje w towarzystwie serów pleśniowych, w tym camemberta i gorgonzoli. Łyżka dżemu potrafi całkowicie odmienić smak klasycznej kanapki, burgera albo wrapa. Świetnie sprawdza się jako składnik tostów, grzanek, kruchych tart oraz przekąsek z ciasta francuskiego.

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL