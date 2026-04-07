Czy ziemniaki mają dużo białka?

Swojskie kartofle bywają demonizowane w kontekście diety odchudzającej. Choć okazuje się, że wcale nie trzeba z nich całkowicie rezygnować, ważny jest sposób obróbki. Zdecydowanie lepiej na redukcję wagi wpływają ziemniaki gotowane niż smażone w głębokim tłuszczu.

Osoby szczegółowo komponujące swój jadłospis, bacznie przyglądają się także poszczególnym składnikom. Same ziemniaki nie są dobrym źródłem białka. Zawierają go stosunkowo niewiele, dlatego klasyczne placki ziemniaczane nie wpisują się w dietę wysokobiałkową. Nie oznacza to, że trzeba całkiem spisać je na straty. Sekret tkwi w dodatkach, które znacząco podniosą wartość odżywczą dania.

Placki ziemniaczane nie muszą wypadać w jadłospisu podczas odchudzania

Mała zmiana w kuchni, duży efekt na talerzu

Wystarczy wzbogacić recepturę o produkty bogate w białko, by zmienić tradycyjne placki kartoflane w bardziej sycący i dietetycznie wartościowy posiłek. Duże znaczenie ma też sposób przygotowania. Zamiast smażenia na rozgrzanym oleju, lepiej postawić na przyrządzenie potrawy w piekarniku. Ograniczymy w ten sposób kalorie, ale bez utraty walorów smakowych.

Wysokobiałkowe placki ziemniaczane - przepis

Do przygotowania zdrowszej wersji placków ziemniaczanych potrzebujesz:

500 g ziemniaków

150-200 g wędzonego tofu

1 jajko

1 cebulę

2 łyżki mąki (np. pszennej albo owsianej)

ulubione przyprawy, np. czosnek granulowany, majeranek, sól i pieprz

Ziemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, następnie dokładnie odciśnij z nadmiaru wody. Tofu również zetrzyj lub drobno rozkrusz i dodaj do ziemniaków razem z posiekaną cebulą. Wbij jajko, wsyp mąkę, dopraw do smaku, po czym dokładnie wymieszaj masę.

Gotową mieszankę nakładaj łyżką na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, formując niewielkie placki. Piecz w temperaturze około 200 st. C przez 20-25 minut, aż staną się chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Podawaj z jogurtem naturalnym lub twarożkiem, by zwiększyć porcję białka bez pustych kalorii.

