Soczewica to jedna z najstarszych znanych roślin strączkowych, znana jest bowiem od starożytności. W zależności od odmiany nasiona soczewicy mogą mieć barwę żółtą, czerwoną, zieloną czy brązową. Po ugotowaniu ziarenka stają się miękkie i lekko mączyste, co daje im łagodny, przyjemny smak. W krajach takich jak Turcja czerwona soczewica jest powszechnym składnikiem wielu dań: zup, gulaszy, past czy kotletów i ma stałe miejsce w domowej kuchni.

W Polsce natomiast soczewica nigdy nie była aż tak powszechna; jej uprawa zanikała już dawno, a smak i konsystencja mogą być dla wielu mało znane, dlatego często bywa niedoceniana i mijana bez zastanowienia w sklepach, pomimo że jest powszechnie dostępna. Dlaczego jednak warto włączyć ją do diety?

Wsparcie dla serca i lepsze trawienie

Soczewica to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Jej nasiona zawierają sporo białka roślinnego, dzięki czemu może być ważnym elementem diety wegetariańskiej lub wegańskiej, ale także zastąpić mięso tym, którzy chcą jeść je rzadziej. Dodatkowo jest źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi. W soczewicy znajdziemy też wiele minerałów i witamin: m.in. żelazo, magnez, fosfor czy witaminy z grupy B, co czyni ją cennym wsparciem dla układu krążenia, układu nerwowego, a także przy produkcji energii czy utrzymaniu dobrej kondycji.

Regularne spożywanie soczewicy może więc wspierać serce, trawienie, poziom energii oraz ogólne zdrowie.

Szybka i prosta soczewica w pomidorach

Składniki 1 szklanka czerwonej soczewicy

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 puszka pomidorów krojonych

1 łyżeczka słodkiej papryki

½ łyżeczki kurkumy lub curry

1 łyżka oliwy

sól, pieprz

opcjonalnie: natka pietruszki lub jogurt naturalny do podania 30 min 1-2

Przygotowanie:

Na patelni lub w garnku podsmaż na oliwie drobno pokrojoną cebulę i czosnek. Dodaj suchą, przepłukaną wcześniej czerwoną soczewicę i chwilę wymieszaj. Wlej pomidory z puszki, dodaj paprykę, kurkumę/curry, sól i pieprz. Dolej około pół szklanki wody, przykryj i duś 10 minut, aż soczewica będzie miękka i gęsta. Podawaj z ryżem, kuskusem, pieczywem lub jako samodzielne, sycące danie.

Smacznego!

