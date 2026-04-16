Wyjątkowy owoc, którego nie znają Polacy

W indyjskim, gorącym i wilgotnym klimacie rośnie drzewo, które wydaje co roku owoce dla wielu cenniejsze od złota. Jamun, zwany czarną śliwką indyjską, wykorzystywany jest w tamtejszych rejonach od setek lat stanowiąc naturalne remedium na wiele problemów zdrowotnych. Cała roślina jest tak cenna, że wykorzystuje się zarówno miąższ, skórkę, jak i pestkę, tworząc z niej leczniczy proszek chętnie stosowany w medycynie naturalnej. Pełne bogactwa przeciwutleniaczy i witamin są także na liście, a nawet kora tego drzewa, co także jest cenione w tradycyjnej medycynie.

Wspomoże jelita, wyreguluje ciśnienie

Polacy prawdopodobnie nie słyszeli o tym owocu, bowiem bardzo rzadko dostępny jest na działach z owocami w marketach czy warzywniakach, jednak warto się nim zainteresować głównie ze względu na jego spektakularne działanie prozdrowotne.

Jamun znany jest z najbardziej z wyjątkowo dobrego wpływu na stan jelit. Reguluje ich pracę, pomaga przy biegunkach, reguluje trawienie i wspiera mikroflorę jelitową. Każdy, kto zmaga się ze wzdęciami i zgagą powinien zainteresować się czarną śliwką, bowiem pomaga także w tych bolączkach.

Oprócz pozytywnego wpływu na jelita, czarna śliwka jest bogata w potas, który może wspomóc regulację ciśnienia krwi i rozluźnia naczynia krwionośne. Często polecana jest jako uzupełnienie diety wspierającej serce.

To nie koniec właściwości tego superowocu. Spożywany regularnie może znacząco poprawić stan skóry działając przeciwzapalnie, regulować skoki cukru, walczyć z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym oraz być naturalnym wsparciem w leczeniu anemii.

Wyjątkowy smak i zapach jamunu

Jamun barwi język na fioletowo 123RF/PICSEL

Czarna śliwka indyjska jedzona jest najczęściej w postaci świeżego owocu, ze skórką. Lokalsi w sezonie przygotowują także z jamunu przetwory (syropy, dżemy, konfitury), robią na bazie jego soku pyszne napoje, a także zajadają się śliwką z dodatkiem czarnej soli (popularny streetfood). Smak tego egzotycznego owocu porównywany jest do połączenia śliwki, granatu i borówki. Słodko-cierpki, o lekko winnym aromacie owoc jest prawdziwą gratką dla amatorów nowych smaków. Przez dużą zawartość antocyjanów barwi język na fioletowo, czego fanami mogą być młodsi smakosze.

Jamun można kupić w sklepach internetowych specjalizujących się w sprzedaży owoców i warzyw egzotycznych w postaci zarówno świeżej, jak i suszonej, choć trzeba "trafić" na dostępność. Zdecydowanie łatwiej zamówić owoce w postaci sproszkowanej jako suplementy diety lub sok z jamunu (koszt to kilkadziesiąt zł za butelkę 500 ml).

Kto nie powinien włączać do diety jamunu?

Pomimo ogólnie poprawiających zdrowie właściwości, nie każdy powinien włączać do swojej diety jamun. Te grupy powinny zrezygnować z jego picia/jedzenia:

Osoby z hipoglikemią - ponieważ jamun dodatkowo obniża poziom cukru we krwi

Osoby przyjmujące leki na cukrzycę

Osoby z bardzo niskim ciśnieniem

Kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci

Osoby z nadwrażliwymi jelitami

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

