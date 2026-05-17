Spis treści: Czym w ogóle jest birria ramen? Połączenie, które jest absolutnym strzałem w dziesiątkę Przepis na domowy birria ramen

Czym w ogóle jest birria ramen?

Czym jest tytułowa birria? To tradycyjna potrawa pochodząca ze stanu Jalisco. Mówiąc najprościej: to mięso (najczęściej wołowina, choć tradycyjnie używano też koziny), które jest niezwykle wolno duszone w niesamowicie aromatycznym sosie na bazie suszonych papryczek chili, czosnku, octu i wielu przypraw. W efekcie otrzymujemy mięso tak miękkie, że można je rwać widelcem, oraz obłędny, gęsty, czerwony bulion zwany consomé. Kto wpadł na to, by połączyć to z ramenem? Trend narodził się w Stanach Zjednoczonych, najpewniej w Los Angeles. Ktoś po prostu ugotował sprężysty japoński makaron w meksykańskim consomé. Danie stało się viralem, a ludzie zaczęli ustawiać się w kilometrowych kolejkach do food trucków, by go spróbować.

Połączenie, które jest absolutnym strzałem w dziesiątkę

Birria ramen uderza we wszystkie nasze zmysły jednocześnie. Zamiast klasycznego, łagodnego japońskiego bulionu z soją czy pastą miso, dostajemy uderzenie głębokiego smaku umami z wyraźną nutą kuminu, oregano i wędzonej papryki. Tradycyjne azjatyckie dodatki, takie jak pędy bambusa czy glony nori, ustępują tu miejsca meksykańskiej fieście. W misce ląduje potężna porcja szarpanej wołowiny, a na wierzchu króluje świeżo posiekana biała cebula, mnóstwo rześkiej kolendry i plasterki rzodkiewki. Całość koniecznie skrapia się obficie sokiem z limonki, co idealnie przełamuje tłustość i ciężar mięsnego wywaru. Bardzo często do tej wersji ramenu dodaje się również starty, ciągnący się ser (np. mozzarellę). To potrawa wielowymiarowa, satysfakcjonująca i niesamowicie fotogeniczna!

Przepis na domowy birria ramen

Nie musicie lecieć do Los Angeles ani szukać hipsterskiej knajpy w centrum miasta, aby spróbować tego cuda. Możecie przygotować uproszczoną, ale równie pyszną wersję birria ramen we własnej kuchni! Wymaga to trochę czasu, ale zaufajcie - każda minuta jest tego warta.

Składniki (na ok. 4 porcje):

1 kg wołowiny (najlepiej pręga lub szponder)

1 litr bulionu wołowego

Pasta chili: 3 ząbki czosnku, 1 cebula, 1 łyżka kuminu, 1 łyżeczka oregano, 2 łyżki przecieru pomidorowego, 2 suszone papryczki ancho i 2 guajillo (jeśli ich nie masz, użyj łyżki wędzonej papryki i odrobiny płatków chili), 2 łyżki octu jabłkowego.

4 porcje makaronu ramen (najlepiej świeżego lub dobrej jakości suszonego)

Dodatki: świeża kolendra, posiekana biała cebula, limonka pokrojona w ćwiartki, starta mozzarella.

Przygotowanie:

Mięso pokrój na mniejsze kawałki, mocno obsmaż na patelni na złoty kolor i przełóż do dużego garnka. Zmiksuj składniki na pastę chili (jeśli używasz suszonych papryczek, najpierw zalej je na 15 minut wrzątkiem, by zmiękły). Powstałą pastę dodaj do mięsa. Całość zalej bulionem wołowym. Przykryj garnek i duś na bardzo małym ogniu przez około 3-4 godziny, aż mięso będzie się dosłownie rozpadać pod dotknięciem widelca. Gdy mięso będzie gotowe, wyjmij je z bulionu i poszarp widelcem na drobne włókna. Bulion przecedź przez sitko - to właśnie twoje drogocenne consomé! Ugotuj makaron ramen zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Czas na wielki finał! Na dno dużej, głębokiej miski włóż gorący makaron. Zalej go parującym, meksykańskim bulionem. Na wierzchu ułóż hojną porcję szarpanej wołowiny, posyp odrobiną ciągnącego się sera, świeżą kolendrą i cebulą. Przed pierwszym siorbnięciem koniecznie wyciśnij do środka sok z limonki.

Smacznego! Ostrzegam tylko przed jednym - po spróbowaniu birria ramen, wasze życie (i podejście do azjatyckich zup) już nigdy nie będzie takie samo.

