Polacy świętują tłusty czwartek z całą mocą. Widać to po niemalejącej od rana kolejce do osiedlowej cukierni, kartonach pączków od kilku dni wynoszonych z Biedronek i Lidów, czuć po zapachu unoszącym się w powietrzu klatki schodowej (bo wciąż są ludzie pokroju autorki, którzy wolą własnoręcznie usmażone pączki i chrust). Celebracja tłustego czwartku należy do jednej z najprzyjemniejszych - wystarczy z pełną radością zanurzyć zęby w puszystym cieście wypełnionym słodkim nadzieniem. Owszem, nie każdy pączek musi mieć zawartość, ale jak pokazała ankieta Interii, niewielu jest mieszkańców kraju nad Wisłą, którzy preferują oponki.

Ranking ulubionych pączków Polaków

Cukiernie i piekarnie na okoliczność tłustego czwartku prześcigają się w pomysłach na pączkowe urozmaicenia. Od nadzienia dubajskiego, przez baskijskie serniki, po czarne pączki. A tymczasem naród najchętniej sięga po dobrze znane i sprawdzone rozwiązania. Jakie pączki najchętniej zjedzą Polacy w tłusty czwartek 2026 roku? W ankiecie Interii wzięło udział 1159 osób, które poprosiliśmy o wskazanie ulubionych pączków. Aż 46 proc. respondentów zadeklarowało, że tłusty czwartek będzie celebrować z tradycyjnym pączkiem z nadzieniem różanym w ręku. Choć pączki bez nadzienia nie cieszyły się dużą popularnością, to jednak nie były one na dnie rankingu, bo tam znalazły się te nadziewane czekoladą, Lotus, kremem waniliowym, pistacjowym oraz dubajskie.

Ranking ulubionych pączków Polaków według czytelników Interii przedstawia się następująco:

Tradycyjne pączki z nadzieniem różanym - 46 proc. Pączki z nadzieniem malinowo-różanym - 13 proc. (typowane przez nas jako jeden z hitów 2026 roku) Pączki z marmoladą wieloowocową - 12 proc. Pączki z kremem adwokatowym - 8 proc. Pączki z nadzieniem malinowym oraz pączki Lotus z nadzieniem porzeczkowym ex aequo 3 proc.

Tłusty, a nie słodki, czwartek

Czwartek poprzedzający Środę Popielcową to święto słodyczy: racuchy, pączki, faworki, a mimo to nie mówimy "słodki", lecz "tłusty" czwartek. Dlaczego? Wiąże się to ze zwyczajami naszych przodków. Czwartek rozpoczynał ostatni tydzień zapustów, czas szczególnej obfitości tańców, zabaw, napitków i tłustego jedzenia. W tym ostatnim tygodniu przed Wielkim Postem nasi przodkowie ucztowali przy stołach zastawionych tłustym mięsem i drożdżowymi bułami wypełnionymi słoniną. Oczywiście mowa o przodkach ze szlacheckich rodów i bogatych kupcach, bo prosty chłop o tygodniu pełnym tłustego mięsa i słoniny mógł przez większość polskiej historii tylko pomarzyć. Niemniej jednak dawny zwyczaj biesiadowania przy tłustych potrawach przetrwał w nazwie czwartku, który dziś w Polsce jest najsłodszym dniem roku.

