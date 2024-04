Placki z serka wiejskiego są lubiane nie tylko przez osoby będące na diecie. Choć najczęściej przygotowuje się je w wersji wytrawnej, nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć je ze słodkimi lub kwaskowatymi owocami. Nie tylko pysznie smakują, ale przede wszystkim są zdrowe i sycą na długie godziny.

Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju roślinnego i nakładamy porcję ciasta za pomocą chochelki. Smażymy z obu stron przez 2-3 minuty lub do uzyskania złotego koloru.

Masę doprawiamy cynamonem oraz kardamonem i przechodzimy do przesiewania mąki. Całość mieszamy łyżką do momentu uzyskania gęstej konsystencji.

Jabłka myjemy, osuszam, obieramy skórkę, a następnie trzemy na tarce warzywnej o grubych oczkach. Tak przygotowany owoc dodajemy do ciasta.

Placuszki z serka wiejskiego, które smakują jak szarlotka, idealnie nadają się do zamrożenia. Wystarczy usmażyć odpowiednio dużą ilość, z następnie całkowicie ostudzić i zamrozić w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przed podaniem wyciągamy je na blat kuchenny, by nabrały temperatury pokojowej, a następnie podgrzewamy na patelni, w mikrofalówce lub piekarniku. To doskonały patent na szybkie śniadanie czy przekąskę w ciągu dnia.