Polski bochenek nie miał szans z tym wypiekiem. W nowym rankingu wybrano najsmaczniejsze pieczywo
Świat kocha pieczywo w najróżniejszych formach, ale najnowszy ranking Taste Atlas udowadnia, że nasze kulinarne wyobrażenia potrafią się mocno rozmijać z globalnymi trendami. Jeśli więc myślicie, że wśród najlepszych w tym rankingu znajdą się francuskie bagietki, czy świeży chrupiący bochenek z Polski, to mocno się zdziwicie.
Spis treści:
- Jakie chleby pokochał świat?
- Top 3 najlepszych wypieków
- Polska niemal na końcu rankingu
Jakie chleby pokochał świat?
Światowe gusta mogą zaskakiwać - najnowszy ranking 100 najlepszych chlebów na świecie, przygotowany przez serwis Taste Atlas, pokazał, że to nie bagietki, focaccie czy tradycyjne bochenki z Europy są teraz na podium. Na pierwszym miejscu znalazł się wypiek, który z jednej strony ma prosty skład, a z drugiej zniewala smakiem i aromatem.
W światowym rankingu Taste Atlas na podium uplasowały się przede wszystkim tradycyjne, płaskie chleby z Azji i Ameryki Łacińskiej, co pokazuje, jak bardzo ludzie pokochali egzotyczne wypieki.
Top 3 najlepszych wypieków
Na pierwszym miejscu znalazł się klasyczny butter garlic naan, czyli puszysty, miękki chleb wypiekany w tandoorze (glinianym piecu), który po wyjęciu smarowany jest masłem lub klarowanym masłem (ghee) i posypywany czosnkiem. To połączenie prostoty i głębokiego aromatu sprawiło, że właśnie on zdobył najwyższe oceny, będąc idealnym kompanem do gęstych sosów i curry.
Drugą pozycję zajęła amritsari kulcha, płaski chleb z Pendżabu (region północnych Indii), nadziewany mieszanką ziemniaków, cebuli, twarogu (paneer) i przypraw. Kulcha ma chrupiącą skórkę i, podobnie jak naan, jest pieczona w tandoorze, a jej bogate wnętrze nadaje jej wyjątkowego smaku i aromatu.
Na trzecim miejscu znalazł się roti canai: warstwowy, smażony na patelni płaski chleb, znany przede wszystkim w Malezji. Ciasto roti canai jest wielokrotnie składane, co daje efekt cienkich warstw: zewnętrznie chrupiące, a w środku miękkie i lekko sprężyste. To pieczywo jest wszechstronne - świetnie pasuje zarówno do pikantnych curry, jak i samodzielnie.
Polska niemal na końcu rankingu
Polski akcent w zestawieniu pojawia się, ale jego pozycja może szokować. Chleb prądnicki uplasował się dopiero na 93. miejscu. To tradycyjny chleb żytnio-zakwasowy z okolic Krakowa, znany z dużych bochenków (czasem ważących ponad 10 kg) i wyjątkowej trwałości. Może nie zdobył tytułu mistrza świata, ale samo znalezienie się w takim rankingu to powód do dumy.