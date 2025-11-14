Spis treści: Jakie chleby pokochał świat? Top 3 najlepszych wypieków Polska niemal na końcu rankingu

Jakie chleby pokochał świat?

Światowe gusta mogą zaskakiwać - najnowszy ranking 100 najlepszych chlebów na świecie, przygotowany przez serwis Taste Atlas, pokazał, że to nie bagietki, focaccie czy tradycyjne bochenki z Europy są teraz na podium. Na pierwszym miejscu znalazł się wypiek, który z jednej strony ma prosty skład, a z drugiej zniewala smakiem i aromatem.

W światowym rankingu Taste Atlas na podium uplasowały się przede wszystkim tradycyjne, płaskie chleby z Azji i Ameryki Łacińskiej, co pokazuje, jak bardzo ludzie pokochali egzotyczne wypieki.

Top 3 najlepszych wypieków

Kulcha z Pendżabu zajęła drugie miejsce w rankingu Taste Atlas Canva Pro INTERIA.PL

Na pierwszym miejscu znalazł się klasyczny butter garlic naan, czyli puszysty, miękki chleb wypiekany w tandoorze (glinianym piecu), który po wyjęciu smarowany jest masłem lub klarowanym masłem (ghee) i posypywany czosnkiem. To połączenie prostoty i głębokiego aromatu sprawiło, że właśnie on zdobył najwyższe oceny, będąc idealnym kompanem do gęstych sosów i curry.

Drugą pozycję zajęła amritsari kulcha, płaski chleb z Pendżabu (region północnych Indii), nadziewany mieszanką ziemniaków, cebuli, twarogu (paneer) i przypraw. Kulcha ma chrupiącą skórkę i, podobnie jak naan, jest pieczona w tandoorze, a jej bogate wnętrze nadaje jej wyjątkowego smaku i aromatu.

Roti canai zamyka pierwszą trójkę w rankingu Taste Atlas 123rf.com 123RF/PICSEL

Na trzecim miejscu znalazł się roti canai: warstwowy, smażony na patelni płaski chleb, znany przede wszystkim w Malezji. Ciasto roti canai jest wielokrotnie składane, co daje efekt cienkich warstw: zewnętrznie chrupiące, a w środku miękkie i lekko sprężyste. To pieczywo jest wszechstronne - świetnie pasuje zarówno do pikantnych curry, jak i samodzielnie.

Polska niemal na końcu rankingu

Niestety nasze cudowne żytnie bochny uplasowały się niemal na końcu listy Taste Atlas CanvaPro INTERIA.PL

Polski akcent w zestawieniu pojawia się, ale jego pozycja może szokować. Chleb prądnicki uplasował się dopiero na 93. miejscu. To tradycyjny chleb żytnio-zakwasowy z okolic Krakowa, znany z dużych bochenków (czasem ważących ponad 10 kg) i wyjątkowej trwałości. Może nie zdobył tytułu mistrza świata, ale samo znalezienie się w takim rankingu to powód do dumy.

