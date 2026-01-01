Pomysł na obiad bez mięsa. Curry z kalafiora

Katarzyna Adamczak

Oprac.: Katarzyna Adamczak

Curry z kalafiora to świetny pomysł na obiad bez mięsa. Wykonanie potrawy jest łatwe i nie zbyt czasochłonne, a po gotowaniu nie będziesz mieć wiele zmywania. Choć to danie kuchni azjatyckiej, składniki są powszechnie dostępne w naszym kraju, znajdziesz je we wszystkich popularnych hipermarketach.

Biała, porcelanowa głęboka miska z porcją jasnobrązowego ryżu oraz gulaszem warzywnym na bazie pomidorów, dyni oraz kalafiora, całość ustawiona na drewnianym stole.
Curry z kalafiora z brązowym ryżemKatarzyna AdamczakINTERIA.PL

Curry z kalafiora zasmakuje nawet tym, którzy nie lubią azjatyckiej kuchni

Curry z kalafiora to wegetariańskie danie wyjęte z kuchni azjatyckiej, które bardzo odpowiada moim na wskroś polskim kubkom smakowym. Jak wiele potraw ze Wschodu jest ono nasycone umami, czyli piątym smakiem, którego nazwę z języka japońskiego można przetłumaczyć jako "esencja pyszności". Ponieważ umami związany jest z aminokwasami występującymi w białkach, najczęściej zawierają go dania z mięsem, serem czy suszonymi grzybami - curry z kalafiora, choć nie zawiera żadnego z tych składników, pobudza receptory umami na języku.

Kawałki kalafiora i batatów w sosie curry w garnku, pomarańczowa barwa potrawy podkreślona przez przyprawy i kremową konsystencję.
Curry z kalafioraKatarzyna AdamczakINTERIA.PL

Curry z kalafiora - lista zakupów

Curry z kalafiora to azjatycka potrawa, dlatego zawiera składniki niewykorzystywane w polskiej kuchni, jednak stały się one tak popularne, że bez problemu można je znaleźć we wszystkich największych sieciach supermarketów w Polsce.

Składniki

  • 1 duży kalafior
  • 1 duży batat
  • 1 duża cebula
  • 5 - 6 ząbków czosnku
  • 1 puszka krojonych pomidorów
  • 2 czubate łyżeczki pasty curry
  • 1 łyżeczka przyprawy curry
  • 1 puszka mleka kokosowego
  • ⅓ łyżeczki kminu rzymskiego
  • ⅓ łyżeczki kurkumy
  • sól do smaku
  • olej roślinny do smażenia
3-4

Curry z kalafiora. Przepis krok po kroku

  1. Cebule obierz i pokrój w kostkę, następnie podsmaż na patelni na złoty kolor.
  2. Gdy cebula zacznie się szklić, dodaj czosnek pokrojony w plastry i podsmaż.
  3. Dodaj dwie czubate łyżeczki pasty curry - przy takiej proporcji danie nie będzie ostre, jeśli lubisz czuć mrowienie na języku, możesz dodać więcej pasty. Rodzaj (kolor) pasty curry nie ma tu znaczenia, choć moim zdaniem curry z kalafiora jest najsmaczniejsze z czerwoną pastą.
  4. Wsyp ⅓ łyżeczki kminu rzymskiego i ⅓ łyżeczki kurkumy.
  5. Dodaj mleko kokosowe.
  6. Wsyp krojone pomidory.
  7. Przypraw do smaku solą.
  8. Batata obierz i pokrój w grubą kostkę, następnie dodaj do garnka z potrawą.
  9. Kalafonia podziel na różyczki i dodaj do garnka.
  10. Całość doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 20 - 25 minut pod przykryciem, aż składniki będą miękkie.

Curry z kalafiora można podawać z naszym polskim chlebem, a jeśli chcemy zaserwować danie w bardziej azjatyckim stylu, sprawdzą się chlebki naan lub ryż (dla mnie najlepiej smakuje z brązowym lub jaśminowym).

Zobacz również:

Kalafior jest świetnym dodatkiem do wielu sałatek
Kuchnia

Prosto, szybko i zdrowo - zrób coś więcej z kalafiora niż tylko zupę!

Magda Kania
Magda Kania

    Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

    Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
    Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
    Ewa gotuje: Orientalny krem z kalafiora, gniazda ziemniaczane z wołowiną, sernik dyniowy Polsat Promocja

    Najnowsze