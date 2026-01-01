Curry z kalafiora zasmakuje nawet tym, którzy nie lubią azjatyckiej kuchni

Curry z kalafiora to wegetariańskie danie wyjęte z kuchni azjatyckiej, które bardzo odpowiada moim na wskroś polskim kubkom smakowym. Jak wiele potraw ze Wschodu jest ono nasycone umami, czyli piątym smakiem, którego nazwę z języka japońskiego można przetłumaczyć jako "esencja pyszności". Ponieważ umami związany jest z aminokwasami występującymi w białkach, najczęściej zawierają go dania z mięsem, serem czy suszonymi grzybami - curry z kalafiora, choć nie zawiera żadnego z tych składników, pobudza receptory umami na języku.

Curry z kalafiora Katarzyna Adamczak INTERIA.PL

Curry z kalafiora - lista zakupów

Curry z kalafiora to azjatycka potrawa, dlatego zawiera składniki niewykorzystywane w polskiej kuchni, jednak stały się one tak popularne, że bez problemu można je znaleźć we wszystkich największych sieciach supermarketów w Polsce.

Składniki 1 duży kalafior

1 duży batat

1 duża cebula

5 - 6 ząbków czosnku

1 puszka krojonych pomidorów

2 czubate łyżeczki pasty curry

1 łyżeczka przyprawy curry

1 puszka mleka kokosowego

⅓ łyżeczki kminu rzymskiego

⅓ łyżeczki kurkumy

sól do smaku

olej roślinny do smażenia 3-4

Curry z kalafiora. Przepis krok po kroku

Cebule obierz i pokrój w kostkę, następnie podsmaż na patelni na złoty kolor. Gdy cebula zacznie się szklić, dodaj czosnek pokrojony w plastry i podsmaż. Dodaj dwie czubate łyżeczki pasty curry - przy takiej proporcji danie nie będzie ostre, jeśli lubisz czuć mrowienie na języku, możesz dodać więcej pasty. Rodzaj (kolor) pasty curry nie ma tu znaczenia, choć moim zdaniem curry z kalafiora jest najsmaczniejsze z czerwoną pastą. Wsyp ⅓ łyżeczki kminu rzymskiego i ⅓ łyżeczki kurkumy. Dodaj mleko kokosowe. Wsyp krojone pomidory. Przypraw do smaku solą. Batata obierz i pokrój w grubą kostkę, następnie dodaj do garnka z potrawą. Kalafonia podziel na różyczki i dodaj do garnka. Całość doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 20 - 25 minut pod przykryciem, aż składniki będą miękkie.

Curry z kalafiora można podawać z naszym polskim chlebem, a jeśli chcemy zaserwować danie w bardziej azjatyckim stylu, sprawdzą się chlebki naan lub ryż (dla mnie najlepiej smakuje z brązowym lub jaśminowym).

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

