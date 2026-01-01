Pomysł na obiad bez mięsa. Curry z kalafiora
Curry z kalafiora to świetny pomysł na obiad bez mięsa. Wykonanie potrawy jest łatwe i nie zbyt czasochłonne, a po gotowaniu nie będziesz mieć wiele zmywania. Choć to danie kuchni azjatyckiej, składniki są powszechnie dostępne w naszym kraju, znajdziesz je we wszystkich popularnych hipermarketach.
Curry z kalafiora zasmakuje nawet tym, którzy nie lubią azjatyckiej kuchni
Curry z kalafiora to wegetariańskie danie wyjęte z kuchni azjatyckiej, które bardzo odpowiada moim na wskroś polskim kubkom smakowym. Jak wiele potraw ze Wschodu jest ono nasycone umami, czyli piątym smakiem, którego nazwę z języka japońskiego można przetłumaczyć jako "esencja pyszności". Ponieważ umami związany jest z aminokwasami występującymi w białkach, najczęściej zawierają go dania z mięsem, serem czy suszonymi grzybami - curry z kalafiora, choć nie zawiera żadnego z tych składników, pobudza receptory umami na języku.
Curry z kalafiora - lista zakupów
Curry z kalafiora to azjatycka potrawa, dlatego zawiera składniki niewykorzystywane w polskiej kuchni, jednak stały się one tak popularne, że bez problemu można je znaleźć we wszystkich największych sieciach supermarketów w Polsce.
Składniki
- 1 duży kalafior
- 1 duży batat
- 1 duża cebula
- 5 - 6 ząbków czosnku
- 1 puszka krojonych pomidorów
- 2 czubate łyżeczki pasty curry
- 1 łyżeczka przyprawy curry
- 1 puszka mleka kokosowego
- ⅓ łyżeczki kminu rzymskiego
- ⅓ łyżeczki kurkumy
- sól do smaku
- olej roślinny do smażenia
Curry z kalafiora. Przepis krok po kroku
- Cebule obierz i pokrój w kostkę, następnie podsmaż na patelni na złoty kolor.
- Gdy cebula zacznie się szklić, dodaj czosnek pokrojony w plastry i podsmaż.
- Dodaj dwie czubate łyżeczki pasty curry - przy takiej proporcji danie nie będzie ostre, jeśli lubisz czuć mrowienie na języku, możesz dodać więcej pasty. Rodzaj (kolor) pasty curry nie ma tu znaczenia, choć moim zdaniem curry z kalafiora jest najsmaczniejsze z czerwoną pastą.
- Wsyp ⅓ łyżeczki kminu rzymskiego i ⅓ łyżeczki kurkumy.
- Dodaj mleko kokosowe.
- Wsyp krojone pomidory.
- Przypraw do smaku solą.
- Batata obierz i pokrój w grubą kostkę, następnie dodaj do garnka z potrawą.
- Kalafonia podziel na różyczki i dodaj do garnka.
- Całość doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 20 - 25 minut pod przykryciem, aż składniki będą miękkie.
Curry z kalafiora można podawać z naszym polskim chlebem, a jeśli chcemy zaserwować danie w bardziej azjatyckim stylu, sprawdzą się chlebki naan lub ryż (dla mnie najlepiej smakuje z brązowym lub jaśminowym).
