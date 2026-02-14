Dietetyczka, która kocha gotowanie

Roksana Środa zawodowo jest dietetyczką kliniczną specjalizująca się w zaburzeniach przewodu pokarmowego i układu hormonalnego, prywatnie zaś miłośniczką gotowania i uczestniczką 14. edycji programu MasterChef Polska. Specjalnie dla Interii przygotowała autorski przepis na danie, które nie tylko syci i pysznie smakuje, ale też stabilizuje organizm, wspiera odporność, poprawia nastój i redukuje stres. To doskonały pomysł na zimową kolację nie tylko w walentynki. Ekspertka korzysta wyłącznie ze składników dostępnych w polskich sklepach o tej porze roku.

Jak cytrynowy łosoś z warzywami wpływa na organizm?

Cytrynowy łosoś z warzywami jest łatwy w przygotowaniu i nie wymaga wielu godzin spędzonych w kuchni, a przy tym ma dobroczynny wpływ na organizm. Zawarty w łososiu kwas omega-3 ma działanie przeciwzapalne i poprawia skład mikrobioty jelitowej.

Witamina D wspiera odporność, poprawia wygląd skóry i zdrowie kości, a wraz z kwasem omega-3 wpływa na regulację poziomu serotoniny - hormonu odpowiadającego za poczucie szczęścia.

Witamina B12 zmniejsza uczucie zmęczenia i reguluje nastrój. Błonnik w warzywach reguluje perystaltykę jelit i otula jelita ochronną warstwą.

Beta-karoten z marchwi wspiera odporność oraz pozytywnie wpływa na śluzówkę jelit.

Cytrynowy łosoś z warzywami to posiłek bogaty w białko i tłuszcze, który jednocześnie nie zawiera dużo cukrów, dzięki temu stanowi solidną dawkę energii, która chroni przed zimowym zmęczeniem oraz zapobiega chrapce na słodycze związanej ze wzrostem poziomu glukozy, który pojawia się po niektórych posiłkach. Zbilansowany posiłek zapewnia redukcję stresu i wpływa na produkcję dopaminy (hormonu przyjemności i koncentracji) powstającej z białka, które dostarcza tyrozyny.

Cytrynowy łosoś z warzywami - lista składników

Jeśli planujesz przygotować wyjątkową kolację lub obiad dla swoich bliskich, będziesz potrzebować następujących składników:

Składniki Cytrynowy łosoś z warzywami 130 g filetu z łososia

100 g czerwonej papryki

100 g marchewki

10 g parmezanu

5 g oliwy z oliwek

10 g sosu sojowego

10 g soku z cytryny

sól, pieprz, natka pietruszki

Cytrynowy łosoś z warzywami - sposób przygotowania

Oliwę z oliwek wymieszaj z sosem sojowym i sokiem z cytryny. Do zalewy włóż kawałek łososia i odstaw na minimum godzinę do zamarynowania. Im dłużej, tym lepiej. Marchew i paprykę pokrój w cienkie słupki, a parmezan zetrzyj na tarce. Łososia przełóż na blaszkę do pieczenia. Posmaruj odrobiną sosu. Przygotowane wcześniej warzywa zamocz w pozostałym po rybie sosie i posyp parmezanem. Wszystkie składniki włóż do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz 15 minut. Przełóż na talerz. Posyp natką pietruszki.

Smacznego!

