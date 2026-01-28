Popularna w PRL, teraz wraca na nasze stoły. To idealna zupa dla seniora
Tani, lekkostrawny obiad, który doskonale sprawdza się w diecie seniora. Zupa nazywana w PRL-u zupą nylonową lub szpitalną. Jest delikatna w smaku i gęsta. Syci, ale nie obciąża wątroby i jelit.
Małpi rosół, co to jest?
Zupa jarzynowa z grysikiem pojawiała się w czasach PRL zarówno na stołówkach szkolnych i studenckich, jak i w robotniczych jadłodajniach. Przez wielu traktowana pogardliwie, bo nie ma w sobie ani grama mięsa, do dziś podawana jest w niektórych przedszkolach i szpitalach ze względu na jej lekkostrawność i łagodny smak.
Popularne nazwy zupy warzywnej z kaszą manną pokazują ironiczny dowcip ówczesnego społeczeństwa. Nazwana "małpim rosołem" na przekór, gdyż nie było w niej mięsa. Natomiast określenie "zupa nylonowa" odnosiło się do kożucha na powierzchni, który kojarzył się Polakom z połyskiem nylonowych rajstop damskich.
Jarzynowa z grysikiem - składniki
"Zupa szpitalna" jest nie tylko pożywna i lekkostrawna, ale także niedroga w przygotowaniu.
Zupa jarzynowa z kaszą manną
- 3 ziemniaki
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- ⅓ selera
- ½ pora
- 1 cebula
- 2 l wody
- 4 liście wawrzynu
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 4 łyżki kaszy manny
- sól i pieprz do smaku
- koperek
Zupa jarzynowa z grysikiem - przygotowanie
Małpi rosół, w przeciwieństwie do mięsnego wywaru, nie wymaga wielu godziny gotowania. Proces jego wykonania nie jest też skomplikowany. Wystarczy postępować według następujących kroków:
- Należy zacząć od umycia i obrania warzyw.
- Ziemniaki pokroić w kostkę, pora w plastry.
- Marchew, pietruszkę i selera zetrzeć na tarce o grubych oczach.
- Cebulę, podobnie jak do rosołu, opalić nad ogniem i wrzuć w całości do garnka razem z pozostałymi warzywami.
- Warzywa zalać wodą, dodać liście wawrzynu i ziele angielskie
- Gdy warzywa zmiękną, wsyp kaszę mannę i dobrze wymieszaj.
- Dopraw solą i pieprzem do smaku.
- Gotuj do chwili, aż zupa zgęstnieje.
- Koperek pokrój.
- Zupę nalej na talerz i sowicie posyp koperkiem.
