Popularna w PRL, teraz wraca na nasze stoły. To idealna zupa dla seniora

Natalia Jabłońska

Tani, lekkostrawny obiad, który doskonale sprawdza się w diecie seniora. Zupa nazywana w PRL-u zupą nylonową lub szpitalną. Jest delikatna w smaku i gęsta. Syci, ale nie obciąża wątroby i jelit.

Domowa zupa z kawałkami marchewki i ziemniaków w czarnym garnku ustawionym na drewnianej desce, obok jasna miska z porcją zupy, drewniana łyżka oraz niebieska tkanina w białe paski.
Małpi rosół to popularna zupa z PRL-u steidi123RF/PICSEL

Małpi rosół, co to jest?

Zupa jarzynowa z grysikiem pojawiała się w czasach PRL zarówno na stołówkach szkolnych i studenckich, jak i w robotniczych jadłodajniach. Przez wielu traktowana pogardliwie, bo nie ma w sobie ani grama mięsa, do dziś podawana jest w niektórych przedszkolach i szpitalach ze względu na jej lekkostrawność i łagodny smak.

Popularne nazwy zupy warzywnej z kaszą manną pokazują ironiczny dowcip ówczesnego społeczeństwa. Nazwana "małpim rosołem" na przekór, gdyż nie było w niej mięsa. Natomiast określenie "zupa nylonowa" odnosiło się do kożucha na powierzchni, który kojarzył się Polakom z połyskiem nylonowych rajstop damskich.

    Jarzynowa z grysikiem - składniki

    "Zupa szpitalna" jest nie tylko pożywna i lekkostrawna, ale także niedroga w przygotowaniu.

    Składniki

    Zupa jarzynowa z kaszą manną

    • 3 ziemniaki
    • 2 marchewki
    • 1 pietruszka
    • ⅓ selera
    • ½ pora
    • 1 cebula
    • 2 l wody
    • 4 liście wawrzynu
    • 4 ziarna ziela angielskiego
    • 4 łyżki kaszy manny
    • sól i pieprz do smaku
    • koperek
    Zupa jarzynowa z grysikiem - przygotowanie

    Małpi rosół, w przeciwieństwie do mięsnego wywaru, nie wymaga wielu godziny gotowania. Proces jego wykonania nie jest też skomplikowany. Wystarczy postępować według następujących kroków:

    1. Należy zacząć od umycia i obrania warzyw.
    2. Ziemniaki pokroić w kostkę, pora w plastry.
    3. Marchew, pietruszkę i selera zetrzeć na tarce o grubych oczach.
    4. Cebulę, podobnie jak do rosołu, opalić nad ogniem i wrzuć w całości do garnka razem z pozostałymi warzywami.
    5. Warzywa zalać wodą, dodać liście wawrzynu i ziele angielskie
    6. Gdy warzywa zmiękną, wsyp kaszę mannę i dobrze wymieszaj.
    7. Dopraw solą i pieprzem do smaku.
    8. Gotuj do chwili, aż zupa zgęstnieje.
    9. Koperek pokrój.
    10. Zupę nalej na talerz i sowicie posyp koperkiem.

