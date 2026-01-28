Małpi rosół, co to jest?

Zupa jarzynowa z grysikiem pojawiała się w czasach PRL zarówno na stołówkach szkolnych i studenckich, jak i w robotniczych jadłodajniach. Przez wielu traktowana pogardliwie, bo nie ma w sobie ani grama mięsa, do dziś podawana jest w niektórych przedszkolach i szpitalach ze względu na jej lekkostrawność i łagodny smak.

Popularne nazwy zupy warzywnej z kaszą manną pokazują ironiczny dowcip ówczesnego społeczeństwa. Nazwana "małpim rosołem" na przekór, gdyż nie było w niej mięsa. Natomiast określenie "zupa nylonowa" odnosiło się do kożucha na powierzchni, który kojarzył się Polakom z połyskiem nylonowych rajstop damskich.

Jarzynowa z grysikiem - składniki

"Zupa szpitalna" jest nie tylko pożywna i lekkostrawna, ale także niedroga w przygotowaniu.

Składniki Zupa jarzynowa z kaszą manną 3 ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

⅓ selera

½ pora

1 cebula

2 l wody

4 liście wawrzynu

4 ziarna ziela angielskiego

4 łyżki kaszy manny

sól i pieprz do smaku

koperek 3-4

Zupa jarzynowa z grysikiem - przygotowanie

Małpi rosół, w przeciwieństwie do mięsnego wywaru, nie wymaga wielu godziny gotowania. Proces jego wykonania nie jest też skomplikowany. Wystarczy postępować według następujących kroków:

Należy zacząć od umycia i obrania warzyw. Ziemniaki pokroić w kostkę, pora w plastry. Marchew, pietruszkę i selera zetrzeć na tarce o grubych oczach. Cebulę, podobnie jak do rosołu, opalić nad ogniem i wrzuć w całości do garnka razem z pozostałymi warzywami. Warzywa zalać wodą, dodać liście wawrzynu i ziele angielskie Gdy warzywa zmiękną, wsyp kaszę mannę i dobrze wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Gotuj do chwili, aż zupa zgęstnieje. Koperek pokrój. Zupę nalej na talerz i sowicie posyp koperkiem.

