"Porażkoodporne" ryby. Wychodzą zawsze i każdemu, a do tego smakują wybornie
Nie przyrządzasz, bo boisz się, że przesuszysz? A może nie chcesz martwić się nieprzyjemnym aromatem? Jeśli unikasz przygotowywania ryb z tych, lub podobnych powodów, koniecznie zainteresuj się tymi gatunkami. Są nie tylko łatwe w przygotowaniu, ale też "wybaczają" ewentualne wpadki. Do tego są po prostu pyszne.
Ryby są zdrowe, ale nie każdy wie, jak je przyrządzać
Ryby od lat uchodzą za jedne z najzdrowszych elementów codziennego jadłospisu, ale wiele osób wciąż omija je szerokim łukiem w obawie przed zbyt delikatnym mięsem, ościami czy nieudanym przyprawieniem. Przygotowywanie ryb kojarzy się często z nieprzyjemnym zapachem, możliwością ich przesuszenia czy skomplikowanym procesem obróbki. Tymczasem istnieją gatunki, które nie wymagają kulinarnej wprawy - są proste w przygotowaniu, szybkie, a do tego świetnie smakują nawet z minimalną ilością dodatków. Co najważniejsze: dostarczają całej gamy składników odżywczych, których na co dzień często nam brakuje.
Te ryby są najprostsze w przygotowaniu
Oto trzy gatunki ryb idealne dla wszystkich początkujących i tych, którzy do tej pory unikali gotowania ryb samodzielnie. Są banalne w przygotowaniu, smaczne i łatwo dostępne w sklepach. Jeśli to twoja pierwsza przygoda w kuchni z rybami, postaw właśnie na nie, by mieć pewność, że zasmakują całej rodzinie.
1. Łosoś - Król wśród ryb dla początkujących. Tłusty, soczysty i prawie niemożliwy do przesuszenia. Nawet jeśli zapomnisz o nim na patelni i posmażysz go minutę dłużej, wciąż będzie smaczny. Do tego to źródło kwasów omega-3, witaminy D i selenu.
Wybacza błędy, ma stabilną strukturę i dobrze smakuje zarówno smażony, jak i pieczony.
2. Pstrąg - Delikatny, ale łatwy w obsłudze. Najczęściej kupowany w całości, dzięki czemu nie trzeba martwić się krojeniem czy porcjowaniem.
Bogaty w lekkostrawne białko, witaminy z grupy B, potas, fosfor.
Wystarczy sól, pieprz i plaster cytryny, a całość zawinąć w folię aluminiową i wrzucić do piekarnika - pstrąg swoim smakiem sam "zrobi robotę".
3. Dorsz - Idealny na start, bo ma zwarte, białe mięso, które się nie rozpada i nie ma intensywnego zapachu. Ma mało tłuszczu, ale dużo białka.
Prosty w przygotowaniu, pasuje do każdej panierki, warzyw i sosów. Wystarczy filety krótko obsmażyć na dobrze rozgrzanej patelni z obu stron, by uzyskać pełnię smaku.
Pieczony łosoś z cytryną i czosnkiem
Składniki
- 2 filety z łososia (ok. 150–180 g każdy, ze skórą)
- 1 cytryna
- 2 ząbki czosnku
- 1–2 łyżki oliwy
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
- kilka gałązek koperku (opcjonalnie)
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 200°C.
- Na blasze ułóż kawałek łososia skórą do dołu.
- Posól, popieprz, skrop oliwą, dodaj 2 przeciśnięte ząbki czosnku i plasterki cytryny.
- Piecz przez 12-15 minut, aż mięso delikatnie się rozwarstwi.
- Podawaj z ryżem lub pieczonymi warzywami.
