Ryby są zdrowe, ale nie każdy wie, jak je przyrządzać

Ryby od lat uchodzą za jedne z najzdrowszych elementów codziennego jadłospisu, ale wiele osób wciąż omija je szerokim łukiem w obawie przed zbyt delikatnym mięsem, ościami czy nieudanym przyprawieniem. Przygotowywanie ryb kojarzy się często z nieprzyjemnym zapachem, możliwością ich przesuszenia czy skomplikowanym procesem obróbki. Tymczasem istnieją gatunki, które nie wymagają kulinarnej wprawy - są proste w przygotowaniu, szybkie, a do tego świetnie smakują nawet z minimalną ilością dodatków. Co najważniejsze: dostarczają całej gamy składników odżywczych, których na co dzień często nam brakuje.

Te ryby są najprostsze w przygotowaniu

Filet z dorsza to świetny wybór - zwarte mięso, mniej rybnego aromatu a do tego wspaniały smak karepa-Belov 123RF/PICSEL

Oto trzy gatunki ryb idealne dla wszystkich początkujących i tych, którzy do tej pory unikali gotowania ryb samodzielnie. Są banalne w przygotowaniu, smaczne i łatwo dostępne w sklepach. Jeśli to twoja pierwsza przygoda w kuchni z rybami, postaw właśnie na nie, by mieć pewność, że zasmakują całej rodzinie.

1. Łosoś - Król wśród ryb dla początkujących. Tłusty, soczysty i prawie niemożliwy do przesuszenia. Nawet jeśli zapomnisz o nim na patelni i posmażysz go minutę dłużej, wciąż będzie smaczny. Do tego to źródło kwasów omega-3, witaminy D i selenu.

Wybacza błędy, ma stabilną strukturę i dobrze smakuje zarówno smażony, jak i pieczony.

2. Pstrąg - Delikatny, ale łatwy w obsłudze. Najczęściej kupowany w całości, dzięki czemu nie trzeba martwić się krojeniem czy porcjowaniem.

Bogaty w lekkostrawne białko, witaminy z grupy B, potas, fosfor.

Wystarczy sól, pieprz i plaster cytryny, a całość zawinąć w folię aluminiową i wrzucić do piekarnika - pstrąg swoim smakiem sam "zrobi robotę".

3. Dorsz - Idealny na start, bo ma zwarte, białe mięso, które się nie rozpada i nie ma intensywnego zapachu. Ma mało tłuszczu, ale dużo białka.

Prosty w przygotowaniu, pasuje do każdej panierki, warzyw i sosów. Wystarczy filety krótko obsmażyć na dobrze rozgrzanej patelni z obu stron, by uzyskać pełnię smaku.

Pieczony łosoś z cytryną i czosnkiem

Pieczony łosoś to prosta i szybka propozycja dla każdego, kto nie ma wprawy w przyrządzaniu ryb africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Składniki 2 filety z łososia (ok. 150–180 g każdy, ze skórą)

1 cytryna

2 ząbki czosnku

1–2 łyżki oliwy

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

kilka gałązek koperku (opcjonalnie) 30 min 1-2

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Na blasze ułóż kawałek łososia skórą do dołu. Posól, popieprz, skrop oliwą, dodaj 2 przeciśnięte ząbki czosnku i plasterki cytryny. Piecz przez 12-15 minut, aż mięso delikatnie się rozwarstwi. Podawaj z ryżem lub pieczonymi warzywami.

