Postaw na stole we Wszystkich Świętych jako deser. Trzy przepisy na wyśmienite ciasta
Domowe wypieki umilają czas spędzony w rodzinnym gronie i są smakowitym dodatkiem do rozmów. Prezentujemy trzy przepisy na wyśmienite ciasta, które możesz zaserwować gościom we Wszystkich Świętych. Z pewnością będą prosić o dokładkę.
Trzy ciasta, które umilą czas spędzany w rodzinnym gronie. Szukasz inspiracji na nadchodzącą uroczystość Wszystkich Świętych? Oto trzy propozycje na wyśmienite ciasta, które możesz zaserwować gościom jako deser. Sprawdzą się idealnie jako dodatek do popołudniowej kawy:
Spis treści:
- Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu
- Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy
- Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis
Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu
Dynia to nieodłączny element jesieni. Kiedy, jak nie teraz, próbować potraw czy wypieków, w których jest ważnym dodatkiem. Dyniowy sernik to pyszny deser o niezapomnianym smaku.
Składniki
- Na spód:
- 250 g ciasteczek owsianych,
- 60-70 g masła.
- Na masę serową:
- 1 kg sera z wiaderka,
- 250 g serka mascarpone,
- 2 szklanki musu dyniowego,
- 4 jajka,
- 1 budyń śmietankowy,
- 120 g cukru,
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej,
- pół łyżeczki aromatu pomarańczowego.
- Na polewę: 1 biała czekolada,1 opakowanie śmietany 18 proc.
Sposób przygotowania:
- Pokrusz ciasteczka i dodaj do nich roztopione masło.
- Całość wymieszaj i wysyp na spód tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Mieszankę rozprowadź równo i delikatnie "ubij".
- Do miski dodaj wszystkie składniki potrzebne do masy serowej i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji (możesz użyć robota kuchennego).
- Powstałą masę przelej do tortownicy na spód z ciasteczek i wyrównaj powierzchnię.
- Całość włóż do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. godzinę.
- W trakcie pieczenia przygotuj polewę. Połam czekoladę na mniejsze kawałki i włóż do rondelka. Podgrzej, dodaj łyżeczkę wody i mieszaj przez cały czas. Do roztopionej czekolady wlej śmietanę i energicznie mieszaj do uzyskania gładkiej masy.
- Wyjmij dyniowy sernik po 60 minutach, posmaruj masą śmietanową i włóż do piekarnika jeszcze na kwadrans.
- Po tym czasie wyjmij ciasto i studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy
Jesień w pełni, a to oznacza, że rozpoczyna się również sezon na aromatyczny piernik. My proponujemy herbaciany z dodatkiem grysiku. Smakuje wybornie!
Składniki
- Ciasto piernikowe:
- 5 jajek,
- szklanka cukru,
- miód (250 g),
- szklanka oleju,
- herbata zaparzona z 2 saszetek (1 szklanka),
- 3 szklanki mąki tortowej,
- proszek do pieczenia (1,5 łyżeczki),
- soda oczyszczona (0,5 łyżeczki),
- łyżka kakao,
- 3 łyżki przyprawy do piernika,
- szczypta soli.
- Krem grysikowy:
- mleko (0,5 litra),
- kasza manna (60 g),
- pół szklanki cukru,
- cukier waniliowy (2 łyżeczki),
- masło (250 g),
- 5 - 6 łyżek soku z cytryny.
- Polewa:
- margaryna (125 g),
- 3 łyżki cukru pudru,
- 3 łyżki wody,
- 3 łyżki kakao.
Dodatkowo przygotuj powidła śliwkowe (ok. 600 g), wiórki kokosowe do posypania góry ciasta i foremkę o wymiarach 24 x 35 cm.
Sposób przygotowania:
- Piekarnik rozgrzej do 180 st. C. Foremkę 24 x 35cm wyłóż papierem do pieczenia.
- Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, kakao i przyprawą do piernika.
- Białka ubij ze szczyptą soli. Pod koniec ubijania wsyp cukier i ubijaj na najwyższych obrotach miksera około 10 minut, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa zrobi się gładka.
- Zmniejsz obroty miksera i dodawaj stopniowo żółtka. Następnie wlewaj cienkim strumieniem naprzemiennie miód, zimną herbatę i olej. Następnie stopniowo wsypuj mąkę, miksując na najniższych obrotach do połączenia się składników.
- Ciasto przelej do foremki i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w funkcji góra-dół w 180 st. C przez ok. 30 minut do tzw. suchego patyczka.
- Upieczone ciasto wyciąg z piekarnika, pozostaw do wystudzenia, a następnie przekrój wzdłuż na 3 blaty.
- Czas na krem grysikowy. Z pół litra mleka odlej pół szklanki. Do mleka w szklance wsyp kaszę mannę i mieszaj.
- Resztę mleka wlej do rondelka, wsyp cukry i zagotuj. Gdy mleko zacznie się gotować wlej mleko z kaszą manną. Cały czas mieszając, gotuj przez ok. 3 minuty. Krem grysikowy odstaw do wystudzenia (przykryty folią spożywczą).
- Masło ucieraj do momentu, gdy zrobi się białe. Dodawaj stopniowo ostudzony krem grysikowy, na koniec wlej sok z cytryny i ubijaj na krem.
- Polewa. Margarynę podgrzej w rondelku (nie gotuj). Zdejmij z kuchenki i dodaj resztę składników. Energicznie mieszaj do połączenia składników. Pozostaw do lekkiego przestudzenia.
- Pierwszy blat ciasta posmaruj cienką warstwą powideł. Wyłóż krem grysikowy. Przykryj drugim blatem ciasta i wykładaj pozostałe powidła. Przykryj trzecim blatem i smaruj lekko ciepłą, tężejącą polewą. Na koniec posyp ciasto wiórkami kokosowymi.
Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis
Jego przygotowanie jest dość czasochłonne, ale efekt zachwyci wszystkich. Ciasto z miodem i orzechami nie jest propozycją wyłącznie na wielkie okazje. Goście z pewnością będą prosić o przepis.
Składniki
- Ciasto:
- 150 g cukru białego lub brązowego,
- 60 g miodu,
- 110 g masła,
- 2 jajka,
- 2 łyżki soku z cytryny,
- 1 łyżeczka sody,
- 390 g mąki pszennej.
- Masa:
- 250 g śmietany kremówki,
- 1 puszka masy krówkowej/kajmaku,
- garść mieszanych orzechów i migdałów,
- 100 g mlecznej lub deserowej czekolady do dekoracji.
Sposób przygotowania:
- Do garnka z grubym dnem wsyp cukier. Poczekaj, by w pełni się rozpuścił (uważaj, by go nie przypalić). Wymieszaj miękkie masło z miodem i przełóż mieszankę do płynnego cukru. Całość odstaw do przestudzenia.
- Gdy masa przestygnie, dodaj do niej jajka i wsyp 1/3 mąki. Wymieszaj. Następnie dodaj sodę i sok z cytryny, znów wymieszaj, a na koniec dodaj resztę przesianej mąki. Wszystko zagnieć na gładkie ciasto.
- Podziel ciasto na 6 równych części i pozostaw na ok. 15 minut. Każdą z nich cienko rozwałkuj na papierze do pieczenia, a następnie wytnij nożem kwadrat. Możesz też odbić kształt, przykładając do ciasta kwadratową foremkę lub odbić na cieście pierścień tortownicy.
- Przełóż pierwszy fragment ciasta na papierze na blaszkę i piecz ok. 10 minut w 170 st.C. Z każdym fragmentem ciasta zrób tak samo. Ważne, aby wszystkie blaty miały taki sam kształt. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wstaw puszkę kajmaku do garnka z wrzątkiem, aby masa stała się miękka. Upraż na suchej patelni orzechy, następnie drobno je posiekaj.
- Ubij zimną śmietanę kremówkę na sztywną pianę i połącz z miękkim toffi. Odłóż 4-5 łyżek do miseczki, a do reszty masy wsyp posiekane orzechy.
- Złóż ciasto. Pierwszy miodowy placek posmaruj masą i przykryj kolejnym blatem ciasta. Tak postępuj do wykończenia składników. Pamiętaj, by na samym wierzchu było ciasto.
- Na górę wyłóż resztę pozostawionej masy, wyrównaj powierzchnię i przeciągnij nożem po ukosie ciasta, by utworzyć równe paski.
- Rozpuść czekoladę i za pomocą łyżki lub rękawa cukierniczego wykonaj wzory. Ciasto wstaw do lodówki do schłodzenia.
Szukasz inspiracji na jesienne wypieki? Zajrzyj tutaj:
***
Źródło: Przepisy pochodzą z serwisu Smaker