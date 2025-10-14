Postaw na stole we Wszystkich Świętych jako deser. Trzy przepisy na wyśmienite ciasta

Domowe wypieki umilają czas spędzony w rodzinnym gronie i są smakowitym dodatkiem do rozmów. Prezentujemy trzy przepisy na wyśmienite ciasta, które możesz zaserwować gościom we Wszystkich Świętych. Z pewnością będą prosić o dokładkę.

Trzy ciasta, które umilą czas spędzany w rodzinnym gronie. Szukasz inspiracji na nadchodzącą uroczystość Wszystkich Świętych? Oto trzy propozycje na wyśmienite ciasta, które możesz zaserwować gościom jako deser. Sprawdzą się idealnie jako dodatek do popołudniowej kawy:

Spis treści:

  1. Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu
  2. Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy
  3. Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis

Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu

Dynia to nieodłączny element jesieni. Kiedy, jak nie teraz, próbować potraw czy wypieków, w których jest ważnym dodatkiem. Dyniowy sernik to pyszny deser o niezapomnianym smaku.

Składniki

  • Na spód:
  • 250 g ciasteczek owsianych,
  • 60-70 g masła.
  • Na masę serową:
  • 1 kg sera z wiaderka,
  • 250 g serka mascarpone,
  • 2 szklanki musu dyniowego,
  • 4 jajka,
  • 1 budyń śmietankowy,
  • 120 g cukru,
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej,
  • pół łyżeczki aromatu pomarańczowego.
  • Na polewę: 1 biała czekolada,1 opakowanie śmietany 18 proc.
30 min
5-6

Sposób przygotowania:

  1. Pokrusz ciasteczka i dodaj do nich roztopione masło.
  2. Całość wymieszaj i wysyp na spód tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Mieszankę rozprowadź równo i delikatnie "ubij".
  3. Do miski dodaj wszystkie składniki potrzebne do masy serowej i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji (możesz użyć robota kuchennego).
  4. Powstałą masę przelej do tortownicy na spód z ciasteczek i wyrównaj powierzchnię.
  5. Całość włóż do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. godzinę.
  6. W trakcie pieczenia przygotuj polewę. Połam czekoladę na mniejsze kawałki i włóż do rondelka. Podgrzej, dodaj łyżeczkę wody i mieszaj przez cały czas. Do roztopionej czekolady wlej śmietanę i energicznie mieszaj do uzyskania gładkiej masy.
  7. Wyjmij dyniowy sernik po 60 minutach, posmaruj masą śmietanową i włóż do piekarnika jeszcze na kwadrans.
  8. Po tym czasie wyjmij ciasto i studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.

Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy

Jesień w pełni, a to oznacza, że rozpoczyna się również sezon na aromatyczny piernik. My proponujemy herbaciany z dodatkiem grysiku. Smakuje wybornie!

Składniki

  • Ciasto piernikowe:
  • 5 jajek,
  • szklanka cukru,
  • miód (250 g),
  • szklanka oleju,
  • herbata zaparzona z 2 saszetek (1 szklanka),
  • 3 szklanki mąki tortowej,
  • proszek do pieczenia (1,5 łyżeczki),
  • soda oczyszczona (0,5 łyżeczki),
  • łyżka kakao,
  • 3 łyżki przyprawy do piernika,
  • szczypta soli.
  • Krem grysikowy:
  • mleko (0,5 litra),
  • kasza manna (60 g),
  • pół szklanki cukru,
  • cukier waniliowy (2 łyżeczki),
  • masło (250 g),
  • 5 - 6 łyżek soku z cytryny.
  • Polewa:
  • margaryna (125 g),
  • 3 łyżki cukru pudru,
  • 3 łyżki wody,
  • 3 łyżki kakao.
60 godz. 0 min
> 6

Dodatkowo przygotuj powidła śliwkowe (ok. 600 g), wiórki kokosowe do posypania góry ciasta i foremkę o wymiarach 24 x 35 cm.

Sposób przygotowania:

  1. Piekarnik rozgrzej do 180 st. C. Foremkę 24 x 35cm wyłóż papierem do pieczenia.
  2. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, kakao i przyprawą do piernika.
  3. Białka ubij ze szczyptą soli. Pod koniec ubijania wsyp cukier i ubijaj na najwyższych obrotach miksera około 10 minut, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa zrobi się gładka.
  4. Zmniejsz obroty miksera i dodawaj stopniowo żółtka. Następnie wlewaj cienkim strumieniem naprzemiennie miód, zimną herbatę i olej. Następnie stopniowo wsypuj mąkę, miksując na najniższych obrotach do połączenia się składników.
  5. Ciasto przelej do foremki i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w funkcji góra-dół w 180 st. C przez ok. 30 minut do tzw. suchego patyczka.
  6. Upieczone ciasto wyciąg z piekarnika, pozostaw do wystudzenia, a następnie przekrój wzdłuż na 3 blaty.
  7. Czas na krem grysikowy. Z pół litra mleka odlej pół szklanki. Do mleka w szklance wsyp kaszę mannę i mieszaj.
  8. Resztę mleka wlej do rondelka, wsyp cukry i zagotuj. Gdy mleko zacznie się gotować wlej mleko z kaszą manną. Cały czas mieszając, gotuj przez ok. 3 minuty. Krem grysikowy odstaw do wystudzenia (przykryty folią spożywczą).
  9. Masło ucieraj do momentu, gdy zrobi się białe. Dodawaj stopniowo ostudzony krem grysikowy, na koniec wlej sok z cytryny i ubijaj na krem.
  10. Polewa. Margarynę podgrzej w rondelku (nie gotuj). Zdejmij z kuchenki i dodaj resztę składników. Energicznie mieszaj do połączenia składników. Pozostaw do lekkiego przestudzenia.
  11. Pierwszy blat ciasta posmaruj cienką warstwą powideł. Wyłóż krem grysikowy. Przykryj drugim blatem ciasta i wykładaj pozostałe powidła. Przykryj trzecim blatem i smaruj lekko ciepłą, tężejącą polewą. Na koniec posyp ciasto wiórkami kokosowymi.

Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis

Jego przygotowanie jest dość czasochłonne, ale efekt zachwyci wszystkich. Ciasto z miodem i orzechami nie jest propozycją wyłącznie na wielkie okazje. Goście z pewnością będą prosić o przepis.

Składniki

  • Ciasto:
  • 150 g cukru białego lub brązowego,
  • 60 g miodu,
  • 110 g masła,
  • 2 jajka,
  • 2 łyżki soku z cytryny,
  • 1 łyżeczka sody,
  • 390 g mąki pszennej.
  • Masa:
  • 250 g śmietany kremówki,
  • 1 puszka masy krówkowej/kajmaku,
  • garść mieszanych orzechów i migdałów,
  • 100 g mlecznej lub deserowej czekolady do dekoracji.
60 godz. 0 min
> 6
Sposób przygotowania:

  1. Do garnka z grubym dnem wsyp cukier. Poczekaj, by w pełni się rozpuścił (uważaj, by go nie przypalić). Wymieszaj miękkie masło z miodem i przełóż mieszankę do płynnego cukru. Całość odstaw do przestudzenia.
  2. Gdy masa przestygnie, dodaj do niej jajka i wsyp 1/3 mąki. Wymieszaj. Następnie dodaj sodę i sok z cytryny, znów wymieszaj, a na koniec dodaj resztę przesianej mąki. Wszystko zagnieć na gładkie ciasto.
  3. Podziel ciasto na 6 równych części i pozostaw na ok. 15 minut. Każdą z nich cienko rozwałkuj na papierze do pieczenia, a następnie wytnij nożem kwadrat. Możesz też odbić kształt, przykładając do ciasta kwadratową foremkę lub odbić na cieście pierścień tortownicy.
  4. Przełóż pierwszy fragment ciasta na papierze na blaszkę i piecz ok. 10 minut w 170 st.C. Z każdym fragmentem ciasta zrób tak samo. Ważne, aby wszystkie blaty miały taki sam kształt. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
  5. Wstaw puszkę kajmaku do garnka z wrzątkiem, aby masa stała się miękka. Upraż na suchej patelni orzechy, następnie drobno je posiekaj.
  6. Ubij zimną śmietanę kremówkę na sztywną pianę i połącz z miękkim toffi. Odłóż 4-5 łyżek do miseczki, a do reszty masy wsyp posiekane orzechy.
  7. Złóż ciasto. Pierwszy miodowy placek posmaruj masą i przykryj kolejnym blatem ciasta. Tak postępuj do wykończenia składników. Pamiętaj, by na samym wierzchu było ciasto.
  8. Na górę wyłóż resztę pozostawionej masy, wyrównaj powierzchnię i przeciągnij nożem po ukosie ciasta, by utworzyć równe paski.
  9. Rozpuść czekoladę i za pomocą łyżki lub rękawa cukierniczego wykonaj wzory. Ciasto wstaw do lodówki do schłodzenia.

