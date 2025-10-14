Trzy ciasta, które umilą czas spędzany w rodzinnym gronie. Szukasz inspiracji na nadchodzącą uroczystość Wszystkich Świętych? Oto trzy propozycje na wyśmienite ciasta, które możesz zaserwować gościom jako deser. Sprawdzą się idealnie jako dodatek do popołudniowej kawy:

Spis treści: Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis

Dyniowy sernik. Pyszny, a jaki prosty w przygotowaniu

Dynia to nieodłączny element jesieni. Kiedy, jak nie teraz, próbować potraw czy wypieków, w których jest ważnym dodatkiem. Dyniowy sernik to pyszny deser o niezapomnianym smaku.

Składniki Na spód:

250 g ciasteczek owsianych,

60-70 g masła.

Na masę serową:

1 kg sera z wiaderka,

250 g serka mascarpone,

2 szklanki musu dyniowego,

4 jajka,

1 budyń śmietankowy,

120 g cukru,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

pół łyżeczki aromatu pomarańczowego.

Na polewę: 1 biała czekolada,1 opakowanie śmietany 18 proc. 30 min 5-6

Sposób przygotowania:

Pokrusz ciasteczka i dodaj do nich roztopione masło. Całość wymieszaj i wysyp na spód tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Mieszankę rozprowadź równo i delikatnie "ubij". Do miski dodaj wszystkie składniki potrzebne do masy serowej i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji (możesz użyć robota kuchennego). Powstałą masę przelej do tortownicy na spód z ciasteczek i wyrównaj powierzchnię. Całość włóż do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. godzinę. W trakcie pieczenia przygotuj polewę. Połam czekoladę na mniejsze kawałki i włóż do rondelka. Podgrzej, dodaj łyżeczkę wody i mieszaj przez cały czas. Do roztopionej czekolady wlej śmietanę i energicznie mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Wyjmij dyniowy sernik po 60 minutach, posmaruj masą śmietanową i włóż do piekarnika jeszcze na kwadrans. Po tym czasie wyjmij ciasto i studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.

Piernik herbaciany z grysikiem. Na jednym kawałku się nie skończy

Jesień w pełni, a to oznacza, że rozpoczyna się również sezon na aromatyczny piernik. My proponujemy herbaciany z dodatkiem grysiku. Smakuje wybornie!

Składniki Ciasto piernikowe:

5 jajek,

szklanka cukru,

miód (250 g),

szklanka oleju,

herbata zaparzona z 2 saszetek (1 szklanka),

3 szklanki mąki tortowej,

proszek do pieczenia (1,5 łyżeczki),

soda oczyszczona (0,5 łyżeczki),

łyżka kakao,

3 łyżki przyprawy do piernika,

szczypta soli.

Krem grysikowy:

mleko (0,5 litra),

kasza manna (60 g),

pół szklanki cukru,

cukier waniliowy (2 łyżeczki),

masło (250 g),

5 - 6 łyżek soku z cytryny.

Polewa:

margaryna (125 g),

3 łyżki cukru pudru,

3 łyżki wody,

3 łyżki kakao. 60 godz. 0 min > 6

Dodatkowo przygotuj powidła śliwkowe (ok. 600 g), wiórki kokosowe do posypania góry ciasta i foremkę o wymiarach 24 x 35 cm.

Ciasto z grysikiem to idealna propozycja do kawy (zdj. ilustracyjne) CanvaPro INTERIA.PL

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 st. C. Foremkę 24 x 35cm wyłóż papierem do pieczenia. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, kakao i przyprawą do piernika. Białka ubij ze szczyptą soli. Pod koniec ubijania wsyp cukier i ubijaj na najwyższych obrotach miksera około 10 minut, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa zrobi się gładka. Zmniejsz obroty miksera i dodawaj stopniowo żółtka. Następnie wlewaj cienkim strumieniem naprzemiennie miód, zimną herbatę i olej. Następnie stopniowo wsypuj mąkę, miksując na najniższych obrotach do połączenia się składników. Ciasto przelej do foremki i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w funkcji góra-dół w 180 st. C przez ok. 30 minut do tzw. suchego patyczka. Upieczone ciasto wyciąg z piekarnika, pozostaw do wystudzenia, a następnie przekrój wzdłuż na 3 blaty. Czas na krem grysikowy. Z pół litra mleka odlej pół szklanki. Do mleka w szklance wsyp kaszę mannę i mieszaj. Resztę mleka wlej do rondelka, wsyp cukry i zagotuj. Gdy mleko zacznie się gotować wlej mleko z kaszą manną. Cały czas mieszając, gotuj przez ok. 3 minuty. Krem grysikowy odstaw do wystudzenia (przykryty folią spożywczą). Masło ucieraj do momentu, gdy zrobi się białe. Dodawaj stopniowo ostudzony krem grysikowy, na koniec wlej sok z cytryny i ubijaj na krem. Polewa. Margarynę podgrzej w rondelku (nie gotuj). Zdejmij z kuchenki i dodaj resztę składników. Energicznie mieszaj do połączenia składników. Pozostaw do lekkiego przestudzenia. Pierwszy blat ciasta posmaruj cienką warstwą powideł. Wyłóż krem grysikowy. Przykryj drugim blatem ciasta i wykładaj pozostałe powidła. Przykryj trzecim blatem i smaruj lekko ciepłą, tężejącą polewą. Na koniec posyp ciasto wiórkami kokosowymi.

Ciasto z miodem i orzechami. Goście będą prosić o przepis

Jego przygotowanie jest dość czasochłonne, ale efekt zachwyci wszystkich. Ciasto z miodem i orzechami nie jest propozycją wyłącznie na wielkie okazje. Goście z pewnością będą prosić o przepis.

Składniki Ciasto:

150 g cukru białego lub brązowego,

60 g miodu,

110 g masła,

2 jajka,

2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżeczka sody,

390 g mąki pszennej.

Masa:

250 g śmietany kremówki,

1 puszka masy krówkowej/kajmaku,

garść mieszanych orzechów i migdałów,

100 g mlecznej lub deserowej czekolady do dekoracji. 60 godz. 0 min > 6

Ciasto z miodem i orzechami zachwyca smakiem niezależnie od okazji 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Do garnka z grubym dnem wsyp cukier. Poczekaj, by w pełni się rozpuścił (uważaj, by go nie przypalić). Wymieszaj miękkie masło z miodem i przełóż mieszankę do płynnego cukru. Całość odstaw do przestudzenia. Gdy masa przestygnie, dodaj do niej jajka i wsyp 1/3 mąki. Wymieszaj. Następnie dodaj sodę i sok z cytryny, znów wymieszaj, a na koniec dodaj resztę przesianej mąki. Wszystko zagnieć na gładkie ciasto. Podziel ciasto na 6 równych części i pozostaw na ok. 15 minut. Każdą z nich cienko rozwałkuj na papierze do pieczenia, a następnie wytnij nożem kwadrat. Możesz też odbić kształt, przykładając do ciasta kwadratową foremkę lub odbić na cieście pierścień tortownicy. Przełóż pierwszy fragment ciasta na papierze na blaszkę i piecz ok. 10 minut w 170 st.C. Z każdym fragmentem ciasta zrób tak samo. Ważne, aby wszystkie blaty miały taki sam kształt. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia. Wstaw puszkę kajmaku do garnka z wrzątkiem, aby masa stała się miękka. Upraż na suchej patelni orzechy, następnie drobno je posiekaj. Ubij zimną śmietanę kremówkę na sztywną pianę i połącz z miękkim toffi. Odłóż 4-5 łyżek do miseczki, a do reszty masy wsyp posiekane orzechy. Złóż ciasto. Pierwszy miodowy placek posmaruj masą i przykryj kolejnym blatem ciasta. Tak postępuj do wykończenia składników. Pamiętaj, by na samym wierzchu było ciasto. Na górę wyłóż resztę pozostawionej masy, wyrównaj powierzchnię i przeciągnij nożem po ukosie ciasta, by utworzyć równe paski. Rozpuść czekoladę i za pomocą łyżki lub rękawa cukierniczego wykonaj wzory. Ciasto wstaw do lodówki do schłodzenia.

***

Źródło: Przepisy pochodzą z serwisu Smaker

„Ewa gotuje”: Ciasto herbaciane Polsat