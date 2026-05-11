Poświęcasz kwadrans, zyskujesz smaczny i odżywczy posiłek. Jest genialny
Masz ochotę na smaczny, pożywny, wartościowy, ale i szybki w przygotowaniu posiłek, który nie zrujnuje twojego budżetu? Wystarczy sięgnąć po kilka składników, by przygotować tzw. michę zdrowia, czyli bowl z kaszą orkiszową, warzywami i tofu.
Bowl z kaszą orkiszową, warzywami i tofu - składniki
Witaminy, minerały, ponadto świetny smak i aromat oraz uczucie sytości na wiele godzin - to cechy charakterystyczne posiłku w postaci tzw. bowla, w którym bazę stanowi m.in. kasza orkiszowa, warzywa i kompozycja przypraw. Nie musisz posiadać eksperckich umiejętności, by w zaciszu domu przygotować sobie ten wartościowy obiad.
Składniki:
- 1 papryka czerwona,
- 150 g kaszy orkiszowej,
- 1 marchewka,
- 150 g brokułu,
- 60 g groszku mrożonego,
- 180 g tofu,
- szczypta mielonego pieprzu,
- ½ łyżeczki soli,
- 1 łyżeczka ziół prowansalskich,
- 3 łyżki oliwy.
Bowl z kaszą orkiszową, warzywami i tofu - przepis
Różyczki brokułu wycinamy, myjemy, następnie gotujemy do miękkości wraz z groszkiem. Ugotowane warzywa odcedzamy i ostawiamy do ostygnięcia. Kaszę orkiszową gotujemy zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu.
Tofu dokładnie odsączamy z zalewy i kroimy w mniejszą kostkę. Pokrojone tofu podsmażamy przez dwie minuty z każdej strony na patelni z rozgrzaną oliwą. Podsmażone tofu przekładamy na talerz wyścielony ręcznikiem papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Paprykę myjemy, pozbywamy się z niej gniazda nasiennego, kroimy w kostkę. Marchewkę obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Warzywa podsmażamy przez pięć minut na tej samej patelni, na której podsmażaliśmy tofu.
Po tym czasie na patelnię dodajemy brokuł, groszek, ugotowaną kaszę i doprawiamy solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Całość mieszamy i delikatnie podsmażamy. W razie potrzeby można dolać oliwy. Zawartość patelni przekładamy do miseczki, na wierzch wykładamy kawałki tofu.