Witaminy, minerały, ponadto świetny smak i aromat oraz uczucie sytości na wiele godzin - to cechy charakterystyczne posiłku w postaci tzw. bowla, w którym bazę stanowi m.in. kasza orkiszowa, warzywa i kompozycja przypraw. Nie musisz posiadać eksperckich umiejętności, by w zaciszu domu przygotować sobie ten wartościowy obiad.

Składniki:

1 papryka czerwona,

150 g kaszy orkiszowej,

1 marchewka,

150 g brokułu,

60 g groszku mrożonego,

180 g tofu,

szczypta mielonego pieprzu,

½ łyżeczki soli,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

3 łyżki oliwy.

Bowl z kaszą orkiszową, warzywami i tofu - przepis

Różyczki brokułu wycinamy, myjemy, następnie gotujemy do miękkości wraz z groszkiem. Ugotowane warzywa odcedzamy i ostawiamy do ostygnięcia. Kaszę orkiszową gotujemy zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu.

Tofu dokładnie odsączamy z zalewy i kroimy w mniejszą kostkę. Pokrojone tofu podsmażamy przez dwie minuty z każdej strony na patelni z rozgrzaną oliwą. Podsmażone tofu przekładamy na talerz wyścielony ręcznikiem papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Paprykę myjemy, pozbywamy się z niej gniazda nasiennego, kroimy w kostkę. Marchewkę obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Warzywa podsmażamy przez pięć minut na tej samej patelni, na której podsmażaliśmy tofu.

Po tym czasie na patelnię dodajemy brokuł, groszek, ugotowaną kaszę i doprawiamy solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Całość mieszamy i delikatnie podsmażamy. W razie potrzeby można dolać oliwy. Zawartość patelni przekładamy do miseczki, na wierzch wykładamy kawałki tofu.

