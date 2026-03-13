Spis treści: Świąteczny żurek Wielkanocny pasztet Pieczone mięsa Sałatka jarzynowa Mazurek Tych wielkanocnych potraw nie warto przygotowywać wcześniej Jak nie zmarnować wielkanocnego jedzenia?

Świąteczny żurek

Żurek to prawdziwy klasyk na świątecznym stole i najpopularniejsza wielkanocna zupa w jednym. W klasycznym wydaniu przyrządzany jest on na bazie mięsnego wywaru, zagęszczanego zakwasem chlebowym, zwykle z mąki żytniej. Żurek podaje się z kiełbasą, wędzonym boczkiem wieprzowym, żeberkami, ogonem wieprzowym, ugotowanymi ziemniakami lub gotowanym jajkiem.

W marcu 2023 roku portal World Food Atlas ogłosił listę najpopularniejszych zup na świecie. Co ciekawe, polski żurek zajął w tym rankingu wysokie, drugie miejsce, zaraz za japońską zupą tonkotsu-ramen. Nie bez wpływu na tę wysoką pozycję był zapewne fakt, że ta tradycyjna polska zupa nie ma swojego odpowiednika na świecie. Mamy więc w swoim świątecznym menu prawdziwy skarb!

Gotowanie świątecznego żurku warto rozpocząć już dwa tygodnie przed Wielkanocą. W pierwszej kolejności należy przyrządzić zakwas z mąki żytniej, przegotowanej wody, listków laurowych, ząbków czosnku i ziela angielskiego. Całość należy następnie dokładnie wymieszać i odstawić w ciepłe, ciemne miejsce. Jeśli zakwas będzie gotowy wcześniej, należy włożyć go do lodówki, by spowolnić proces fermentacji.

Żurek na przygotowanym wcześniej zakwasie, przyrządza się trzy dni przed niedzielą wielkanocną, a dodatki do żuru takie jak jajka, biała kiełbasa czy ziemniaki dodaje się do zupy bezpośrednio przed podaniem na stół.

Wielkanocny pasztet

Kolejną potrawą-symbolem świąt wielkanocnych jest bez wątpienia pasztet. Przyrządza się go z jednolitej masy surowego, gotowanego lub pieczonego mięsa, podrobów, drobiu, dziczyzny, warzyw, grzybów lub sera. Coraz większą popularnością cieszą się także pasztety wegetariańskie - np. z soczewicy. W celu połączenia wszystkich wymienionych składników, do masy dodaje się także jajka, bułkę tartą lub mąkę, a całość doprawia pieprzem, gałką muszkatołową, solą oraz cukrem. Pasztet podaje się na ciepło lub zimno, jako przystawkę lub danie obiadowe, nierzadko z dodatkiem ogórków kiszonych.

Wielkanocny pasztet można zacząć przygotowywać już tydzień przed świętami. W pierwszym kroku powinniśmy ugotować lub udusić kawałki mięs oraz warzywa i całość odstawić w chłodne miejsce na trzy dni. W okolicy Wielkiej Środy możemy już przystąpić do mielenia, przyprawiania i pieczenia. Gotowy pasztet należy włożyć do lodówki, w której może spokojnie leżeć aż do świąt.

Pieczone mięsa

Na wielkanocnych stołach pojawiają się także często pieczone mięsa. Nie wszyscy wiedzą, że możemy je przygotować już trzy dni przed świętami, marynując duże kawałki. Mięsa, które planujemy podać na stół w formie zimnej płyty, marynujemy tydzień przed Wielkanocą. W święta kroimy je tylko w cieniutkie plastry i układamy na talerzu.

Sałatka jarzynowa

Prawdziwą królową polskich świąt jest oczywiście sałatka jarzynowa. Najczęściej przyrządza się ją z pokrojonych warzyw, przypraw i sosu na bazie majonezu, oliwy, śmietany czy specjalnych gotowych dressingów. Niektórzy dodają do niej także jogurt naturalny.

Choć przygotowanie sałatek zostawiamy sobie zazwyczaj na ostatnią chwilę, to "jarzynówkę" z powodzeniem przyrządzić możemy wcześniej, a następnie schować ją do lodówki.

Mazurek

Hitem na świątecznych stołach jest również najpopularniejsze wielkanocne ciasto, czyli mazurek. Jego orzechowa odmiana wpisana jest nawet na "Listę produktów tradycyjnych" Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Klasyczne mazurki powstają z płatów kruchych, biszkoptowo-tłuszczowych i orzechowych. Brzegi górnej powierzchni placka zaznacza się rysunkiem z ciasta lub masy orzechowej albo migdałowej, czasem na wierzchu wykonuje się też "kratkę". Na koniec ciasto przekłada się lub pokrywa jego wierzch masami i wykańcza polewą, lukrem lub galaretką oraz ozdabia owocami, bakaliami i orzechami.

Kruche ciasto do mazurka z powodzeniem przygotować możemy nawet pięć dni przed świętami. Tak przyrządzony spód należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Kolejne warstwy ciasta nakładamy na nie dopiero w wielką sobotę.

Tych wielkanocnych potraw nie warto przygotowywać wcześniej

Jak widać, nie brakuje potraw wielkanocnych, które z powodzeniem możemy przygotować sobie wcześniej. Są jednak takie dania, które należy przyrządzić najwcześniej w wielką sobotę. Do grupy tej należą:

faszerowane jajka - farsz pieczarkowy czy z szynki, nałożony na ugotowane jajka szybko wysycha, a jajka zmieniają smak i zapach,

świeże sałatki i surówki - wszystkie sałatki z pomidorem, ogórkiem oraz zielonymi liśćmi bardzo szybko więdną i tracą smak,

świeżo tarty chrzan z jajkiem lub śmietaną - szybko traci swój charakterystyczny smak i ciemnieje, chrzan w słoiczku może stać przez kilka dni,

sos tatarski - zrobiony za wcześnie może stracić smak i ulec rozwarstwieniu.

Jak nie zmarnować wielkanocnego jedzenia?

Corocznym problemem po świętach wielkanocnych jest oczywiście zbyt duża ilość przygotowanego jedzenia, które finalnie ląduje w śmietniku. Badania przeprowadzone jakiś czas temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wykazały, że kuchnia to miejsce, w którym marnujemy najwięcej - do śmieci trafia prawie 1.5 miliarda ton żywności! By zapobiec marnotrawstwu, pamiętajmy, by w tegoroczne i każde kolejne święta:

dobrze zaplanować zakupy i kupić tylko tyle, ile my i nasi najbliżsi jesteśmy w stanie zjeść,

odpowiednio przechowywać jedzenie,

wykorzystywać resztki.

Warto pamiętać, że sporą część świątecznych przysmaków możemy zamrozić:

wędliny, w tym tradycyjną białą kiełbasę. Pamiętajmy jednak, by mrozić ją na surowo, jeszcze przed sparzeniem,

żurek, ale tylko ten pozbawiony dodatków, czyli jajek, kiełbasy, ziemniaków i śmietany,

mazurki, babki i serniki, które warto podzielić wcześniej na mniejsze porcje.

WAŻNE: Pod żadnym pozorem nie należy mrozić bitej śmietany oraz ciast z nią, ponieważ nie utrzymują one konsystencji, tak samo zresztą jak ciasta z kremem budyniowym. Do mrożenia nie nadaje się również majonez, który po rozmrożeniu staje się galaretowaty. Do zamrażarki nie wkładamy więc sałatki jarzynowej, która tradycyjnie jest robiona z majonezem. Do mrożenia nie nadają się również ogórki kiszone, cebula i jajka w skorupkach, które w kontakcie z zimnem zaczynają pękać. Nie należy mrozić także potraw z dodatkiem żelatyny, bogatych w skrobię ziemniaków oraz chrzanu. Chrzan domowej roboty można przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym słoiku do dwóch tygodni.

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL

Kuchnia na piedestale. Czy gotowanie może stać się sztuką? © 2026 Associated Press