Koktajl usprawniający trawienie powinien zawierać odpowiednie składniki, wpisujące się w definicję błonnika, odpowiadającego m.in. za regulację pracy jelit. Błonnik przyczynia się również uczucia sytości, wspiera odporność organizmu i bierze udział w procesach związanych z regulowaniem poziomu glukozy i cholesterolu we krwi.

Jeśli nie masz czasu na przygotowanie odpowiedniego posiłku bogatego w błonnik, a chcesz zadbać o lepsze trawienie, warto sięgnąć po przepisy na koktajle, które niemal robią się same.

Koktajl na trawienie ananasowo-malinowy

Do przygotowania tego koktajlu potrzebujesz zaledwie kilka składników. Oto one:

200 g ananasa,

100 g malin,

250 g mleczka kokosowego o obniżonej zawartości tłuszczu (5-7 proc.),

10 g nasion chia.

Wykonanie tego koktajlu jest banalne i błyskawiczne. Wystarczy wszystkie składniki w podanej gramaturze umieścić w blenderze i dokładnie zmiksować do uzyskania gładkiej masy. Koktajl z powodzeniem możemy przygotować wieczorem, schować go do lodówki i spożyć rano na śniadanie.

Z jakich składników zrobić koktajle na lepsze trawienie?

Każdy z poniższych koktajli robimy w ten sam sposób - składniki lądują w blenderze i miksujemy do gładkiej masy. Istotne jednak w kontekście trawienia jest to, co znajdzie się w urządzeniu do miksowania.

W związku z tym kolejnym koktajlem na trawienie jest ten składający się z 200 g borówki amerykańskiej, jednego awokado, dwóch łyżek nasiona chia, czterech sztuk kiwi i 3/4 szklanki mleka roślinnego.

Trzecia opcja polega na zblendowaniu 1,5 szklanki mleka roślinnego, jednego banana, dwóch łyżek sieminia lnianego oraz 200 g malin. Co jeszcze możemy włożyć do miksera, chcąc cieszyć się zdrowym koktajlem na trawienie? Wystarczą dwa banany, dwa jabłka, 150 g szpinaku i sok z jednej limonki.

