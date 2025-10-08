Potrzebujesz kilkunastu sekund. Koktajl na lepsze trawienie robi się sam
Chcąc zadbać o prawidłowe trawienie i zmniejszyć ryzyko powstawania zaparć, należy pamiętać, by w codziennym menu znajdowała się odpowiednia porcja błonnika. W tym celu wcale nie trzeba spędzać w kuchni długich godzin, bowiem dla zabieganych osób istnieje znakomita alternatywa w postaci zdrowego, pożywnego i smacznego koktajlu.
Koktajl usprawniający trawienie powinien zawierać odpowiednie składniki, wpisujące się w definicję błonnika, odpowiadającego m.in. za regulację pracy jelit. Błonnik przyczynia się również uczucia sytości, wspiera odporność organizmu i bierze udział w procesach związanych z regulowaniem poziomu glukozy i cholesterolu we krwi.
Jeśli nie masz czasu na przygotowanie odpowiedniego posiłku bogatego w błonnik, a chcesz zadbać o lepsze trawienie, warto sięgnąć po przepisy na koktajle, które niemal robią się same.
Koktajl na trawienie ananasowo-malinowy
Do przygotowania tego koktajlu potrzebujesz zaledwie kilka składników. Oto one:
- 200 g ananasa,
- 100 g malin,
- 250 g mleczka kokosowego o obniżonej zawartości tłuszczu (5-7 proc.),
- 10 g nasion chia.
Wykonanie tego koktajlu jest banalne i błyskawiczne. Wystarczy wszystkie składniki w podanej gramaturze umieścić w blenderze i dokładnie zmiksować do uzyskania gładkiej masy. Koktajl z powodzeniem możemy przygotować wieczorem, schować go do lodówki i spożyć rano na śniadanie.
Z jakich składników zrobić koktajle na lepsze trawienie?
Każdy z poniższych koktajli robimy w ten sam sposób - składniki lądują w blenderze i miksujemy do gładkiej masy. Istotne jednak w kontekście trawienia jest to, co znajdzie się w urządzeniu do miksowania.
W związku z tym kolejnym koktajlem na trawienie jest ten składający się z 200 g borówki amerykańskiej, jednego awokado, dwóch łyżek nasiona chia, czterech sztuk kiwi i 3/4 szklanki mleka roślinnego.
Trzecia opcja polega na zblendowaniu 1,5 szklanki mleka roślinnego, jednego banana, dwóch łyżek sieminia lnianego oraz 200 g malin. Co jeszcze możemy włożyć do miksera, chcąc cieszyć się zdrowym koktajlem na trawienie? Wystarczą dwa banany, dwa jabłka, 150 g szpinaku i sok z jednej limonki.