Powstaje w kilka minut, smakuje obłędnie. Siekana kanapka to hit w sieci
Jeśli nie masz pomysłu na obiad czy kolację, przygotuj pyszny posiłek w stylu "street food". Włoska kanapka z siekanym farszem to coś, co zrobisz błyskawicznie, a smakuje lepiej niż niejedno wykwintne danie w restauracji. Jak zrobić ten "viralowy" przysmak?
Spis treści:
- Siekana kanapka hitem w mediach społecznościowych
- Jak zrobić siekaną kanapkę w włoskim stylu? Przepis krok po kroku
Siekana kanapka hitem w mediach społecznościowych
Przepis na włoską kanapkę z siekanym już jakiś czas temu zrobił furorę w sieci. Pojawił się początkowo na Tik Toku oraz Instagramie, zyskując w krótkim czasie ogromną liczbę miłośników. Jest to posiłek niezwykle prosty, smaczny i uniwersalny, bo można zabrać go ze sobą wszędzie - do pracy, szkoły, w podróż, na piknik. Do tego syci i jest odżywczy, a wszystkie składniki łatwo dostępne. Mimo iż włoska kuchnia kojarzy się przede wszystkim z makaronami i pizzą, kraj ten słynie również z tego typu smakołyków. Zazwyczaj podawane są na ciepło, na bazie chrupiącej ciabatty lub focacci, z dodatkiem wyśmienitych włoskich wędlin, serów i świeżych warzyw. Siekaną kanapkę możesz zrobić samodzielnie, z wykorzystaniem tego co masz akurat w lodówce.
Jak zrobić siekaną kanapkę w włoskim stylu? Przepis krok po kroku
Siekaną kanapkę w włoskim stylu warto zjeść nie tylko na śniadanie czy kolację, ale również na obiad. Wystarczy, że ją nieco podgrzejesz, a zyskasz pyszny, pożywny i sycący posiłek. Bez gotowania, smażenia i czekania. Proponujemy przygotować ją z poniżej podanych składników, jednak tak naprawdę możesz wykorzystać dowolne pieczywo oraz dodatki, które masz pod ręką. Oto czego będziesz potrzebować, aby zrobić przysmak dla dwóch osób, którym zachwycają się internauci.
Składniki:
- 2 półbagietki lub jedna duża bagietka,
- 4 łyżki oliwy
- 1 sałata - rukola, roszponka lub rzymska,
- 3 plastry szynki włoskiej,
- 5 plastrów salami,
- 10 plasterków pepperoni,
- 1/2 pomidora,
- ¼ czerwonej cebuli,
- oliwki czarne lub zielone.
- 2 łyżki majonezu,
- 1 łyżka ziół prowansalskich,
- sól, pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Bagietkę przekrój na mniejsze części, a następnie wzdłuż nie odcinając do końca.
- Każdą cześć bagietki posmaruj w środku oliwą i podsmaż krótko na patelni lub w grillu elektrycznym, aż się zarumieni.
- Sałatę rzymską posiekaj. Wędliny oraz warzywa pokrój na mniejsze kawałki, umieść wszystko w misce.
- Do posiekanych warzyw i wędlin dodaj majonez, zioła prowansalskie, sól oraz pieprz i wymieszaj.
- Powstałym nadzieniem posmaruj wnętrze ciepłej jeszcze bagietki. Gotowe!
