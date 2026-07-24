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Pożywna zapiekanka z soczewicą syci na cały dzień. Na drugi dzień smakuje jeszcze lepiej

InteriaKobieta Redakcja

Uwielbiam przygotowywać to danie, kiedy muszę nakarmić wiele osób. Można je z łatwością podzielić na wiele porcji, a jeśli coś zostanie, na drugi dzień smakuje jeszcze lepiej. Tak naprawdę od razu przygotowuję większą ilość, by mieć na dwa dni.

Zapiekanka z soczewicy, kapusty i kiełbasy posypana startym serem w ceramicznym naczyniu.
Zapiekanka z soczewicy, kapusty i kiełbasy jest pyszna i pożywna123RF/PICSEL

Ta kombinacja soczewicy, kapusty i kiełbasy świetnie sprawdzi się jako zapiekanka, ale można ją też przygotować jako danie jednogarnkowe, czyli kociołek z duszonymi składnikami. Wersję zapiekaną możemy oczywiście wzbogacić serem, który świetnie sprawdza się podczas zapiekania lub dodatkiem podsmażonej bułki tartej.

Inny sposób na wzbogacenie smaku to podlanie białym winem lub wstępne podsmażenie plasterków kiełbasy.

Danie jest nie tylko smaczne. Jego przygotowanie jest również niedrogie, za to skład ma dobre proporcje makroskładników. Białko zarówno pochodzenia roślinnego (soczewica) jak i zwierzęcego (kiełbasa), błonnik (kapusta, soczewica) oraz cenne mikroelementy (magnez, potas, żelazo z soczewicy, witamina C i związki siarkowe z kapusty) sprawia, że jest to danie wartościowe i sycące.

Zapiekana soczewica z kapustą i kiełbasą

Składniki

Na zapiekankę

  • 250 g zielonej lub brązowej soczewicy
  • 700–800 g białej kapusty
  • 300–400 g wędzonej kiełbasy
  • 2 cebule
  • 1 marchew
  • 3 ząbki czosnku
  • 2 łyżki masła lub smalcu
  • 2 liście laurowe
  • 4 ziarna ziela angielskiego
  • 1 łyżeczka kminku
  • 1 łyżeczka majeranku
  • 1–2 łyżki musztardy
  • 1 łyżka koncentratu pomidorowego
  • 150 ml bulionu
  • sól, pieprz

Opcjonalnie:

  • 100 ml białego wytrawnego wina
  • 100 g startego sera (np. ementaler, gouda) na wierzch
  • 2–3 łyżki bułki tartej wymieszanej z masłem

Przygotowanie

Ugotuj soczewicę w osolonej wodzie do miękkości (ok. 25 minut). Nie rozgotuj jej, powinna zachować kształt.

Kapustę poszatkuj. W dużym garnku rozgrzej tłuszcz i podsmaż: cebulę, marchew, czosnek. Dodaj kapustę i smaż 10 minut, aż lekko zmięknie i złapie kolor. Dodaj przyprawy:
kminek, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, koncentrat, musztardę. Podlej bulionem (i winem, jeśli używasz). Duś pod przykryciem około 25 minut.

Wymieszaj kapustę z soczewicą i pokrojoną w plasterki kiełbasą. Przełóż do naczynia żaroodpornego i zapiekaj 180°C, 35-45 minut pod przykryciem, potem odkryj, posyp serem lub bułką tartą i zapiekaj jeszcze 10-15 minut, aż wierzch się zezłoci.

Danie można też przygotować jako eintopf, danie jednogarnkowe bez zapiekania. Wtedy dodaj najpierw kapustę i po podsmażeniu duś około 30 minut, a następnie soczewicę i kiełbasę i duś jeszcze 15 minut.

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