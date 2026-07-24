Ta kombinacja soczewicy, kapusty i kiełbasy świetnie sprawdzi się jako zapiekanka, ale można ją też przygotować jako danie jednogarnkowe, czyli kociołek z duszonymi składnikami. Wersję zapiekaną możemy oczywiście wzbogacić serem, który świetnie sprawdza się podczas zapiekania lub dodatkiem podsmażonej bułki tartej.

Inny sposób na wzbogacenie smaku to podlanie białym winem lub wstępne podsmażenie plasterków kiełbasy.

Danie jest nie tylko smaczne. Jego przygotowanie jest również niedrogie, za to skład ma dobre proporcje makroskładników. Białko zarówno pochodzenia roślinnego (soczewica) jak i zwierzęcego (kiełbasa), błonnik (kapusta, soczewica) oraz cenne mikroelementy (magnez, potas, żelazo z soczewicy, witamina C i związki siarkowe z kapusty) sprawia, że jest to danie wartościowe i sycące.

Zapiekana soczewica z kapustą i kiełbasą

Składniki Na zapiekankę 250 g zielonej lub brązowej soczewicy

700–800 g białej kapusty

300–400 g wędzonej kiełbasy

2 cebule

1 marchew

3 ząbki czosnku

2 łyżki masła lub smalcu

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka kminku

1 łyżeczka majeranku

1–2 łyżki musztardy

1 łyżka koncentratu pomidorowego

150 ml bulionu

sól, pieprz Opcjonalnie: 100 ml białego wytrawnego wina

100 g startego sera (np. ementaler, gouda) na wierzch

2–3 łyżki bułki tartej wymieszanej z masłem

Przygotowanie

Ugotuj soczewicę w osolonej wodzie do miękkości (ok. 25 minut). Nie rozgotuj jej, powinna zachować kształt.

Kapustę poszatkuj. W dużym garnku rozgrzej tłuszcz i podsmaż: cebulę, marchew, czosnek. Dodaj kapustę i smaż 10 minut, aż lekko zmięknie i złapie kolor. Dodaj przyprawy:

kminek, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, koncentrat, musztardę. Podlej bulionem (i winem, jeśli używasz). Duś pod przykryciem około 25 minut.

Wymieszaj kapustę z soczewicą i pokrojoną w plasterki kiełbasą. Przełóż do naczynia żaroodpornego i zapiekaj 180°C, 35-45 minut pod przykryciem, potem odkryj, posyp serem lub bułką tartą i zapiekaj jeszcze 10-15 minut, aż wierzch się zezłoci.

Danie można też przygotować jako eintopf, danie jednogarnkowe bez zapiekania. Wtedy dodaj najpierw kapustę i po podsmażeniu duś około 30 minut, a następnie soczewicę i kiełbasę i duś jeszcze 15 minut.



