Pożywny obiad ze świeżymi pomidorami. Zrobisz w mgnieniu oka

InteriaKobieta Redakcja

Zdaniem smakoszy, czerwiec to prawdziwy raj dla podniebienia. Mamy już długo wyczekiwany sezon na najsmaczniejsze, najbardziej soczyste owoce i warzywa. Wśród tych drugich królują pomidory, którym nie sposób się oprzeć. Jeśli zastanawiasz się, do czego można je wykorzystać w porze obiadowej, przedstawiamy propozycję.

Tagliatelle z plasterkami pomidorów koktajlowych, kulkami mozzarelli i sosem pesto, podane na talerzu.
Pomidory możesz wykorzystać do przygotowania sałatki obiadowej lub np. jako dodatek do makaronu 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść pomidory?
  2. Lekki obiad z wykorzystaniem pomidorów. W tej wersji smakują wyśmienicie

Dlaczego warto jeść pomidory?

Pomidory to wyjątkowe pod względem smaku, wartości odżywczych i możliwości przyrządzenia warzywa. Cenione są przede wszystkim ze względu na bogactwo likopenu - silnego antyoksydantu wspierającego serce i odporność, a także potasu - regulującego ciśnienie krwi. Pomidory to ponadto warzywa niskokaloryczne, bogate w witaminę C, witaminy z grupy B i błonnik. W polskich sklepach można dostać je przez cały rok, jednak to właśnie teraz są smaczne, jędrne i soczyste. Warto jeść je przede wszystkim w sezonie, bowiem posiadają teraz najwięcej cennych składników i najmniej pestycydów. Do wyboru mamy mnóstwo odmian, z których to malinowe i koktajlowe cieszą się największą popularnością. Do czego oprócz kanapek czy zup można wykorzystać te wyjątkowe warzywa?

Zobacz również:

Jak szybko obrać pomidory ze skórki? Prosty trik kuchenny
Kuchnia

Skórka z pomidorów zejdzie sama. Wystarczy 30 sekund i kilka ruchów

Natalia Jabłońska

Lekki obiad z wykorzystaniem pomidorów. W tej wersji smakują wyśmienicie

Pomidory można wykorzystywać w kuchni na mnóstwo sposobów. Warto jeść je zarówno w wersji świeżej - w sezonie, jak również w formie przetworów (passata, przeciery pomidorowe itp.). Jeśli w twoim menu figurują wyłącznie jako dodatek do kanapek i zup, wiedz, że możesz z powodzeniem urozmaicić nimi drugie danie. Jako bardzo pożywny i niezwykle smaczny posiłek sprawdzi się np. makaron z filetem z kurczaka, pomidorkami koktajlowymi i sosem śmietanowym. Aby przygotować taką potrawę dla 2-3 osób potrzebne będą następujące składniki:

  • Makaron ok. 300 g - np.tagliatelle lub penne
  • Filet z piersi kurczaka - około 400 g
  • Pomidorki kojtajlowe lub inne - 100 g
  • Pieczarki - 150 g
  • Cebula - 50 g
  • Czosnek - 3 ząbki
  • Śmietana 18% lub serek ricotta (w lżejszej wersji)
  • Oliwa do smażenia
  • Mąka pszenna - 1 łyżka
  • Przyprawy: sól, pieprz
  • Po podania świeża bazylia i parmezan
Makaron tagliatelle z pieczarkami oraz kawałkami pomidorów koktajlowych, udekorowany świeżą bazylią.
Jeśli chcesz, aby potrawa była lekkostrawna, zamiast śmietany użyj jogurtu lub serka ricotta123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Makaron ugotuj al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
  2. Cebulę i czosnek posiekaj, pieczarki pokrój w półplastry.
  3. Mięso pokrój w kostkę, oprósz mąką, dopraw solą oraz pieprzem i podsmaż na patelni na złocisty kolor. Dodaj cebulkę, czosnek oraz pieczarki i smaż razem kilka minut.
  4. Następnie na patelnię wlej śmietankę bądź ricottę i niepełną szklankę wody, dodaj odrobinę soli oraz pieprzu. Na koniec wrzuć przekrojone na pół pomidorki.
  5. Gdy sos zgęstnieje dodaj makaron i wszystko razem wymieszaj. Danie podawaj posypane parmezanem.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL


Makaron Spaghetti z piersią z kurczaka w sosie gorgonzola ze świeżą bazylią i orzechową nutąmateriały promocyjne

Najnowsze