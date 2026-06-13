Pomidory to wyjątkowe pod względem smaku, wartości odżywczych i możliwości przyrządzenia warzywa. Cenione są przede wszystkim ze względu na bogactwo likopenu - silnego antyoksydantu wspierającego serce i odporność, a także potasu - regulującego ciśnienie krwi. Pomidory to ponadto warzywa niskokaloryczne, bogate w witaminę C, witaminy z grupy B i błonnik. W polskich sklepach można dostać je przez cały rok, jednak to właśnie teraz są smaczne, jędrne i soczyste. Warto jeść je przede wszystkim w sezonie, bowiem posiadają teraz najwięcej cennych składników i najmniej pestycydów. Do wyboru mamy mnóstwo odmian, z których to malinowe i koktajlowe cieszą się największą popularnością. Do czego oprócz kanapek czy zup można wykorzystać te wyjątkowe warzywa?