Pożywny obiad ze świeżymi pomidorami. Zrobisz w mgnieniu oka
Zdaniem smakoszy, czerwiec to prawdziwy raj dla podniebienia. Mamy już długo wyczekiwany sezon na najsmaczniejsze, najbardziej soczyste owoce i warzywa. Wśród tych drugich królują pomidory, którym nie sposób się oprzeć. Jeśli zastanawiasz się, do czego można je wykorzystać w porze obiadowej, przedstawiamy propozycję.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść pomidory?
- Lekki obiad z wykorzystaniem pomidorów. W tej wersji smakują wyśmienicie
Dlaczego warto jeść pomidory?
Pomidory to wyjątkowe pod względem smaku, wartości odżywczych i możliwości przyrządzenia warzywa. Cenione są przede wszystkim ze względu na bogactwo likopenu - silnego antyoksydantu wspierającego serce i odporność, a także potasu - regulującego ciśnienie krwi. Pomidory to ponadto warzywa niskokaloryczne, bogate w witaminę C, witaminy z grupy B i błonnik. W polskich sklepach można dostać je przez cały rok, jednak to właśnie teraz są smaczne, jędrne i soczyste. Warto jeść je przede wszystkim w sezonie, bowiem posiadają teraz najwięcej cennych składników i najmniej pestycydów. Do wyboru mamy mnóstwo odmian, z których to malinowe i koktajlowe cieszą się największą popularnością. Do czego oprócz kanapek czy zup można wykorzystać te wyjątkowe warzywa?
Lekki obiad z wykorzystaniem pomidorów. W tej wersji smakują wyśmienicie
Pomidory można wykorzystywać w kuchni na mnóstwo sposobów. Warto jeść je zarówno w wersji świeżej - w sezonie, jak również w formie przetworów (passata, przeciery pomidorowe itp.). Jeśli w twoim menu figurują wyłącznie jako dodatek do kanapek i zup, wiedz, że możesz z powodzeniem urozmaicić nimi drugie danie. Jako bardzo pożywny i niezwykle smaczny posiłek sprawdzi się np. makaron z filetem z kurczaka, pomidorkami koktajlowymi i sosem śmietanowym. Aby przygotować taką potrawę dla 2-3 osób potrzebne będą następujące składniki:
- Makaron ok. 300 g - np.tagliatelle lub penne
- Filet z piersi kurczaka - około 400 g
- Pomidorki kojtajlowe lub inne - 100 g
- Pieczarki - 150 g
- Cebula - 50 g
- Czosnek - 3 ząbki
- Śmietana 18% lub serek ricotta (w lżejszej wersji)
- Oliwa do smażenia
- Mąka pszenna - 1 łyżka
- Przyprawy: sól, pieprz
- Po podania świeża bazylia i parmezan
Sposób przygotowania:
- Makaron ugotuj al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Cebulę i czosnek posiekaj, pieczarki pokrój w półplastry.
- Mięso pokrój w kostkę, oprósz mąką, dopraw solą oraz pieprzem i podsmaż na patelni na złocisty kolor. Dodaj cebulkę, czosnek oraz pieczarki i smaż razem kilka minut.
- Następnie na patelnię wlej śmietankę bądź ricottę i niepełną szklankę wody, dodaj odrobinę soli oraz pieprzu. Na koniec wrzuć przekrojone na pół pomidorki.
- Gdy sos zgęstnieje dodaj makaron i wszystko razem wymieszaj. Danie podawaj posypane parmezanem.
Smacznego!
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