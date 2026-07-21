W tym niezwykle prostym przepisie znajdziemy wszystkie niezbędne makroskładniki: makaron dostarcza węglowodanów złożonych, które są głównym źródłem energii.

Mięso jest źródłem pełnowartościowego białka, żelaza i witamin z grupy B. Brokuł dostarczy błonnika oraz cennych witamin i mikroelementów, a oliwa zdrowych tłuszczów. Przyprawy i parmezan podkręcą smak.

Smak możemy zresztą dodatkowo podkręcić, używając mielonej surowej białej kiełbasy lub włoskiej salsicci zamiast zwykłego mięsa mielonego.

Inny trik? Dodajmy skórkę otartą z połowy cytryny, która świetnie podkreśli smak brokułów.

Dla nadania bardziej kremowej konsystencji, można dodać 2-3 łyżki mascarpone lub 50 ml śmietanki 30 kremówki. Jednak warto pamiętać, że dzięki wysokiej zawartości tłuszczu podniosą one kaloryczność dania.

Orecchiette z wieprzowiną, brokułami i parmezanem

Składniki 400 g makaronu orecchiette (lub muszelek)

400 g mielonej wieprzowiny (najlepiej z łopatki)

1 duży brokuł

3 ząbki czosnku

1 mała cebula

3 łyżki oliwy

50 g masła

80–100 g świeżo startego parmezanu

1 łyżeczka suszonego oregano lub tymianku

szczypta płatków chili (opcjonalnie)

sól i świeżo mielony czarny pieprz

Przygotowanie

Podziel brokuł na małe różyczki i gotuj w osolonej wodzie 3-4 minuty. Wyjmij łyżką cedzakową.

W tej samej wodzie ugotuj makaron al dente. Zachowaj około 250 ml wody z gotowania.

Na dużej patelni rozgrzej oliwę. Zeszklij drobno posiekaną cebulę, dodaj czosnek. Dodaj mieloną wieprzowinę i smaż 7-8 minut, rozdrabniając ją łopatką. Dopraw solą, pieprzem, oregano i ewentualnie chili.

Dodaj brokuły i lekko je rozgnieć, aby część stworzyła kremowy sos. Dodaj masło i około 100 ml wody z makaronu. Wsyp połowę parmezanu i mieszaj, aż powstanie aksamitny sos. Dodaj ugotowany makaron. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dolewaj stopniowo więcej wody z gotowania.

Posyp pozostałym parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem. Skrop odrobiną dobrej oliwy.





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