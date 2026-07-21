Pożywny obiad zrobisz w 30 minut. Smaczny i dobrze zbilansowany posiłek
Lekkie a zarazem sycące. Szybkie i łatwe, ale bardzo smaczne. Dania z makaronem to ogromny sprzymierzeniec osób, które są aktywne i nie mają zbyt wiele czasu, ale mimo wszystko chcą przygotowywać posiłki w domu.
W tym niezwykle prostym przepisie znajdziemy wszystkie niezbędne makroskładniki: makaron dostarcza węglowodanów złożonych, które są głównym źródłem energii.
Mięso jest źródłem pełnowartościowego białka, żelaza i witamin z grupy B. Brokuł dostarczy błonnika oraz cennych witamin i mikroelementów, a oliwa zdrowych tłuszczów. Przyprawy i parmezan podkręcą smak.
Smak możemy zresztą dodatkowo podkręcić, używając mielonej surowej białej kiełbasy lub włoskiej salsicci zamiast zwykłego mięsa mielonego.
Inny trik? Dodajmy skórkę otartą z połowy cytryny, która świetnie podkreśli smak brokułów.
Dla nadania bardziej kremowej konsystencji, można dodać 2-3 łyżki mascarpone lub 50 ml śmietanki 30 kremówki. Jednak warto pamiętać, że dzięki wysokiej zawartości tłuszczu podniosą one kaloryczność dania.
Orecchiette z wieprzowiną, brokułami i parmezanem
Składniki
- 400 g makaronu orecchiette (lub muszelek)
- 400 g mielonej wieprzowiny (najlepiej z łopatki)
- 1 duży brokuł
- 3 ząbki czosnku
- 1 mała cebula
- 3 łyżki oliwy
- 50 g masła
- 80–100 g świeżo startego parmezanu
- 1 łyżeczka suszonego oregano lub tymianku
- szczypta płatków chili (opcjonalnie)
- sól i świeżo mielony czarny pieprz
Przygotowanie
Podziel brokuł na małe różyczki i gotuj w osolonej wodzie 3-4 minuty. Wyjmij łyżką cedzakową.
W tej samej wodzie ugotuj makaron al dente. Zachowaj około 250 ml wody z gotowania.
Na dużej patelni rozgrzej oliwę. Zeszklij drobno posiekaną cebulę, dodaj czosnek. Dodaj mieloną wieprzowinę i smaż 7-8 minut, rozdrabniając ją łopatką. Dopraw solą, pieprzem, oregano i ewentualnie chili.
Dodaj brokuły i lekko je rozgnieć, aby część stworzyła kremowy sos. Dodaj masło i około 100 ml wody z makaronu. Wsyp połowę parmezanu i mieszaj, aż powstanie aksamitny sos. Dodaj ugotowany makaron. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dolewaj stopniowo więcej wody z gotowania.
Posyp pozostałym parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem. Skrop odrobiną dobrej oliwy.