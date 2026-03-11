Pożywny pasztet idealny na Wielkanoc. Z tego przepisu zawsze się udaje
Pasztet to jedna z najsmaczniejszych i najczęściej przygotowywanych potraw wielkanocnych. Mięsny lub wegetariański, z dodatkiem mocnych przypraw lub owoców - każda wersja tego dania ma swoich oddanych fanów. Przygotowałyśmy dla was przepis, który zawsze się udaje!
Pasztet wielkanocny to typowa, tradycyjna, zazwyczaj mięsna (choć nie zawsze) potrawa, często serwowana jako zimna przekąska z dodatkiem chrzanu lub ogórków kiszonych. Choć pasztet pochodzi ze starożytnego Rzymu, a jego współczesna forma wywodzi się z Francji, to zajmuje on kluczowe miejsce na polskim, świątecznym stole.
Tradycyjny pasztet wielkanocny przygotowuje się z mieszanego mięsa, najczęściej wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu, ale także z dziczyzny lub królika. Do mięsa dorzuca się również wątróbki zapewniające aksamitną konsystencję. Mięso dusi się lub gotuje z warzywami oraz przyprawami, takimi jak m.in.: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz i gałka muszkatołowa. Składniki łączy się z pomocą jajka oraz bułki - tartej lub namoczonej.
Poza klasycznym i najbardziej popularnym, mięsnym pasztetem, popularnością cieszą się także wersje wegetariańskie. My przygotowałyśmy dla was sprawdzony przepis na pożywny pasztet, który zawsze się udaje!
Sprawdzony przepis na pyszny pasztet wielkanocny
Składniki:
- 700 g filetów z piersi kurczaka,
- 2 bułki,
- 200 g wątróbek drobiowych,
- 3 jajka,
- 3 marchewki,
- szklanka mleka,
- 350 g suszonej żurawiny,
- liść laurowy,
- sól i pieprz do smaku,
- kilka ziaren ziela angielskiego.
Przygotowanie:
1. Oczyść dokładnie wątróbki i ugotuj je. Mięso ugotuj z marchewkami, liściem i zielem. Wyjmij. Bułki namocz w mleku i odciśnij.
2. Filety, marchewki, wątróbki i bułki zmiel, a następnie połącz z jajkami, 1/3 żurawiny i wywarem. Dopraw solą i pieprzem do smaku.
3. 1/2 masy przełóż do keksówki, wyłożonej papierem do pieczenia. Wsyp resztę żurawiny i przykryj masą. Piecz przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.
Smacznego!
Czy pasztet wielkanocny można przygotować wcześniej?
Pasztet wielkanocny to jedna z tych potraw, które spokojnie możemy przygotować wcześniej, nawet tydzień przed świętami. Na początek warto ugotować lub udusić kawałki mięs oraz warzywa i całość odstawić w chłodne miejsce na trzy dni. W okolicy wielkiej środy możemy już przystąpić do mielenia, przyprawiania i pieczenia. Przygotowany pasztet należy włożyć do lodówki, gdzie spokojnie przeczeka sobie do świąt.
