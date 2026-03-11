Pasztet wielkanocny to typowa, tradycyjna, zazwyczaj mięsna (choć nie zawsze) potrawa, często serwowana jako zimna przekąska z dodatkiem chrzanu lub ogórków kiszonych. Choć pasztet pochodzi ze starożytnego Rzymu, a jego współczesna forma wywodzi się z Francji, to zajmuje on kluczowe miejsce na polskim, świątecznym stole.

Tradycyjny pasztet wielkanocny przygotowuje się z mieszanego mięsa, najczęściej wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu, ale także z dziczyzny lub królika. Do mięsa dorzuca się również wątróbki zapewniające aksamitną konsystencję. Mięso dusi się lub gotuje z warzywami oraz przyprawami, takimi jak m.in.: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz i gałka muszkatołowa. Składniki łączy się z pomocą jajka oraz bułki - tartej lub namoczonej.

Poza klasycznym i najbardziej popularnym, mięsnym pasztetem, popularnością cieszą się także wersje wegetariańskie. My przygotowałyśmy dla was sprawdzony przepis na pożywny pasztet, który zawsze się udaje!

Sprawdzony przepis na pyszny pasztet wielkanocny

Składniki:

700 g filetów z piersi kurczaka,

2 bułki,

200 g wątróbek drobiowych,

3 jajka,

3 marchewki,

szklanka mleka,

350 g suszonej żurawiny,

liść laurowy,

sól i pieprz do smaku,

kilka ziaren ziela angielskiego.

Przygotowanie:

1. Oczyść dokładnie wątróbki i ugotuj je. Mięso ugotuj z marchewkami, liściem i zielem. Wyjmij. Bułki namocz w mleku i odciśnij.

2. Filety, marchewki, wątróbki i bułki zmiel, a następnie połącz z jajkami, 1/3 żurawiny i wywarem. Dopraw solą i pieprzem do smaku.

3. 1/2 masy przełóż do keksówki, wyłożonej papierem do pieczenia. Wsyp resztę żurawiny i przykryj masą. Piecz przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Smacznego!

Czy pasztet wielkanocny można przygotować wcześniej?

Pasztet wielkanocny to jedna z tych potraw, które spokojnie możemy przygotować wcześniej, nawet tydzień przed świętami. Na początek warto ugotować lub udusić kawałki mięs oraz warzywa i całość odstawić w chłodne miejsce na trzy dni. W okolicy wielkiej środy możemy już przystąpić do mielenia, przyprawiania i pieczenia. Przygotowany pasztet należy włożyć do lodówki, gdzie spokojnie przeczeka sobie do świąt.

