Spis treści: Czym jest napój z cykorii? Taki specyfik to prawdziwa skarbnica witamin Właściwości napoju z cykorii. Dlaczego warto zastąpić nim kawę? Jak przygotować napój z cykorii? Sprawdź szybki przepis

Czym jest napój z cykorii? Taki specyfik to prawdziwa skarbnica witamin

Cykoria to warzywo pełne cennych witamin i minerałów. W jej składzie znajdziemy między innymi witaminę A, witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez, cynk czy wapń. To także świetne źródło kwasów fenolowych o działaniu przeciwutleniającym. Ich antyoksydacyjna funkcja pozwala na zmniejszenie liczby wolnych rodników w organizmie, a tym samym ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Choć cykorię można wykorzystać do przygotowania wielu zróżnicowanych potraw (na przykład sałatek, surówek czy w formie grillowanej), to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że można z niej przyrządzić także niezwykle zdrowy napój. Do jego produkcji wykorzystuje się korzeń rzeczonej rośliny.

Właściwości napoju z cykorii. Dlaczego warto zastąpić nim kawę?

Dla wielu osób napój z korzenia cykorii z powodzeniem zastępuje kawę. Pomimo tego, że ów produkt nie zawiera kofeiny, to jednak warto go pić z uwagi na bogactwo składników odżywczych. Chodzi tutaj nie tylko o wcześniej wspomniane witaminy i minerały (ich odpowiednia podaż jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu), ale również inne związki, takie jak, chociażby inulina, która pozytywnie oddziałuje na mikroflorę jelitową.

W 100 g napoju tudzież tak zwanej kawy z korzenia cykorii znajduje się około 300 kcal. W praktyce jednak, przygotowując jedną filiżankę tego wyrobu, korzystamy z około 7-8 g produktu. Tym samym, jest to niskokaloryczny napój - idealny dla osób, które dbają o linię.

W 100 g napoju tudzież tak zwanej kawy z korzenia cykorii znajduje się około 300 kcal 123RF/PICSEL

Jak przygotować napój z cykorii? Sprawdź szybki przepis

Napój z cykorii odznacza się lekko gorzkim, nieco ziemistym, a dla wielu również delikatnie orzechowym smakiem. Ma dość przyjemny i oryginalny aromat - przez wiele osób jest wykorzystywany jako substytut tradycyjnej kawy.

Jak przygotować napój z cykorii? Przepis jest naprawdę prosty. Potrzebujemy jedynie zmielonego korzenia prażonej cykorii (w wielu sklepach sprzedawany jest jako "kawa z cykorii"). Około dwóch łyżeczek produktu należy wsypać do filiżanki i zalać wrzątkiem. Filiżankę trzeba przykryć na około 5 minut. Po tym czasie napój jest gotowy do spożycia. Opcjonalnie możemy go uzupełnić mlekiem lub dosłodzić (na przykład za pomocą naturalnych słodzików, takich jak stewia). Niektórzy dodają do napoju również przyprawy korzenne, takie jak cynamon czy kardamon, dzięki którym całość nabiera wyjątkowego smaku i aromatu.

"Ewa gotuje": Chłodnik ze szczawiu Polsat