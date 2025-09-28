Spis treści: Dlaczego warto jeść gruszki? Orzechy i jogurt - duet dla mózgu i jelit Przepis na gruszki zapiekane z orzechami i miodem

Dlaczego warto jeść gruszki?

Gruszki to owoce, które kryją w sobie wiele cennych składników odżywczych. Zawierają jod - pierwiastek wspomagający prawidłową pracę tarczycy - oraz bor, który pozytywnie wpływa na zdolność koncentracji i funkcje poznawcze. Bor dodatkowo chroni kości przed utratą wapnia, dlatego dojrzałe gruszki szczególnie polecane są osobom starszym, narażonym na osteoporozę i pogorszenie pamięci.

Poza tym regularne spożywanie gruszek:

zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2,

wspomaga odchudzanie,

pobudza trawienie,

chroni oczy przed negatywnym działaniem promieni UV,

obniża ciśnienie krwi.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy powinien je spożywać. Ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, cukrzycę, niewydolność nerek, a także alergicy. Dla większości jednak gruszki mogą być wartościowym elementem codziennej diety.

Orzechy i jogurt - duet dla mózgu i jelit

Drugim ważnym składnikiem deseru są orzechy włoskie. Bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają budowę błon komórkowych neuronów, poprawiają przewodzenie impulsów nerwowych i sprzyjają lepszemu funkcjonowaniu układu nerwowego.

Badania wykazały, że regularne spożywanie orzechów zwiększa aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za koncentrację i planowanie, co jest szczególnie istotne w starszym wieku.

Uzupełnieniem przepisu jest jogurt naturalny - lekki, a przy tym niezwykle wartościowy. Jako produkt fermentowany wspiera mikroflorę jelitową, a prawidłowa praca jelit ma bezpośredni wpływ na kondycję psychiczną i procesy pamięciowe. Naukowcy potwierdzają, że regularne spożywanie fermentowanych napojów mlecznych poprawia pamięć i wspiera zdrowie układu nerwowego.

Jogurt i orzechy włoskie to świetna kombinacja dla osób, które chcą weprzeć pracę mózgu 123RF/PICSEL

Przepis na gruszki zapiekane z orzechami i miodem

Jeśli jesienią nachodzi nas ochota na coś słodkiego, zamiast po czekoladę czy batona warto sięgnąć po deser z pieczonych gruszek, którego przygotowanie jest niezwykle proste.

Potrzebujemy:

pięciu dojrzałych gruszek,

100 g orzechów włoskich,

40 g miodu,

50 g jogurtu naturalnego,

łyżeczki cynamonu.

Przygotowanie krok po kroku:

Gruszki umyj, przekrój na pół i usuń gniazda nasienne. W wyżłobienie wsyp pokrojone na kawałki orzechy włoskie. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. i piecz przez 20-30 minut. W tym czasie przygotuj sos - wymieszaj jogurt naturalny z miodem i cynamonem. Po wyjęciu z piekarnika podawaj gruszki jeszcze ciepłe, polane aromatycznym sosem.

