Prosty deser z gruszek poprawi pamięć po 60-tce. Możesz jeść bez wyrzutów sumienia

Nie każdy deser musi powodować wyrzuty sumienia. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie składniki, by przygotować coś, co jednocześnie zaspokoi apetyt na słodkie i przyniesie korzyści dla zdrowia. Gruszki zapiekane z orzechami i jogurtem to świetny przykład - prosty w przygotowaniu deser, który wspiera pracę mózgu i pamięć. To propozycja szczególnie polecana osobom 60+.

Ten deser możesz jeść bez wyrzutów sumienia
Ten deser możesz jeść bez wyrzutów sumienia

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść gruszki?
  2. Orzechy i jogurt - duet dla mózgu i jelit
  3. Przepis na gruszki zapiekane z orzechami i miodem

Dlaczego warto jeść gruszki?

Gruszki to owoce, które kryją w sobie wiele cennych składników odżywczych. Zawierają jod - pierwiastek wspomagający prawidłową pracę tarczycy - oraz bor, który pozytywnie wpływa na zdolność koncentracji i funkcje poznawcze. Bor dodatkowo chroni kości przed utratą wapnia, dlatego dojrzałe gruszki szczególnie polecane są osobom starszym, narażonym na osteoporozę i pogorszenie pamięci.

Poza tym regularne spożywanie gruszek:

  • zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2,
  • wspomaga odchudzanie,
  • pobudza trawienie,
  • chroni oczy przed negatywnym działaniem promieni UV,
  • obniża ciśnienie krwi.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy powinien je spożywać. Ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, cukrzycę, niewydolność nerek, a także alergicy. Dla większości jednak gruszki mogą być wartościowym elementem codziennej diety.

Orzechy i jogurt - duet dla mózgu i jelit

Drugim ważnym składnikiem deseru są orzechy włoskie. Bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają budowę błon komórkowych neuronów, poprawiają przewodzenie impulsów nerwowych i sprzyjają lepszemu funkcjonowaniu układu nerwowego.

Badania wykazały, że regularne spożywanie orzechów zwiększa aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za koncentrację i planowanie, co jest szczególnie istotne w starszym wieku.

Uzupełnieniem przepisu jest jogurt naturalny - lekki, a przy tym niezwykle wartościowy. Jako produkt fermentowany wspiera mikroflorę jelitową, a prawidłowa praca jelit ma bezpośredni wpływ na kondycję psychiczną i procesy pamięciowe. Naukowcy potwierdzają, że regularne spożywanie fermentowanych napojów mlecznych poprawia pamięć i wspiera zdrowie układu nerwowego.

Jogurt grecki w miseczce z orzechami włoskimi i nasionami chia
Jogurt i orzechy włoskie to świetna kombinacja dla osób, które chcą weprzeć pracę mózgu

Przepis na gruszki zapiekane z orzechami i miodem

Jeśli jesienią nachodzi nas ochota na coś słodkiego, zamiast po czekoladę czy batona warto sięgnąć po deser z pieczonych gruszek, którego przygotowanie jest niezwykle proste.

Potrzebujemy:

  • pięciu dojrzałych gruszek,
  • 100 g orzechów włoskich,
  • 40 g miodu,
  • 50 g jogurtu naturalnego,
  • łyżeczki cynamonu.

Przygotowanie krok po kroku:

  1. Gruszki umyj, przekrój na pół i usuń gniazda nasienne.
  2. W wyżłobienie wsyp pokrojone na kawałki orzechy włoskie.
  3. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. i piecz przez 20-30 minut.
  4. W tym czasie przygotuj sos - wymieszaj jogurt naturalny z miodem i cynamonem.
  5. Po wyjęciu z piekarnika podawaj gruszki jeszcze ciepłe, polane aromatycznym sosem.
