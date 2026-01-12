Spis treści: Prosty przepis na smaczne pączki Na czym smażyć pączki? Domowe pączki. Tak robił je mistrz cukierniczy z PRL

Prosty przepis na smaczne pączki

Przepis, który zrobi furorę. Receptura na domowe pączki autorstwa Jana Czernikowskiego jest nie tylko prosta. Jeśli zastosujesz się do zasad mistrza cukierniczego PRL, możesz być pewna, że będą smakowały jak z najlepszej cukierni. Przepis został opublikowany w książce "Ciasta, ciastka, ciasteczka", która po raz pierwszy została wydana w 1966 roku. Od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie bez powodu - przepisy mistrza cukierniczego są proste, nie sprawiają trudności, a efekty są naprawdę pyszne.

Na czym smażyć pączki?

Na początek ważna uwaga. Czernikowski w swoim przepisie sugeruje użycie smalcu - taka rekomendacja pojawia się w wielu tradycyjnych przepisach. Jeśli jednak nie lubisz jego specyficznego zapachu, wykorzystaj olej rzepakowy. Możesz też samodzielnie stworzyć specjalną mieszankę do smażenia pączków - wystarczy, że zmieszasz olej i smalec w proporcji 2:1.

Pączki najlepiej smażyć w temperaturze 170-180 st. C. Aby sprawdzić, czy jest ona optymalna, wystarczy wrzucić do rozgrzewającego się tłuszczu niewielki kawałek ciasta. Jeśli utrzyma się na powierzchni, zacznie skwierczeć i w ciągu minuty zrobi się złocisty, można zaczynać smażenie pączków.

Jak usmażyć dobre pączki? 123RF/PICSEL

Domowe pączki. Tak robił je mistrz cukierniczy z PRL

Składniki 60 dkg mąki,

15 dkg cukru,

15 dkg masła,

6 jaj,

1/4 l mleka,

5 dkg drożdży,

1 olejek (aromat) rumowy,

20 dkg powideł śliwkowych,

10 dkg cukru pudru,

50 dkg smalcu do smażenia (opcjonalnie: olej rzepakowy).

Sposób przygotowania:

Z 1/3 ilości mąki oraz z drożdży i mleka sporządzić rozczyn. Gdy podrośnie, dodać jaja, cukier, olejek, resztę mąki, stopione masło i dobrze wyrobić ciasto. Gdy podrośnie, wałkować je na grubość 3 cm na wysypanej mąką stolnicy, wycinać szklanką lub foremką krążki, nakładać powidła (pół łyżeczki), zawijać brzegi, formować kulki i układać na serwetce wysypanej mąką. Gdy podrosną, smażyć w gorącym smalcu (lub oleju). Po usmażeniu posypać cukrem pudrem.

Spraw, by pączki były puszyste i pyszne 123RF/PICSEL

