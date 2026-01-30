Spis treści: Jak przygotować łososia, by był smaczny i zdrowy? Przepis na pieczonego łososia. Z tym dodatkiem komponuje się idealnie Dlaczego warto sięgać po łososia?

Jak przygotować łososia, by był smaczny i zdrowy?

Łosoś to bardzo uniwersalna ryba, którą można przyrządzać na wiele sposobów. Świetnie smakuje smażony na patelni, również w panierce, doskonale sprawdza się w wersji wędzonej, a także pieczonej w piekarniku - zarówno solo, jak i z dodatkami.

Idealnie komponuje się z warzywami takimi jak pomidory (również suszone), szpinak, szparagi czy fasolka szparagowa. Równie dobrze łączy się z różnorodnymi sosami, m.in. beszamelowym, serowym, ziołowym czy pomarańczowym.

Jednak jak go przygotować, aby wydobyć z niego najpyszniejszy smak?

Przepis na pieczonego łososia. Z tym dodatkiem komponuje się idealnie

Składniki:

4 grube filety z łososia bez skóry i ości

4 kostki mrożonego szpinaku

garść pomidorków koktajlowych

60 g kremowego serka

80 g tartej mozzarelli

1 cytryna

1 łyżeczka czosnku granulowanego

sól i pieprz do smaku

2 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie krok po kroku:

Cytrynę przekroić na pół. Z jednej połówki wycisnąć sok, drugą pokroić w plasterki. Filety skropić sokiem z cytryny, doprawić solą i pieprzem, obłożyć plasterkami cytryny i odstawić na około 20 minut. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę oliwy, dodać szpinak, doprawić czosnkiem, solą i pieprzem, a następnie dusić przez 2-3 minuty. Zdjąć szpinak z ognia i wymieszać z kremowym serkiem. Naczynie do zapiekania posmarować pozostałą oliwą, ułożyć filety wraz ze szpinakiem, obłożyć je kawałkami pomidorów i posypać startą mozzarellą. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. i piec przez około 30 minut.

Łosoś doskonale komponuje się ze szpinakiem i pomidorami 123RF/PICSEL

Dlaczego warto sięgać po łososia?

Łosoś jest jednym z najlepszych źródeł kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Liczne badania wykazały, że kwasy omega-3 zmniejszają stany zapalne, obniżają ciśnienie krwi i redukują ryzyko wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych. Poprawiają także funkcjonowanie tętnic, szczególnie u osób z nadwagą, wysokim poziomem cholesterolu czy zespołem metabolicznym.

Dodatkowo 100-gramowa porcja łososia dostarcza aż 75-85 proc. dziennego zapotrzebowania na selen - pierwiastek wspierający zdrowie kości, prawidłową pracę tarczycy i ochronę organizmu przed niektórymi nowotworami. Ryba ta jest również bogata w witaminę A, korzystną dla wzroku, oraz witaminę D i fosfor, które wspierają zdrowie kości. Badania wskazują także, że regularne spożywanie ryb bogatych w omega-3 może łagodzić objawy depresji i lęku oraz pozytywnie wpływać na nastrój.

