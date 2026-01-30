Prosty przepis na łososia pieczonego ze szpinakiem
Łosoś to jedna z najbardziej lubianych i popularnych ryb. Jest nie tylko smaczny i łatwy w przygotowaniu, ale także niezwykle zdrowy. Zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3, wysokiej jakości białko, witaminy z grupy B, potas oraz wiele innych cennych składników odżywczych. Jak przygotować łososia, aby był soczysty, pełen smaku i jednocześnie zachował jak najwięcej swoich prozdrowotnych właściwości?
Spis treści:
- Jak przygotować łososia, by był smaczny i zdrowy?
- Przepis na pieczonego łososia. Z tym dodatkiem komponuje się idealnie
- Dlaczego warto sięgać po łososia?
Jak przygotować łososia, by był smaczny i zdrowy?
Łosoś to bardzo uniwersalna ryba, którą można przyrządzać na wiele sposobów. Świetnie smakuje smażony na patelni, również w panierce, doskonale sprawdza się w wersji wędzonej, a także pieczonej w piekarniku - zarówno solo, jak i z dodatkami.
Idealnie komponuje się z warzywami takimi jak pomidory (również suszone), szpinak, szparagi czy fasolka szparagowa. Równie dobrze łączy się z różnorodnymi sosami, m.in. beszamelowym, serowym, ziołowym czy pomarańczowym.
Jednak jak go przygotować, aby wydobyć z niego najpyszniejszy smak?
Przepis na pieczonego łososia. Z tym dodatkiem komponuje się idealnie
Składniki:
- 4 grube filety z łososia bez skóry i ości
- 4 kostki mrożonego szpinaku
- garść pomidorków koktajlowych
- 60 g kremowego serka
- 80 g tartej mozzarelli
- 1 cytryna
- 1 łyżeczka czosnku granulowanego
- sól i pieprz do smaku
- 2 łyżki oliwy z oliwek
Przygotowanie krok po kroku:
- Cytrynę przekroić na pół. Z jednej połówki wycisnąć sok, drugą pokroić w plasterki.
- Filety skropić sokiem z cytryny, doprawić solą i pieprzem, obłożyć plasterkami cytryny i odstawić na około 20 minut.
- Na patelni rozgrzać 1 łyżkę oliwy, dodać szpinak, doprawić czosnkiem, solą i pieprzem, a następnie dusić przez 2-3 minuty.
- Zdjąć szpinak z ognia i wymieszać z kremowym serkiem.
- Naczynie do zapiekania posmarować pozostałą oliwą, ułożyć filety wraz ze szpinakiem, obłożyć je kawałkami pomidorów i posypać startą mozzarellą.
- Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. i piec przez około 30 minut.
Dlaczego warto sięgać po łososia?
Łosoś jest jednym z najlepszych źródeł kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Liczne badania wykazały, że kwasy omega-3 zmniejszają stany zapalne, obniżają ciśnienie krwi i redukują ryzyko wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych. Poprawiają także funkcjonowanie tętnic, szczególnie u osób z nadwagą, wysokim poziomem cholesterolu czy zespołem metabolicznym.
Dodatkowo 100-gramowa porcja łososia dostarcza aż 75-85 proc. dziennego zapotrzebowania na selen - pierwiastek wspierający zdrowie kości, prawidłową pracę tarczycy i ochronę organizmu przed niektórymi nowotworami. Ryba ta jest również bogata w witaminę A, korzystną dla wzroku, oraz witaminę D i fosfor, które wspierają zdrowie kości. Badania wskazują także, że regularne spożywanie ryb bogatych w omega-3 może łagodzić objawy depresji i lęku oraz pozytywnie wpływać na nastrój.
