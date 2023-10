Przedwojenny rarytas na współczesnych stołach. Kulebiak nadziewany kapustą i grzybami

Oprac.: Martyna Bednarczyk Kuchnia

Burzliwe dzieje Polski do dzisiaj znajdują odzwierciedlenie w różnych dziedzinach życia. Nie inaczej jest także z kulinariami. Każda epoka i wydarzenia historyczne pozostawiły swój ślad w licznych książkach kucharskich. Pomimo globalizacji, a także dostępu do przepisów z całego świata, coraz chętniej wracamy do dawnych czasów, serwując bliskim wcześniej zapomniane dania. Jednym z nich jest kulebiak, wypełniony po brzegi wytrawnym nadzieniem.

Zdjęcie Kulebiak doskonale smakuje jako dodatek do zupy / 123RF/PICSEL