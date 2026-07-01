Prostsza, ale równie smaczna wersja kultowego ciasta

Ciasto "malinowa chmurka" to jeden z ulubionych wypieków Polaków. Blat kruchego ciasta, cudowny krem z mascarpone i bitej śmietany, krucha warstwa bezy oraz kwaskowata galaretka z malinami. Pyszne i efektowne ciasto serwowane jest podczas najważniejszych uroczystości oraz rodzinnych spotkań i zawsze znika z patery jako pierwsze. Niestety jej przyrządzenie jest skomplikowane i czasochłonne, a amatorzy często nawet nie zabierają się za próbę przygotowania go. Każdą warstwę należy przygotować osobno, wystudzić i złożyć potem w całość pamiętając, by galaretka była odpowiednio pół-płynna, a krem dobrze ubity i schłodzony.

Na szczęście powstała alternatywa bez pieczenia - nieco inna, bo z warstwą słodkiego kajmaku, ale równie pyszna, a przy tym tak prosta, że nawet początkujący cukiernicy poradzą sobie z nią bez trudu. Przekładaniec w stylu malinowej chmurki z pewnością zrobi wrażenie nie mniejsze niż oryginał, a smak tylko spotęguje zachwyt. Jeśli uwielbiacie malinową chmurkę, pokochacie także jej "herbatnikową siostrę" bez pieczenia. Koniecznie wypróbujcie ten przepis.

Malinowa chmurka z kajmakiem - wersja bez pieczenia

Nowy, pyszny przekładaniec w stylu malinowej chmurki zrobi furorę wśród rodziny i przyjaciół 123RF/PICSEL

Składniki Na średnią blaszkę 300-400 g herbatników kakaowych lub maślanych (można wymieszać)

mleko do nasączenia herbatników

0,5 puszki masy kajmakowej

250 ml śmietanki 30 proc.

250 g serka mascarpone

300-400 g malin (świeżych lub mrożonych)

2 galaretki malinowe 30 min 3-4

Przygotowanie:

Na dnie formy ułóż warstwę herbatników. Na herbatniki wyłóż warstwę masy kajmakowej. Ułóż kolejną warstwę herbatników. Ubij śmietankę z mascarpone na puszysty krem i delikatnie wymieszaj z malinami (można dodać cukru pudru, ale dzięki kajmakowi nie jest to konieczne) Wyłóż krem na herbatniki i przykryj kolejną warstwą herbatników kakaowych. Przygotuj galaretki malinowe z 3 szklanek wody, przestudź i dodaj maliny. Jeśli używasz mrożonych, galaretka natychmiast zacznie tężeć, zatem dodaj je do jeszcze ciepłej galaretki. Wylej na wierzch. Wstaw ciasto do lodówki na całą noc lub na całą dobę.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

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