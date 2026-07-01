Przekładaniec a'la malinowa chmurka. Prostszy, ale równie pyszny co oryginał
Kruchy spód, kremowy środek i galaretka z malinami na wierzchu. A do tego nieoczywisty dodatek toffi, który zastąpi bezę. Przekładaniec w stylu klasycznej malinowej chmurki to nowy hit dla każdego, kto uwielbia to ciasto. Przygotujesz go w kilkanaście minut.
Prostsza, ale równie smaczna wersja kultowego ciasta
Ciasto "malinowa chmurka" to jeden z ulubionych wypieków Polaków. Blat kruchego ciasta, cudowny krem z mascarpone i bitej śmietany, krucha warstwa bezy oraz kwaskowata galaretka z malinami. Pyszne i efektowne ciasto serwowane jest podczas najważniejszych uroczystości oraz rodzinnych spotkań i zawsze znika z patery jako pierwsze. Niestety jej przyrządzenie jest skomplikowane i czasochłonne, a amatorzy często nawet nie zabierają się za próbę przygotowania go. Każdą warstwę należy przygotować osobno, wystudzić i złożyć potem w całość pamiętając, by galaretka była odpowiednio pół-płynna, a krem dobrze ubity i schłodzony.
Na szczęście powstała alternatywa bez pieczenia - nieco inna, bo z warstwą słodkiego kajmaku, ale równie pyszna, a przy tym tak prosta, że nawet początkujący cukiernicy poradzą sobie z nią bez trudu. Przekładaniec w stylu malinowej chmurki z pewnością zrobi wrażenie nie mniejsze niż oryginał, a smak tylko spotęguje zachwyt. Jeśli uwielbiacie malinową chmurkę, pokochacie także jej "herbatnikową siostrę" bez pieczenia. Koniecznie wypróbujcie ten przepis.
Malinowa chmurka z kajmakiem - wersja bez pieczenia
Składniki
Na średnią blaszkę
- 300-400 g herbatników kakaowych lub maślanych (można wymieszać)
- mleko do nasączenia herbatników
- 0,5 puszki masy kajmakowej
- 250 ml śmietanki 30 proc.
- 250 g serka mascarpone
- 300-400 g malin (świeżych lub mrożonych)
- 2 galaretki malinowe
Przygotowanie:
- Na dnie formy ułóż warstwę herbatników.
- Na herbatniki wyłóż warstwę masy kajmakowej.
- Ułóż kolejną warstwę herbatników.
- Ubij śmietankę z mascarpone na puszysty krem i delikatnie wymieszaj z malinami (można dodać cukru pudru, ale dzięki kajmakowi nie jest to konieczne)
- Wyłóż krem na herbatniki i przykryj kolejną warstwą herbatników kakaowych.
- Przygotuj galaretki malinowe z 3 szklanek wody, przestudź i dodaj maliny. Jeśli używasz mrożonych, galaretka natychmiast zacznie tężeć, zatem dodaj je do jeszcze ciepłej galaretki.
- Wylej na wierzch.
- Wstaw ciasto do lodówki na całą noc lub na całą dobę.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.