Przepis bije rekordy popularności. Wszyscy zajadają się makaronem jak z Turcji

Bazując na tradycyjnym, tureckim rarytasie, jedna z influencerek przygotowała swoją wersję turkish pasta, czyli makaronu po turecku. Przepis stał się viralem, a cały świat zachwycił się tą prostą i efektowną potrawą. Koniecznie wypróbuj smak, który podbił podniebienia internautów na całym świecie.

Tradycyjna potrawa podana w głębokiej misie, składająca się z kawałków ciasta pokrytych gęstym białym sosem, mielonym mięsem oraz świeżo posiekaną natką pietruszki.
Ten przepis w mig stał się viralem na całym świecie123RF/PICSEL

Zmieniona wersja tureckiego klasyka

Viralowa Turkish Pasta (makaron po turecku) to wersja inspirowana tradycyjnym tureckim daniem, ale w odróżnieniu od klasycznej receptury, która zazwyczaj wykorzystuje przyprawy takie jak sumak, czerwoną pastę pomidorową i oliwę z oliwek. W tej domowej wersji Anna Paul - influencerka kulinarna z Australii - połączyła makaron z gęstym, czosnkowym jogurtem, mięsnym sosem i aromatycznym maślanym toppingiem z papryką. Dzięki niej przepis stał się viralem, jej filmik zdobył setki tysięcy wyświetleń, a internauci na całym świecie zaczęli odtwarzać danie w swoich kuchniach. Wszyscy są zachwyceni tym smakiem.

Połączenie kremowego jogurtu z soczystym mięsem i maślanym, lekko pikantnym sosem sprawia, że danie jest nie tylko pyszne, ale też bardzo efektowne, a jego przygotowanie jest szybkie i proste. Idealnie nadaje się na weekendowy obiad lub kolację z rodziną i przyjaciółmi, kiedy chcesz poczuć smak restauracji w domu, a przy tym zaskoczyć wszystkich wyjątkowym aromatem.

Turkish pasta - makaron, który podbija podniebienia

Makaron penne zapiekany z sosem pomidorowym, mielonym mięsem oraz rozpuszczonym serem, całość posypana świeżą natką pietruszki.
Turkish pasta może być przygotowana z dowolnym rodzajem makaronu123RF/PICSEL

Składniki

  • 400–500 g makaronu (penne, fusilli lub kokardki)
  • 400 g jogurtu greckiego
  • 3–4 ząbki czosnku, starte
  • 400 g mięsa mielonego (wołowe lub wołowo‑wieprzowe)
  • 1 średnia cebula, drobno posiekana
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego (opcjonalnie)
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki (do mięsa)
  • 1 łyżeczka wędzonej papryki lub curry (do mięsa)
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku
  • 50–75 g masła
  • 1–2 łyżeczki słodkiej papryki (do masła)
  • szczypta chilli (opcjonalnie, do masła)
  • oliwa do smażenia
  • Dodatki opcjonalne: pomidory cherry, świeża pietruszka lub suszona mięta
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i odstaw, zachowując odrobinę wody z gotowania.
  2. Sos jogurtowy: wymieszaj jogurt grecki z czosnkiem, solą i pieprzem
  3. Mięsny sos: na patelni podsmaż cebulę na odrobinie oliwy. Dodaj mięso mielone, sól, pieprz i przyprawy. Podsmaż do zarumienienia, możesz dodać koncentrat pomidorowy dla głębi smaku.
  4. Masło paprykowe: w małym rondelku rozpuść masło, dodaj słodką paprykę i szczyptę chilli. Krótko podgrzewaj, aż nabierze aromatu i pięknego koloru.
  5. Złóż danie: na talerz lub do miski wyłóż makaron, warstwę sosu jogurtowego, następnie mięso. Udekoruj plasterkami pomidorów i pietruszką, a wierzch polej masłem paprykowym.

Smacznego!

