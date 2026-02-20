Zmieniona wersja tureckiego klasyka

Viralowa Turkish Pasta (makaron po turecku) to wersja inspirowana tradycyjnym tureckim daniem, ale w odróżnieniu od klasycznej receptury, która zazwyczaj wykorzystuje przyprawy takie jak sumak, czerwoną pastę pomidorową i oliwę z oliwek. W tej domowej wersji Anna Paul - influencerka kulinarna z Australii - połączyła makaron z gęstym, czosnkowym jogurtem, mięsnym sosem i aromatycznym maślanym toppingiem z papryką. Dzięki niej przepis stał się viralem, jej filmik zdobył setki tysięcy wyświetleń, a internauci na całym świecie zaczęli odtwarzać danie w swoich kuchniach. Wszyscy są zachwyceni tym smakiem.

Połączenie kremowego jogurtu z soczystym mięsem i maślanym, lekko pikantnym sosem sprawia, że danie jest nie tylko pyszne, ale też bardzo efektowne, a jego przygotowanie jest szybkie i proste. Idealnie nadaje się na weekendowy obiad lub kolację z rodziną i przyjaciółmi, kiedy chcesz poczuć smak restauracji w domu, a przy tym zaskoczyć wszystkich wyjątkowym aromatem.

Turkish pasta - makaron, który podbija podniebienia

Turkish pasta może być przygotowana z dowolnym rodzajem makaronu 123RF/PICSEL

Składniki 400–500 g makaronu (penne, fusilli lub kokardki)

400 g jogurtu greckiego

3–4 ząbki czosnku, starte

400 g mięsa mielonego (wołowe lub wołowo‑wieprzowe)

1 średnia cebula, drobno posiekana

2 łyżki koncentratu pomidorowego (opcjonalnie)

1 łyżeczka słodkiej papryki (do mięsa)

1 łyżeczka wędzonej papryki lub curry (do mięsa)

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

50–75 g masła

1–2 łyżeczki słodkiej papryki (do masła)

szczypta chilli (opcjonalnie, do masła)

oliwa do smażenia

Dodatki opcjonalne: pomidory cherry, świeża pietruszka lub suszona mięta 30 min 1-2

Przygotowanie:

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i odstaw, zachowując odrobinę wody z gotowania. Sos jogurtowy: wymieszaj jogurt grecki z czosnkiem, solą i pieprzem Mięsny sos: na patelni podsmaż cebulę na odrobinie oliwy. Dodaj mięso mielone, sól, pieprz i przyprawy. Podsmaż do zarumienienia, możesz dodać koncentrat pomidorowy dla głębi smaku. Masło paprykowe: w małym rondelku rozpuść masło, dodaj słodką paprykę i szczyptę chilli. Krótko podgrzewaj, aż nabierze aromatu i pięknego koloru. Złóż danie: na talerz lub do miski wyłóż makaron, warstwę sosu jogurtowego, następnie mięso. Udekoruj plasterkami pomidorów i pietruszką, a wierzch polej masłem paprykowym.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientu Content Studio