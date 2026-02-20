Przepis bije rekordy popularności. Wszyscy zajadają się makaronem jak z Turcji
Bazując na tradycyjnym, tureckim rarytasie, jedna z influencerek przygotowała swoją wersję turkish pasta, czyli makaronu po turecku. Przepis stał się viralem, a cały świat zachwycił się tą prostą i efektowną potrawą. Koniecznie wypróbuj smak, który podbił podniebienia internautów na całym świecie.
Zmieniona wersja tureckiego klasyka
Viralowa Turkish Pasta (makaron po turecku) to wersja inspirowana tradycyjnym tureckim daniem, ale w odróżnieniu od klasycznej receptury, która zazwyczaj wykorzystuje przyprawy takie jak sumak, czerwoną pastę pomidorową i oliwę z oliwek. W tej domowej wersji Anna Paul - influencerka kulinarna z Australii - połączyła makaron z gęstym, czosnkowym jogurtem, mięsnym sosem i aromatycznym maślanym toppingiem z papryką. Dzięki niej przepis stał się viralem, jej filmik zdobył setki tysięcy wyświetleń, a internauci na całym świecie zaczęli odtwarzać danie w swoich kuchniach. Wszyscy są zachwyceni tym smakiem.
Połączenie kremowego jogurtu z soczystym mięsem i maślanym, lekko pikantnym sosem sprawia, że danie jest nie tylko pyszne, ale też bardzo efektowne, a jego przygotowanie jest szybkie i proste. Idealnie nadaje się na weekendowy obiad lub kolację z rodziną i przyjaciółmi, kiedy chcesz poczuć smak restauracji w domu, a przy tym zaskoczyć wszystkich wyjątkowym aromatem.
Turkish pasta - makaron, który podbija podniebienia
Składniki
- 400–500 g makaronu (penne, fusilli lub kokardki)
- 400 g jogurtu greckiego
- 3–4 ząbki czosnku, starte
- 400 g mięsa mielonego (wołowe lub wołowo‑wieprzowe)
- 1 średnia cebula, drobno posiekana
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego (opcjonalnie)
- 1 łyżeczka słodkiej papryki (do mięsa)
- 1 łyżeczka wędzonej papryki lub curry (do mięsa)
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
- 50–75 g masła
- 1–2 łyżeczki słodkiej papryki (do masła)
- szczypta chilli (opcjonalnie, do masła)
- oliwa do smażenia
- Dodatki opcjonalne: pomidory cherry, świeża pietruszka lub suszona mięta
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i odstaw, zachowując odrobinę wody z gotowania.
- Sos jogurtowy: wymieszaj jogurt grecki z czosnkiem, solą i pieprzem
- Mięsny sos: na patelni podsmaż cebulę na odrobinie oliwy. Dodaj mięso mielone, sól, pieprz i przyprawy. Podsmaż do zarumienienia, możesz dodać koncentrat pomidorowy dla głębi smaku.
- Masło paprykowe: w małym rondelku rozpuść masło, dodaj słodką paprykę i szczyptę chilli. Krótko podgrzewaj, aż nabierze aromatu i pięknego koloru.
- Złóż danie: na talerz lub do miski wyłóż makaron, warstwę sosu jogurtowego, następnie mięso. Udekoruj plasterkami pomidorów i pietruszką, a wierzch polej masłem paprykowym.
Smacznego!
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI